Aj u nás viete nakúpiť zdravšie vďaka jednoduchej pomôcke

Všímate si údaje na etiketách potravín? Ak sa pri nákupe zameriate na Nutri-Score, môžete si z chuťovo podobných výrobkov vybrať ten, ktorý viac vyhovuje zásadám zdravej životosprávy.

Problémy s obezitou, cukrovkou či srdcovo-cievnymi chorobami sú čoraz rozšírenejšie, čo okrem iného negatívne vplýva na kvalitu života Slovákov. V porovnaní s európskym priemerom žijeme o 4 roky kratšie, a to aj v dôsledku chronických ochorení, súvisiacich so stravovacími návykmi.

Strácate sa v etiketách?

Súčasný systém označovania potravín, v rámci ktorého sú na zadnej strane obalu podrobne rozpísané výživové hodnoty, sa medzi odborníkmi považuje za ťažko pochopiteľný.

Európska komisia v snahe o zlepšenie zdravia obyvateľstva okrem iného plánuje do konca roka 2022 zaviesť záväzné odporúčania na označovanie potravín, a to umiestnením loga na prednú stranu obalov, kde je pre zákazníkov dobre viditeľné a zároveň ľahko pochopiteľné.

Všímajte si Nutri-Score

Horúcim kandidátom na takéto moderné značenie nutričnej hodnoty výrobkov je práve Nutri-Score, ktorý sa už používa vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Holandsku a ďalších krajinách EÚ.

• Hlavným cieľom Nutri-Score je uľahčiť spotrebiteľom nákupy v súlade so zásadami zdravej výživy a stravovania.

• Funguje na základe presného algoritmu, ktorý potravinám prideľuje bodové skóre na základe obsahu nutričných zložiek na 100 gramov produktu či 100 mililitrov nápoja.

• Podľa výsledku zaraďuje potraviny do celkovo piatich hodnotových tried, označených od zeleného A po tmavooranžové E, pričom A označuje nutrične najvýhodnejšie potraviny.

• Zatiaľ je jeho používanie dobrovoľné.

• Na Slovensku začala označenie Nutri-Score medzi prvými používať spoločnosť Kaufland, ktorá ho umiestňuje na výrobky svojich privátnych značiek, ako napr. K-take it veggie, K-Free, K-Bio, K-Classic i ďalších.

„Zavedením označenia Nutri-Score do praxe podporujeme zdravý životný štýl našich zákazníkov,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland a dodáva: „Chceme byť nápomocní pri zorientovaní sa na trhu s potravinami. Nutri-Score je správna voľba pre všetkých, ktorým záleží na nutrične vyváženom stravovaní.“

Podporujú ho aj odborníci

Medzinárodná porovnávacia štúdia, ktorá skúmala vplyv piatich rôznych systémov (Front of Pack Labeling, FOPL) na obsah nákupného košíka vyše 12.000 ľudí v 12 rôznych štátoch, potvrdila, že Nutri-Score motivuje spotrebiteľov k nákupu zdravších potravín.

Výskumníci pripravili tri kategórie produktov - pizza, koláče a cereálie – a účastníci štúdie si následne vyberali medzi produktami s rôznymi informačnými nálepkami, ako aj z kontrolnej skupiny bez označenia. Najlepšie výsledky dosiahli práve produkty s logom Nutri-Score. Označenie je možné nájsť na výrobkoch všetkých cenových kategórií, preto dobre funguje aj u ľudí s nižším príjmom.

Podľa slov Chantal Juliovej, francúzskej výskumníčky výživy a epidemiológie, môže zavedenie systému Nutri-Score viesť k trojpercentnému zníženiu v počte úmrtí, súvisiacich so stravovacími návykmi. Vzhľadom na to, že predstavuje len jedno z opatrení, ide o veľmi dobrý výsledok.