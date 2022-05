Slovenský film TVOJAZEM otvára dvere do sveta fantázie nielen detského diváka

Ideme do kina? Jasné! A ak je v hre niečo zábavné, niečo animované, niečo slovenské – niet prečo váhať.

Pukance. Mäkké sedadlá. Zvuk zo všetkých strán. A obrovské plátno, ktoré nás, ani nevieme ako, vtiahne do čarovného príbehu. Kino je skrátka kino. A vychutnať si v ňom čerstvú koprodukčnú snímku, v ktorej sa spája to najlepšie z česko-slovenskej tradície filmovej tvorby, je určite jedna zo skvelých možností, ako prežiť popoludnie či víkendový deň. Pre deti, ich rodičov, aj starých rodičov.

Rozhodne je sa na čo tešiť. Ide o prvý celovečerný 3D animovaný film najmä pre detského diváka – ale vítané sú všetky vekové kategórie. Film je vytvorený v 3D technológii a s rozpočtom 3,8 milióna eur. Takáto snímka sa na Slovensku ešte nerealizovala. Aj producent Peter Badač dúfa, že všetko úsilie, vložené do tejto snímky, diváci ocenia: „Ide o pôvodný slovenský projekt, ktorý sa svojou kvalitou nepochybne vyrovná filmom zo zahraničia alebo americkej produkcii. Ak chceme dokázať, že aj na Slovensku máme šikovných umelcov a autorov, tak práve návštevou kina môžeme podporiť ich prácu a pomôcť ju zviditeľniť aj v zahraničí, kde sa môže presadiť na základe úspechov na domácom teritóriu.“

Z nudy do sveta fantázie

O čom teda je novinka režiséra Petra Budinského, na ktorej sa podieľalo viac ako 15 výtvarníkov z rôznych krajín Európy? O krajine fantázie. O desaťročnom Rikim, ktorého z nudy a šedi sídliska neúnavne láka záhadný signál. Ostať – či vydať sa za ním? Pre Rikiho je voľba jasná – a tak sa začína jeho púť do zeme, kde sa krkavce správajú ako ľudia, kde Železný muž chce ovládnuť svet, kde je žeriav robotom a kde žiarivé kamene nemajú problém požiadať malého chlapca o ochranu... Záchrana sveta, aj seba samého – to je cieľ, ku ktorému sa odvážny Riki na svojej ceste približuje. Jasne, že na takú cestu sa treba aj poriadne pripraviť - bez nafukovacieho člna, padáka a predovšetkým „spoľahlivesty“ to skrátka nepôjde...

TVOJAZEM je síce animovaný film – a výtvarne je urobený vskutku prekrásne – ale hlasy jednotlivých postáv určite nebudú divákom neznáme. Svoje herecké umenie tu predviedli Juraj Kemka, Jozef Vajda, Helena Krajčiová, Martin Hronský či Ivan Romančík a Riki a jeho kamoška Emma hovoria hlasmi Erika Koníčka a Grétky Luprichovej. Jedinečne znie aj hudba od slovenského skladateľa Martina Hasáka.

Vo filme a ale nielen hovorí – vo filme sa aj spieva. Postarala sa o to výborná speváčka Celeste Buckingham, ktorá naspievala chytľavú úvodnú pieseň a už od 28. apríla rotuje v slovenských rádiách. Súčasťou je aj vydarený videoklip.

Zábava aj po filme

Ísť si pozrieť film do kina je super. A ešte viac super je, ak sa po dvoch hodinách strávených v prítmí kinosály môžeme tešiť na pokračovanie zábavy s hlavnými hrdinami. V prípade snímky TVOJAZEM je toho viac než dosť. Tvorcovia pripravili celý fantazijný svet, ktorý deti s kamošmi či rodičmi môžu objavovať rôznymi ďalšími spôsobmi. Napríklad knižné pokračovanie dobrodružstiev Emy a Rikiho, ktoré príde na trh koncom mája vo vydavateľstve

Slovart alebo mobilná hra Bowler’s Run,: v nej môžu decká oslobodiť Lumákov, postavičky z filmu, pomáhať hlavným hrdinom na ich ceste. Takisto budú môcť využiť aplikáciu na zobrazenie rozšírenej reality pri plagátoch a knihe.

Nechajte sa zlákať

Pre režiséra Petra Budinského to bolo 4324 dní čistej radosti z práce a veľmi sa teší, že svoje dielo môže konečne ponúknuť divákom – malým aj veľkým: „TVOJAZEM je napínavý príbeh, v ktorom hlavný hrdina Riki zažíva množstvo dobrodružstiev, spoznáva nové svety a nachádza si nových kamarátov. Je to ako jazda na húsenkovej dráhe, plná vzrušenia a nečakaných zvratov.

Ak teda v máji náhodou nebudete vedieť, čo s voľným časom, odbehnite si do kina vo vašom meste. Skvelý animovaný príbeh TVOJAZEM, úspešne odprezentovaný na festivaloch v Európe, má na Slovensku premiéru 26. mája.

Dôležité linky:

www.tvojazem.film https://www.facebook.com/tvojazem https://www.instagram.com/tvojazem_official/ https://www.youtube.com/watch?v=0fF7jQWO1DU

Titulná pieseň Celeste Buckingham - Svetlo je v nás / SK verzia https://www.youtube.com/watch?v=Emlsy0nfvQs

O filme

TVOJAZEM je dlhometrážnym animovaným debutom režiséra Petra Budinského. Projekt bol realizovaný v koprodukcii s plutoon (SK), The Pack (BE), BFILM.cz (CZ) a Rozhlas a televízia Slovenska (SK). Uskutočnenie diela podporili Audiovizuálny fond, český Státní fond kinematografie, belgický fond screen.brussels, Ministerstvo kultúry SR, flámsky filmový fond VAF, grantový program Európskej únie Kreatívna Európa MEDIA a Bratislavský samosprávny kraj.

Film bol zatiaľ predstavený na festivaloch a filmových fórach v Chorvátsku, Švajčiarsku, Nemecku a Francúzsku.

Premiéra je plánovaná na 26.5.2022

Réžia: Peter Budinský Scenár: Katarzyna Gondek, Peter Budinský, Barbora

Budinská, Patrik Pašš, Kristína Májová, Phil Parker Dramaturgia:

Kristína Májová Producent: BFILM (SK) – Peter Badač, plutoon (SK) –

Barbora Budinská, The Pack (BE) – Jan Hameeuw Koproducenti:

BFILM.cz (CZ), RTVS (SK) Výtvarné návrhy: Marteen Hermans

Režie animácie: Radek Růžička Strih: Douglas Boswell, Arthur Uberti, Jan Hameeuw

Zvuk: Jan Paul

Hudba: Martin Hasák