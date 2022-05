MemoComplex, jediná tabletka, ktorú nezabudnete užiť...

S pribúdajúcim vekom sa naše kognitívne schopnosti zhoršujú. Áno, ide o zabúdanie, sústredenie sa a podobne. Zoznam je dlhý. Na náš trh vtrhla novinka z Nórska, ktorej úspech je založený na objave ocenenom Nobelovou cenou. Ako zlepšiť svoje nedokonalosti a podporiť náš mozog?

Ebbinghausova krivka zabúdania

Hneď na úvod Vás musíme oboznámiť s niečím, čo Vás možno poteší, a síce – nie za všetko môže staroba. Aj mladý mozog zabúda, pozrite sa, v akej miere sa vytrácajú informácie z pamäti, a to bezprostredne po ich prijatí.

Možno si sami uvedomíte, že si po prijatí nových informácií hovoríte: „To je jednoduché, to si zapamätám.“ Už o niekoľko dní si však spomeniete len na to, že ste si niečo mali pamätať. A hoci prehľadávate pamäť ako zásuvky v pracovnom stole zhora nadol, nájdete v nich len vreckovku s uzlíkom – a už vôbec neviete, čo to má znamenať...

Čo už nie je roztržitosť?

Určite sa Vám už v živote stalo, že ste napríklad hľadali okuliare, ale pritom ste ich mali na hlave alebo ste našli kľúče na veľmi nezvyčajnom mieste, napríklad v mrazničke. Tieto drobné prešľapy však prestávajú byť roztomilé v momente, kedy sa začínajú opakovať pravidelne.

Nobelova cena

Nobelovu cenu získali Otto Loewi spolu s Halletom Daleom, čo by „nebolo také dôležité“ ako to, aký objav priniesli do našich životov.

Sú objaviteľmi acetylcholínu ako neurotransmiteru (nervového prenášača) v našom tele, ktorý pôsobí ako poslíček medzi nervami. Vďaka acetylcholínu putuje informácia z miesta na miesto. Pokiaľ by sme týchto látok mali v tele málo, môže to v prenesenom význame vyzerať rovnako, ako keď zapnete rádio, ale nepustíte zvuk.

Čo potrebuje mozog?

Aby v tele vznikal acetylcholín v dostatočnom množstve a vďaka tomu skvele fungoval náš mozog, je potrebné dopĺňať látku cholín, vďaka ktorej acetylcholín vzniká. Ideálnou cestou sú výživové doplnky. A práve teraz na náš trh mieri prírodný produkt z Nórska.

Čo hovorí odborník?

„S odborníkmi sa zhodneme na názore, že pokiaľ mozgu dodávame pravidelne látku cholín v čo najprirodzenejšej forme, možno vedeckým výskumom dokázať, že táto látka náš mozog nielen stimuluje, ale dokonca i pomáha prenášať nervové vzruchy v mozgu, a tak zlepšuje našu pamäť a kognitívne funkcie,“ potvrdzuje týmto tvrdením spomínané fakty Mgr. Bc. Anastazie Jitka Meindl.

