Svetová premiéra elektromobilu Lexus RZ 450e

Nové batériové elektrické SUV s označením RZ 450e je prvým elektromobilom, ktorý automobilka Lexus vyvinula úplne od základu.

Nejde o vozidlo, ktoré by jednoducho namiesto klasického motora použilo batériový elektrický pohon, ale zachádza oveľa ďalej a využíva vzrušujúci potenciál nových technológií, ktoré zvyšujú výkon a pôžitok z jazdy – úplne v zmysle filozofie Lexus Electrified.

Hlavný konštruktér Takaši Watanabe vysvetľuje: „Našou víziou je využiť technológiu elektrifikácie ako prostriedok na zvýšenie základného výkonu vozidla, aby sme vo všetkých budúcich generáciách mohli naďalej prinášať potešenie z jazdy.“

RZ je predovšetkým Lexus

Zachováva si všetky úžasné prednosti z hľadiska výkonu a remeselného spracovania, ktoré sa s touto značkou spájajú. Spoločnosť využila svoje rozsiahle skúsenosti z oblasti elektrifikácie, aby ponúkla výhody batériového elektromobilu spoločne s prirodzene kultivovaným chodom a zážitkom z jazdy, ktoré sú jedinečné pre značku Lexus. To vidno napríklad na vyspelej pohonnej sústave, ktorá ponúka voliteľné elektronické riadenie One Motion Grip s novým kormidlovým volantom a tiež nápravy e-Axle vpredu aj vzadu spolupracujúce s novým systémom Lexus DIRECT4, ktorý riadi prenos hnacieho momentu v rámci pohonu všetkých kolies. Základnú ovládateľnosť a odozvu vozidla zabezpečuje špeciálna nová platforma pre elektrické vozidlá, prínosom ktorej je mimoriadne tuhá karoséria, nízko položené ťažisko a dlhý rázvor. Výkonný lítiovo-iónový akumulátor je úplne zabudovaný do podvozka pod podlahou kabíny. Jeho kvalita sa kontroluje naozaj detailne, aby si zachoval svoju výkonnosť po dlhý čas.

Spomínaná platforma a batériový elektrický pohon zároveň dávajú dizajnérom väčšiu voľnosť. V exteriéri po novom prenášajú charakteristický vretenovitý tvar do celej karosérie. V interiéri zasa vytvorili svetlý a otvorený priestor, ktorý je jednoduchý a luxusný zároveň a vyžaruje z neho pohostinnosť Omotenaši a remeselné zručnosti majstrov Takumi.

Svojou prevádzkou s nulovými emisiami pomôže model RZ automobilke Lexus na jej ceste k uhlíkovej neutralite a udržateľnej mobilite. Dôraz sa tu kladie nielen na správanie vozidla na cestách, ale zahŕňa celý jeho životný cyklus počnúc získaním dielov cez výrobu a vlastníctvo až po výslednú likvidáciu. Automobilka Lexus vo svojom závode Motomachi, kde vyrába model RZ, už zaviedla nové metódy do procesov, pri ktorých vzniká najviac emisií.

RZ predstavuje ďalší krok automobilky Lexus v rámci jej úsilia stať sa v západnej a strednej Európe do roku 2030 na 100 % značkou batériových elektromobilov. Európski zákazníci si nový model môžu rezervovať od 20. apríla, pričom prvé vozidlá sa k svojim majiteľom dostanú koncom roka 2022.

Dizajn exteriéru

Dizajnéri automobilky Lexus využili voľnosť, ktorú im batériové elektromobily dávajú, a vytvorili vozidlo, ktoré sa svojím vzhľadom výrazne odlišuje od klasických automobilov, no zároveň stelesňuje „ďalšiu kapitolu“ dizajnu vozidiel Lexus. Tento dizajnový prístup sa snaží vštepiť vozidlu unikátny výzor a proporcie na základe jeho dynamických jazdných vlastností.

Už názov dizajnovej koncepcie „seamless E-motion“ (t. j. hladký elektrický pohyb) čo-to vypovedá o skvelom prenose krútiaceho momentu a hladkej akcelerácii batériového elektromobilu. Výsledkom je nová, jednoduchá forma, ktorá zachytáva ducha technologického vývoja, funkčnosti a výkonu.

Viac informácií o elektrickom SUV RZ 450e nájdete TU.