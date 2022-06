glo™ hľadá DJ talenty a šťastných majiteľov 28 vstupeniek na Lovestream festival

Bratislavský mestský Lovestream festival sa nezadržateľne blíži. Od 10. do 12. júna si na ultramodernom štadióne Tehelné Pole budete môcť užiť extra dávku hudobných lahôdok v podaní svetových hviezd aj slovenských a českých kapiel.

V sobotu vystúpi najžiadanejšia, nahranejšia a najsťahovanejšia hviezda súčasnosti Dua Lipa, v nedeľu štadión zaburáca hitmi ikonickej kapely Red Hot Chili Peppers. Program všetkých troch festivalových dní je nabitý, kapely a interpreti rôznych hudobných žánroch avizujú veľkolepý hudobný zážitok, na ktorý sa len tak nezabúda. Vstupenky na festival sa míňajú ako teplé rožky a ich cena sa hýbe od 79 eur vyššie v závislosti od miesta v sektoroch viac či menej vzdialených od pódia. Ak ešte nemáte lístky na festival, neváhajte a sledujte Facebook glo a Instagram glo, kde sa do 7. júna môžete zapojiť do súťaže až o 14x dva jednodňové vstupenky na túto veľkolepú hudobnú udalosť v metropole Slovenska.

V glo™ zóne si užijete fun aj chill

Na Lovestream festivale vás bude čakať aj špeciálne upravená glo™ zóna, kde si v prestávkach medzi koncertmi aj počas nich budete môcť užiť ten pravý chillout a zábavu s priateľmi. A práve tu sa môžete predviesť ako DJ, ak vás baví hudbu nielen počúvať, ale aj produkovať. Do 6. júna sa prostredníctvom sociálnych sietí Facebook glo a Instagram glo môžete prihlásiť do akcie Hľadá sa DJ talent. Porota, v ktorej nechýbajú známi dídžeji Yanko Kráľ a Hugo Hypetrain, vyberie spomedzi prihlásených adeptov až štyroch talentovaných dídžejov, ktorí dostanú šancu zažiariť a zahrať svoj set na glo™ raptore, špeciálne upravenom aute s vytunovanou hudobnou produkciou, počas sobotného a nedeľného festivalového dňa v glo™ zóne na Lovestream festivale. Okrem toho si tu budete môcť užiť aj hudobnú produkciu obľúbeného DJ Tagera a jeho hostí a čas s partiou kamarátov si môžete skrátiť atraktívnymi zábavnými aktivitami. Príďte sem aj s priateľmi, aby ste si urobili tie najlepšie fotky vo fotokútiku, zahrajte si tu zápas v stolnom hokeji, zapojte sa do kvízu Spoznaj novú cestu! a vyhrajte modernú tabakovú alternatívu glo hyper+ UNIQ a merch glo. Možno sa vám v glo™ zóne podarí stretnúť aj Ega a Zaya a odfotiť sa s nimi. Program v glo™ zóne bude moderovať obľúbená moderátorská dvojica Katarína „Becca“ Balážiová a Marcel „Osťo“ Osztas.

„Festival Lovestream považujem za jednu z najzásadnejších hudobných udalostí tohto roku na Slovensku, ktorá priláka na Tehelné Pole desaťtisíce fanúšikov z celej Európy. Sme preto nesmierne radi, že sme sa s organizátormi dohodli na partnerskej spolupráci, a pevne verím, že pripravené aktivity v našej glo™ zóne si užije čo najväčšie množstvo návštevníkov,“ uviedol Tomáš Tesař, riaditeľ komunikácie British American Tobacco pre Českú republiku a Slovensko.

O glo+ hyper UNIQ

glo™ zóna nesie meno podľa zariadenia na nahrievanie tabaku glo™ hyper+ UNIQ od spoločnosti British American Tobacco, ktoré sa od februára tohto roku predáva ako moderná alternatíva cigarety aj na slovenskom trhu. Toto inovatívne zariadenie s pokročilou technológiou na nahrievanie tabaku glo hyper+ UNIQ využíva na nahrievanie náplní indukčný ohrev, čo výrazne skracuje dobu nahrievania. Špeciálna náplň v zariadení sa nespaľuje (nehorí ako cigareta), len sa nahrieva na teplotu 270 stupňov Celzia. Vďaka tomu sa zo zariadenia neuvoľňuje obťažujúci dym, ale tzv. aerosól, ktorý obsahuje menej toxikantov ako cigaretový dym a je takmer bez zápachu. Keďže náplň nehorí, nevzniká ani popol, ktorý by bolo potrebné odklepávať do popolníka. Indukčné nahrievanie je rýchle a poskytuje maximum pôžitku – užívateľ má na výber podľa nálady dva režimy nahrievania. V režime Štandard je zariadenie pripravené na použitie do 20 sekúnd a poskytuje 4-minútový zážitok. V režime Boost sa náplň nahreje ešte rýchlejšie a na vyššiu teplotu – zariadenie je pripravené na použitie už do 15 sekúnd a intenzívnejší zážitok trvá 3 minúty. Užívateľ si môže prepínať medzi režimami a zvoliť si tak optimálnu intenzitu chuti. Zariadenie na jedno nabitie vydrží až 20 opakovaných použití, ergonomicky sadne do ruky a môže sa pochváliť dizajnom na mieru v 76 farebných kombináciách.

