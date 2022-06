Toto je deväť pamiatok, o ktorých osude rozhodnete aj vy

Aj tento rok pred letom prebieha celoslovenská súťaž Poklady Slovenska zameraná na riešenie zlého stavu množstva pamiatok v našej krajine, ktoré čakajú dlhé desaťročia na zásah rešturátorov. Pozrite si tieto historické diela a zahlasujte, ktoré z nich získa 30-tisíc eur od Nadácie VÚB na svoju obnovu.

V úvodnej fáze hlasovacej súťaže Poklady Slovenska prihlásili priaznivci a správcovia pamiatok vyše 200 rozličných objektov a diel vo svojom okolí, ktoré by si zaslúžili grant na svoju záchranu. Všetky ich posúdila komisia expertov na ochranu a reštaurátorstvo pamiatok a podľa ich stavu, historickej významnosti a nárokov na obnovu odporučila deväť finalistov.

1. Beckov - neskorobarokový oltárny obraz sv. Štefana v miestnom kostole

Ústredným dielom atypickej barokovej oltárnej architektúry je vzácny veľkoplošný obraz z dielne nizozemského maliara Karla Wilhelma Branda, zobrazujúci sv. Štefana kráľa ako odovzdáva uhorské kráľovské insígnie, teda symbolicky celé Uhorské kráľovstvo pod ochranu Panne Márie s Ježiškom.

2. Betliar - panský zverinec v zámockom parku kaštieľa Andrássyovcov z 18. storočia

V prírodnom anglickom parku sa nachádza niekoľko romanticky pôsobiacich objektov. Stojí tu aj ojedinelá stavba pripomínajúca miniatúrny stredoveký hrad – zverinec. Andrássyovci tu chovali dravé šelmy - medveďa, líšku, vlka, rysa, jazvece a aj muflóna. V súčasnosti sa pri zverinci konajú vystúpenia sokoliarov.

3. Henckovce (okres Rožňava) - gotická nástenná maľba v kostole Všetkých svätých

Ranogotický kostol v Henckovciach je významnou súčasťou tzv. Gotickej cesty. Interiér zdobili nástenné maľby vytvorené technikou nepravej fresky, charakteristickou pre región Gemera v 14. storočí. Z malieb sa však zachovali iba zvyšky - napríklad jazdec na koni s kopijou. Maľba čaká na komplexný reštaurátorský odkryv, čím sa odhalí jej skutočná hodnota.

4. Hrabušice (okres Spišská Nová Ves) - stredoveký zvon „Veľký Urban“ v kostole sv. Vavrinca

Veľký pamiatkovo chránený zvon zo 14. storočia patrí k najstarším a najvzácnejším zvonom na Slovensku vôbec. Ako jeden z mála je priamo autorsky pripisovaný majstrovi Konrádovi, zakladateľovi najvýznamnejšej stredoeurópskej stredovekej zvonolejárskej dielne so sídlom v Spišskej Novej Vsi.

5. Kolárovo - unikátna technická pamiatka lodného mlynu

V lužnom lese pri Kolárove sa nachádza jediný lodný mlyn na Slovensku ako pripomienka života mlynárov na riekach. Lodné, teda plávajúce mlyny využívali prúd vody a oproti bežným mlynom mali veľkú výhodu. Ak bolo v rieke málo vody a pri brehu nemala potrebnú silu, mlyn mohol zaplávať do stredu toku.

6. Šaštín - vstupný portál do kláštora pavlínov pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie

Hlavný vstupný portál z roku 1776 svojím sochárskym dotvorením priamo odkazuje na staviteľov národnej svätyne v Šaštíne - rád pavlínov. V strede je znak rádu: kruhový medailón s reliéfom dvoch levov držiacich strom s výjavom Piet. Táto originálna súčasť pamiatky národného významu je v havarijnom stave.

7. Štiavnické Bane - barokové sochy od sochára Stanettiho na organe v kostole sv. Jozefa

Organ s bohatou sochárskou výzdobou v kostole sv. Jozefa v Štiavnických Baniach je zapísaný v zozname svet. dedičstva UNESCO. Bol postavený slávnym banskobystrickým majstrom Martinom Podkonickým. Bohatá sochárska výzdoba sa pripisuje sochárovi Dionýzovi Stanettimu, ktorý sa podieľal aj na dielach banskoštiavnickej Kalvárie.

8. Veľký Klíž (okres Partizánske)- románsky kostolík sv. Michala Archanjela

Nad obcou v Ponitrí leží niekdajšie slovanské hradisko, neskôr hrad a kamenný kostol, spomínaný už v 13. storočí. Kostolík sa odlišuje od ostatných románskych zemepanských kostolov svojou rotundou, asymetricky pristavanou k hlavnej lodi. V interiéri sa z pôvodnej výzdoby zachovali len fragmenty fresiek.

9. Važec - storočná drevenica liptovského maliara Jána Hálu

V zrubovom dome sa v roku 1923 usadil liptovský maliar a ilustrátor Ján Hála a svojou tvorbou objavoval a obdivoval kraj a ľudí, ktorí v ňom žili. Strechu storočnej drevenice, kde bola dovtedy expozícia dobových krojov, nábytku a predmetov Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa, minulý rok zničil požiar.

Hlasovanie trvá do 15. júna

Zahlasovať za vybrané pamiatky, ktoré sú najbližšie vášmu regiónu či srdcu máte čas do 15. júna cez túto stránku. Nájsť sa tu dajú aj bližšie informácie o ich histórii a stave. Reštaurovanie diela s najvyšším počtom hlasov, ktoré zafinancuje Nadácia VÚB sumou 30-tisíc eur, prebehne v druhej polovici roka.

„Zachovanie jedinečných pamiatok, ktoré v sebe nesú kúsky histórie Slovenska, považujeme za naše dlhodobé poslanie. Preto vytvárame už 13 rokov priestor na to, aby sa o nich vedelo, medzi ľuďmi hovorilo a každoročne vyčleňujeme zdroje našej nadácie na obnovu jednej z nich. Zostava tohtoročných finalistov je skutočne pestrá, tak ako sú pestré naše dejiny. V spolupráci s odborníkmi sa podarilo vyselektovať navštevované ale tiež menej nápadné, no rovnako hodnotné pamiatky, ktoré volajú po tom, aby boli obnovené do svojej pôvodnej krásy. Každý, kto chce, môže teraz niektorú z nich podporiť svojím hlasom,“ povedal predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.