Navarené za pár drobných! Známy foodbloger radí, ako na to

Rastúce ceny priviali poriadny prievan do našich peňaženiek. Stále častejšie tak hľadáme možnosti, kde ušetriť. Platí to aj pri varení a nakupovaní.

Na skvelé jedlo, ktoré vás nabije energiou, úplne postačí zopár čerstvých surovín za pár drobných. Neveríte? Recept od populárneho foodblogera Viktora Kalivodu, známeho aj ako Metalhead In The Kitchen, vás o tom presvedčí. Vychutnať si ho môžu aj tí, čo sa „nekamarátia“ s laktózou.

Rukolový šalát s batatmi podľa Metalhead In The Kitchen

(bez laktózy)

Suroviny na 2 porcie:

500 g batatov

125 g rukoly

semienka (tekvicové)

olivový olej

soľ / čierne korenie

Na dresing:

200 g K-free tvaroh

2 pl kremžská horčica

1čl medu

½ čl červenej mletej papriky

Postup:

1. Rúru rozohrejeme na 220°C. Bataty opláchneme, rozrežeme na polovicu a dáme na plech s papierom na pečenie. (Zemiaky pečieme so šupkou, no môžeme ich aj ošúpať.) Osolíme, okoreníme, jemne polejeme olivovým olejom a vložíme do rúry na 20 - 25 minút, alebo až kým nezmäknú.

2. Počas pečenia si pripravíme dresing tak, že jednoducho zmiešame všetky suroviny na dresing.

3. Upečené bataty vyberieme z rúry a vychladnuté narežeme na kocky. Rukolu zmiešame s batatmi, pridáme obľúbené semienka, polejeme dresingom a servírujeme.

Viktor: Moje tipy ako ušetriť pri nákupe a varení

1. Aktívne využívam zľavy. Keď si doma uvaríte jedlo na víkend, alebo aj do práce z čerstvých surovín, ušetríte viac, ako keby ste obedovali v jedálni či reštaurácii. Čas, ktorý venujete preštudovaniu akciových ponúk preto nie je stratený.

2. Nakupujem radšej menej a častejšie, aby sa mi v chladničke nehromadili potraviny.

3. Ak mi predsa niečo zvýši z jedla, tak to jednoducho zamrazím a keď nemám čas variť, niečo vytiahnem z mrazničky. Radšej mám síce čerstvé jedlá, ale poznáte to...

4. Experimentujem a vymýšľam si nové jedlá aj zo zvyšných zemiakov, ryže či zeleniny. Stojí to zato!

5. Preferujú členovia vašej rodiny mäso? Ušetríte, ak im ako prílohu ponúknete aj zeleninu alebo prívarok.

6. Môj tip pre maškrtníkov – domáci koláč môže byť lacnejší a chutnejší ako kúpené keksíky.