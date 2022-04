Milánsky týždeň dizajnu: Lexus predstaví záblesky budúcnosti

​​​​​​Projektom Záblesky budúcnosti Lexus predstaví trojicu dizajnových experimentov, inšpirovaných prístupom Lexusu k dizajnu zameraným na človeka a budúcnosť.

Ide o inštaláciu architekta a dizajnéra Germane Barnesa v spolupráci so značkou osvetlenia Aqua Creations. Návštevníci tiež uvidia nové prototypy navrhnuté finalistami Lexus Design Award 2022 a práce študentov londýnskej Royal College of Art, koncipované ako vízie novej udržateľnejšej budúcnosti.

Od svojej prvej prezentácie v roku 2005 Lexus pripravuje návštevníkom zážitky, a to aj v spolupráci s mimoriadnymi talentmi, akými sú napríklad Philippe Nigro, Neri Oxman, Sou Fudžimoto a Rhizomatics, ktorí sa za tie roky podieľali na vytváraní nových dizajnových počinov inšpirovaných hodnotami a víziou značky Lexus.

Značka Lexus vyzvala k spolupráci Germane Barnesa, ktorého úlohou bolo vytvoriť novú podobu inštalácie ON/ uvedenej na Design Miami 2021. Tentokrát sa Barnes v rámci práce na jej koncepcii spojil so štúdiom Aqua Creations s cieľom zviditeľniť dôraz na špičkové a odborné remeslo v kombinácii s vysokou kvalitou materiálu, čo sú hlavné hodnoty značky Lexus.

Inšpirovaná modelom Lexus RZ

Táto verzia inštalácie, ktorá sa v Miláne predstaví po prvýkrát, je inšpirovaná predovšetkým RZ, prvým modelom Lexusu, ktorý je od počiatku koncipovaný ako čisto batériový elektromobil. Stredobodom inštalácie je precízna trojrozmerná skulpturálna realizácia RZ v reálnej veľkosti, zhotovená z ocele a plne osvetlená. Konštrukcia vozidla svetielkuje a vznáša sa tesne nad zemou, a tým stelesňuje víziu novej udržateľnejšej budúcnosti, ktorá práve prichádza.

V súlade s princípom tohto konceptu inštalácia zahŕňa kolekciu štúdia Aqua Creations s názvom Code 130 °. Je plná pestrofarebných zavesených svetiel, ktoré osvetľujú vozidlo a dodávajú tejto mimoriadne imerznej inštalácii krehkú, realistickú a hravú atmosféru. Oproti futuristickému konceptu osvetlenia prezentovanému v Miami predstavuje svetlo v podaní Aqua Creations elegantné a takmer hmatateľné stelesnenie elektriny, ktoré vyjadruje spoločné princípy odhodlania pre špičkový dizajn: práve tie sa jednoznačne prejavujú v perfektne remeselne spracovanom RZ.

ON/ vytvára prostredie navrhnuté tak, aby zaujalo a pohltilo divákov všetkých vekových skupín a poskytlo im zážitok, ktorý bude vizuálne dynamický, interaktívny a zároveň intímny v zmysle ponuky pokojného meditačného miesta na odpočinok a spracovanie dojmov.

Inštaláciu sprevádza priľahlý priestor koncipovaný ako relaxačný salónik, opäť prezentujúci mimoriadnu kolekciu svetiel ToTeM od Aqua Creations, ktorý návštevníkom ponúkne možnosť uvoľniť sa, v pokoji si posedieť a nerušene sa porozprávať a doslova dobiť batérie – presne v duchu princípu Omotenaši (výnimočnej pohostinnosti), ktorý je jedným z poznávacích znamení značky.

Vystavené budú práce finalistov Lexus Design Award

Návštevníci budú mať tiež možnosť prehliadnuť si práce šiestich finalistov Lexus Design Award 2022 – nádejných talentov, ktorých čerstvé nové nápady boli mimoriadne dobre prijaté v rámci prominentnej mediálnej prezentácie na zavedenej platforme rešpektovanej celosvetovou komunitou tvorcov a umelcov. Finalisti boli vybraní pre ich originálne riešenia prispievajúce k lepšiemu zajtrajšku a zároveň vyjadrujúce tri kľúčové princípy značky Lexus – Anticipate, Innovate, Captivate: teda „predvídať, inovovať a zaujať“, s cieľom zvyšovať kvalitu zážitku a šťastia pre všetkých.

Finalistami sú Charlotte Böhning & Mary Lempres (americko-nemecko-nórska dvojica žijúca a pracujúca v USA), Wondaleaf (Malajzia), Team Dunamis (Nigéria), Poh Yun Ru (Singapur), Kristil & Shamina (Rusko) a Kou Mikuni (Japonsko). V tomto roku v rámci svojho jubilejného desiateho ročníka toto rešpektované ocenenie oslavuje nastupujúce kreatívne talenty z celého sveta. Víťaz tohtoročnej Grand Prix volený panelom, ktorý tvoria renomovaní kreatívni vizionári Paola Antonelli, Anupama Kundoo, Bruce Mau a Simon Humphries, bude vyhlásený 12. mája.

Prezentácia Lexus predstaví tiež práce študentov zastupujúcich budúcu generáciu talentov medzinárodného dizajnu, ktorí predstavia svoju ideu radikálne nových konceptov luxusnej dopravy v rámci kreatívneho programu iniciovaného značkou Lexus s názvom 2040: The Soul of Future Premium, teda „2040: duša budúcej špičky“. Túto exkurziu do budúcnosti luxusnej dopravy, ktorá nás čaká približne v polovici 21. storočia, spustila spoločnosť Lexus v septembri minulého roka spolu s Royal College of Art (RCA), kráľovskou umeleckou akadémiou v Londýne, jednou z najprestížnejších a najvplyvnejších svetových inštitúcií v oblasti výskumu, vývoja a výučby umenia a dizajnu.

Zadanie znelo: vytvoriť budúce koncepcie novej architektúry vozidiel, ktorá bude odrážať zmeny života európskych miest, spoločnosti a demografie, ale aj načrtnúť novú víziu roly, ktorú by značka Lexus mohla zohrávať v oblasti mobility regiónu v nasledujúcich dvoch dekádach. S touto inšpiráciou vzniklo 20 originálnych prác 20 postgraduálnych študentov Centra dizajnu inteligentnej mobility RCA.

Termín konania

6. – 12. júna, 11:00 – 21:00

Miesto

Superstudio Più (Art Point)

Via Tortona, 27 20144 – Miláno, Taliansko

Exponáty

Inštalácia vytvorená Germane Barnesom v spolupráci s Aqua Creations

Návrhy šiestich finalistov Lexus Design Award 2022

Návrhy študentov Royal College of Art (RCA) v Londýne