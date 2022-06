Exterio oslavuje 10 rokov, oslávte ich s nami

K 10. výročiu pôsobenia na trhu, ktoré tento rok slávime, sa môžu zákazníci tešiť na jedinečné akcie vybraných druhov záhradných sedacích či stolových súprav.

Okrem toho sme si pre vás pripravili naozaj originálny dizajnový darček, ktorý oceníte najmä v horúcich letných dňoch pri posedení alebo oslavách s priateľmi či rodinou. Môže byť váš ku každému nákupu nad 1000 eur, ktorý zrealizujete v našej predajni alebo v eshope.

Exterio je oázou záhradného nábytku a doplnkov najvyššej kvality, v ktorých sa snúbi nielen nadčasový dizajn, ale aj precízne spracovanie. Máme viac ako 10-ročné skúsenosti z pôsobenia na trhu a za sebou množstvo spokojných slovenských, českých, maďarských a aktuálne aj rakúskych zákazníkov. Nábytok predávame nielen konečným spotrebiteľom, ale dodávame ho aj do mnohých hotelov, wellnessov či reštaurácií.

Disponujeme rozsiahlym skladom o veľkosti 5000 m2, čo nám dáva možnosť vaše objednávky obratom expedovať a šetriť tak váš čas. Ten môžete následne využiť oveľa efektívnejšie – v pohodlí vášho domova, terasy, balkóna či záhrady – obklopení krásnym nábytkom a doplnkami od renomovaných značiek vrátane 4 Seasons Outdoor, pre ktorých máme v rámci Slovenska výhradné zastúpenie.

Produkty tejto značky sa vyznačujú kvalitným prevedením. Najčastejšie sú vyrábané z hliníka a nehrdzavejúcej ocele s odolnou povrchovou úpravou. Tá ich chráni pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a koróziou. Ďalšou výhodou záhradného nábytku 4 Seasons Outdoor je špeciálna výplň pre vankúše a podušky, tzv. „Quick Dry Foam“, ktorá vodu nezadržiava vo vnútri, ale ju rýchlo a jednoducho odvedie preč. Materiál je tak rýchloschnúci a vďaka použitým „olefin“ vláknam aj veľmi príjemný na dotyk. Jeho minimálne nároky na čistenie a údržbu v dnešnom rýchlom a uponáhľanom životnom tempe určite ocení každý. Z uvedených dôvodov môže byť nábytok ponechaný vonku počas celého roka, bez nutnosti jeho upratovania v zhoršenom počasí.

Naše produkty sú teda nielen praktické, ale aj štýlové a sú vám k dispozícií v našom priestrannom showroome v Bratislave, kam si ich môžete prísť osobne pozrieť, alebo vyskúšať. Ponuku tvoria záhradné stolové a sedacie súpravy, stoly, stoličky, pohodlné ležadlá a kreslá, tíkové doplnky či záhradné osvetlenie, ktoré dodajú vášmu outdoorovému posedeniu celkom iný rozmer a povznesú ho na vyššiu úroveň.

Napriek spomínaným výhodám ponúkaného záhradného nábytku sa často stretávame s otázkou, ako správne zabezpečiť starostlivosť a čo s nábytkom v zlom počasí. V tomto prípade platí, že rozhodujúce sú možnosti zákazníkov v kombinácii s ich potrebami. Treba si teda dôkladne zvážiť, aký typ nábytku je vhodný na krytú a aký naopak na nekrytú terasu. Ak chcete predĺžiť životnosť svojho záhradného nábytku, musíte dbať na výber kvalitných materiálov, z ktorých je vyrobený, no nepodceniť ani starostlivosť oň formou ochranných a čistiacich prostriedkov či ochranných plachiet. Vďaka ich pravidelnému používaniu zachováte ich krásny a svieži vzhľad na dlhé roky.

Ochranné a čistiace prostriedky dokážu aktívne bojovať s akýmikoľvek nečistotami a prispievajú tak k ochrane jeho pôvodného sfarbenia, no chránia ho aj pred poškodením pri kontakte s vodou. Dôležité je ich pravidelné a dôkladné používanie vzhľadom na konkrétny druh materiálu, z ktorého sú vyrobené.

Ochranné plachty sú naopak mechanickou ochranou pred nepriazňou počasia, napr. počas dlhých zimných mesiacov, kedy nemáte z dôvodu obmedzených priestorových kapacít možnosť záhradný nábytok ukryť na iné vhodné miesto. Slúžia ako ochrana proti UV žiareniu, ako aj proti nepriaznivým poveternostným podmienkam. V našej ponuke nájdete širokú ponuku rozmerov, ktoré vhodne zakryjú akýkoľvek typ či tvar záhradného nábytku.

Trendy na rok 2022

Medzi outdoorové trendy záhradného nábytku na rok 2022 môžeme zaradiť použitie prírodných materiálov ako je drevo, kov, kameň, ale aj ratan či trstina v dokonalo zladených odtieňoch sivej a béžovej. Vyhľadávaný je minimalistický a nadčasový dizajn, ale rovnako cenený je aj bohoštýl. Od záhradného nábytku sa očakáva jeho funkčnosť a udržateľnosť (pollywood, umelý ratan). Jeho celkový dojem dotvára šikovná práca s doplnkami a záhradným osvetlením. Horúcou novinkou sú oblé tvary a tzv. „rope“ výplet, ktorý je veľmi praktický na údržbu a zároveň nábytku poskytuje nový estetický rozmer a lákavý vzhľad.

Nech vás už z uvedených trendov osloví čokoľvek, určite si v našej ponuke nájdete to svoje.

Našou prednosťou a prioritou je komunikácia a považujeme ju za základný pilier našej vzájomnej spolupráce. Vždy si ceníme, ak sa zákazníci pýtajú. Preto sa na nás neváhajte obrátiť s akoukoľvek požiadavkou.

Veríme, že sme vás uvedenými informáciami presvedčili, že nákup v našej predajni alebo v eshope rozhodne stojí za to. S našimi dlhoročnými skúsenosťami, profesionálnym prístupom, priestranným showroomom so širokou ponukou kvalitných produktov renomovaných značiek a ich okamžitou dostupnosťou vám vieme ponúknuť presne to, čo potrebujete.