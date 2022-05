Slovenské hokejové hviezdy sa stretli pri novom spoločnom projekte

Bronzoví chlapci z Pekingu – Juraj Slafkovský, Šimon Nemec a Pavol Regenda – si vyskúšali, aké je to účinkovať v televíznom spote.

Už 13. mája sa vo Fínsku začnú Majstrovstvá sveta v hokeji 2022 a Slovensko ožije hokejom. Do pozornosti sa opäť dostanú naši skvelí hokejisti. Preto národná lotériová spoločnosť pri tejto príležitosti stavila vo svojej reklamnej kampani na známe hokejové tváre, ktoré sa zviditeľnili nielen svojimi fantastickými výkonmi na olympijských hrách v Pekingu, ale aj skvelými výsledkami z domácej TIPOS Extraligy a zo zahraničia. Ide o bronzových chlapcov Juraja Slafkovského, Šimona Nemca a Pavla Regendu. Práve títo traja skvelí slovenskí hokejisti sa stali tvárami novej kampane národnej lotériovej spoločnosti.

„Koncept novej kampane, ktorá sa viaže na obdobie počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2022, sme postavili na úplne jednoduchej myšlienke. Slovensko je hokejová krajina. Naši fantastickí hokejisti hrajú pre svojich fanúšikov a chcú im dokázať svoje kvality. Fanúšikovia, na druhej strane, fandia pre podporu lepších výkonov hokejistov, pretože bez ich podpory by to nešlo. Chceme odprezentovať jednoduchú myšlienku – fanúšikovia prežívajú všetky pocity s hráčmi – či už úspechy, víťazstvá, ale aj prehry. Nehrajú teda len hráči priamo na ľade, hráme my všetci,“ vysvetlila Ivana Košútová, hovorkyňa spoločnosti TIPOS.

O vtipné momenty pri natáčaní nebola núdza. Presvedčila sa o tom aj stylistka, ktorá mala známych hokejistov na starosti. „Práca s hokejistami bola super. Dvaja z nich sú východniari, takže sme si celkom rozumeli. Prekvapilo ma však to, ako sú neustále hladní a chcú stále jesť. Všetci traja majú veľmi veľké nohy, takže takmer nič z toho, čo som doniesla, neobuli,“ prezradila pikošky zo zákulisia natáčania spotu stylistka Jana Kočišová, ktorá je známa slovenská influencerka vystupujúca pod menom Janka Topánka.

Nový reklamný spot TIPOSu bude nasadený od 13. mája na RTVS, TV Markíza, TV JOJ a TA3. Skvelý Juraj Slafkovský sa stal navyše aj „hlasom“ rozhlasovej kampane TIPOSu. Rozhlasový spot bude nasadený na TOP 4 najpočúvanejších slovenských rádiách.