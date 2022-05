Pupočníková krv: Odobrať alebo dotepať?

Dilema mnohých budúcich rodičov nespočíva len v tom, akú detskú postieľku pre novorodeniatko vybrať. Najmä budúce mamičky sa často zamýšľajú aj nad tým, či je vhodnejšie pupočníkovú krv pri pôrode odobrať alebo dotepať.

Je samozrejmé, že každý budúci rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie. Preto aj mnohí z nich doslova hltajú všetky možné informácie, ku ktorým sa dostanú. Najmä na internete sa však v dôsledku toho môžu často dostať aj k rôznym nedovysvetleným informáciám či polopravdám. Aj preto sme sa na otázku odberu pupočníkovej krvi alebo dotepania pupočníka spýtali odborníčky.

Odobrať alebo dotepať? Vôbec by to nemalo byť o súperení

Genetička a Medical Advisor pre Cord Blood Center Dominika Valent Raffajová vysvetľuje, že odber pupočníkovej krvi a dotepanie pupočníka by medzi sebou vôbec nemali súperiť: „Obe majú svoj význam a mali by ísť ruka v ruke,“ tvrdí odborníčka. V prvom rade je však dôležité pochopiť, čo si pod dotepaním pupočníka vlastne máme predstaviť.

„Keď sa bábätko narodí, s matkou je spojené pupočníkom. Tento pupočník môžeme buď skoro prestrihnúť a podviazať, čo sa volá aj skoré prerušenie pupočníka – toto sa spravidla deje do 20 sekúnd od narodenia bábätka,” ozrejmila odborníčka, „alebo môžeme pristúpiť k oneskorenému prerušeniu pupočníka - čo je v období od 30 sekúnd od narodenia a v podstate do nekonečna. Neexistuje žiadny špecifický čas, kedy nastáva samotné dotepanie pupočníka. Môže sa totiž stať, že pupočník prestane tepať v okamihu, ako príde k pôrodu placenty. Ale môže tepať aj ďalších päť minúť. Je to veľmi individuálne pri každom jednom pôrode,“ vysvetlila Valent Raffajová.

Odber pupočníkovej krvi je možný aj pri dotepaní

Mnohé mamičky u nás vnímajú ako dotepanie práve oneskorené prerušenie pupočníka. Tu je dôležité vedieť, že pri oneskorenom prerušení pupočníka je do 1 minúty možné vykonať zároveň aj odber pupočníkovej krvi. „Neovplyvňujeme tým kvalitu pupočníkovej krvi, ani množstvo kmeňových buniek, ktoré z nej vieme získať,“ vysvetlila Valent Raffajová. Čas prestrihnutia pupočnej šnúry po pôrode nemá žiadny vplyv na odber a vlastnosti buniek tkaniva pupočníka a placenty, ktoré rodičia tiež môžu pre bábätko uchovať. Práve placenta je najbohatším zdrojom kmeňových buniek, ktoré je možné získať pri pôrode. Najväčší potenciál buniek placenty dieťaťa spočíva práve v množstve ochorení, ktoré ňou raz môžeme liečiť u všetkých členov rodiny.

Práve kmeňové bunky, ktoré obsahuje pupočníková krv, ale aj tkanivo placenty či tkanivo pupočníka viete vďaka Cord Blood Center uskladniť v banke a v budúcnosti k nim má vaše dieťa kedykoľvek prístup. Pupočníková krv sa dá počas života využiť na liečbu viacerých ochorení.

Majú bábätká po dotepaní viac železa?

Dotepanie, alebo oneskorené prerušenie pupočníka, rodičia často požadujú aj preto, lebo veria, že ich bábätko bude mať vďaka tomu vyššie zásoby železa a vyhne sa anémii, ktorá je u novorodencov bežná. „Je pravda, že u detí, u ktorých prebehlo oneskorené prerušenie pupočníka, sú asi 48 hodín po narodení vyššie hodnoty železa ako u novorodeniatok, ktorým bol pupočník prerušený hneď po pôrode. Vo veku 12 mesiacov však už nebol medzi týmito deťmi žiadny rozdiel. Nie je potvrdené ani to, že by deti, ktorým bol pupočník dotepaný, mali lepší neurologický vývoj,“ vysvetlila Valent Raffajová, ktorá však zároveň tvrdí, že dotepanie pupočníka má veľký význam predovšetkým u predčasne narodených detí, teda u novorodeniatok, ktoré sa narodili do 37. týždňa.

„Výskumy, ktoré už prebehli, hovoria, že dotepanie pupočníka má veľký význam najmä u predčasne narodených detí. Dotepanie a oneskorené prerušenie pupočnej šnúry má za následok zníženie novorodeneckých komplikácií,“ u týchto detičiek sa zistil napríklad nižší výskyt anémie, nižšia potreba transfúzií či nižší výskyt nekrotizujúcej enterokolitídy.

Dotepanie pupočníka dieťatku neposkytne imunitu

Na druhej strane sú tu však aj zdravé a plne donosené deti, u ktorých nie je až také jednoznačné, že im dotepanie skutočne výrazne pomáha. Ako sme už spomínali, rozdiely v hodnotách železa sa vo veku 12 mesiacov nijako nelíšili a nebol potvrdený ani lepší neurologický vývoj.

Naopak, tým, že zdravo donoseným bábätkám sa do tela dostane väčšie množstvo pupočníkovej krvi (teda prerušenie pupočníka je po dobe dlhšej ako jedna minúta), dostane sa im do tela nielen viac železa, ale aj samotných červených krviniek, čo môže mať za následok aj silnejšiu novorodeneckú žltačku, ktorá vie predstavovať ďalšie komplikácie.

„Dotepanie a odber medzi sebou nesúperia. Nechcela by som, aby sa to porovnávalo. Ide o to, aby sme dieťaťu naozaj dopriali čo najviac železa prostredníctvom pupočníkovej krvi, ale na druhej strane, aby sme mu tej krvi nedopriali zas až toľko, že by sme mu tým zvýšili riziko novorodeneckej žltačky,“ dodala odborníčka. Aj preto môže byť oneskorené prerušenie pupočníka do 1 minúty riešením. Novorodeniatko tak dostane do tela pupočníkovú krv s potrebným železom, no zároveň je možné časť tejto krvi aj odobrať pre uskladnenie a v prípade potreby aj pre budúce využitie.

Pretože to, že sa pupočník nechá dotepať a k bábätku sa dostane viac pupočníkovej krvi, automaticky bohužiaľ neznamená, že dieťatko nikdy v budúcnosti nedostane onkologické ochorenie. Tak to nefunguje a samotné kmeňové bunky, ktoré pupočníková krv obsahuje, v tom momente pre bábätko nespravia žiadny veľký „zázrak“.

Aj preto je lepšie ich uschovať a v prípade potreby využiť na možnú liečbu. Už dnes je pupočníkovou krvou možné liečiť takmer 100 ochorení, pričom vo svete aktuálne prebiehajú stovky klinických štúdií, ktoré overujú účinnosť pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty aj pri ďalších diagnózach.

