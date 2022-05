Vojenská technika uprostred Bratislavy: štartuje medzinárodný veľtrh IDEB

Najmodernejšia obranná technika z 15 krajín sveta od utorka 10. 5. do štvrtka 12. 5. zaplní výstavno-kongresové centrum Incheba. V rámci medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB sa predstavia výrobcovia a predajcovia systémov obranného priemyslu z 15 krajín sveta. Súčasťou slávnostnej otváracej ceremónie za účasti najvyšších politických predstaviteľov a zahraničných delegácií bude aj nízky prelet vojenských lietadiel nad Bratislavou, ktorý je naplánovaný na utorok 10. mája o 10:00.

V Inchebe si počas troch dní budete môcť zblízka prezrieť vojenskú techniku, systémy obranného priemyslu, komunikačné a monitorovacie systémy, zbrane a muníciu, obrnené a robotické vozidlá, systémy a služby pre logistiku, hasiace technológie, výstroj a výzbroj ozbrojených zložiek a súvisiace produkty a služby pre ozbrojené sily. Počas veľtrhu nebudú chýbať ani dynamické ukážky, ktoré sú vždy veľmi obľúbenou súčasťou sprievodného programu a dovoľujú bližšie nahliadnuť do práce ozbrojených zložiek.

Počas aktuálneho ročníka môžete vidieť v akcii príslušníkov Ozbrojených síl SR a Vojenskej polície, ktorí okrem iného ukážu napríklad proces eliminácie protivníka a oslobodenia zadržiavanej osoby. Ukážky pre širokú verejnosť sú na programe v stredu 11. mája a vo štvrtok 12. mája so štartom o 14:00.

Vstupné výhradne do areálu Incheby, kde si budete môcť okrem dynamických ukážok pozrieť aj časť vystavenej obrannej techniky, bude symbolické 1 euro (platí iba v stredu 11.5. a vo štvrtok 12.5. od 13:00).

V prípade záujmu o prehliadku celého veľtrhu vrátane interiéru (deti a mládež do 15 rokov majú vstup do výstavných hál z bezpečnostných dôvodov zakázaný), je potrebné zakúpiť si vstupné v plnej výške.

Podrobnosti nájdete na www.incheba.sk.