Podnikajte lepšie: 5 problémov, 1 riešenie

Mať vlastný biznis so sebou prináša celý rad nových výziev. Vyhnúť sa im celkom nedá, ale ak investujete do spoľahlivých technológií, poradíte si v každej situácii.

Problém č. 1: Neinovujete

Pandemické roky nenechali nikoho na pochybách, že úspech patrí tým, ktorí investujú do technológií. Úplným základom pre podnikateľov – či už na gastro scéne, v maloobchode alebo v službách – je pritom výber pokladničného systému. Vďaka nemu budete mať pokoj s finančnou správou aj s úradmi.

Ak podceníte výber a vezmete prvé, čo nájdete v ponuke, bez toho, aby ste si preštudovali benefity či referencie, zbytočne sa oberáte o celý rad výhod. Lebo spoľahlivý pokladničný systém je oveľa viac, než len povinnosť. Je to vaša predĺžená ruka. A keď má integrované platobné služby ako Dotykačka, tu už získate v jednej investícii celý pár užitočných rúk.

Novinka na našom trhu prichádza s funkciami, aké žiadny iný pokladničný systém na Slovensku neponúka, s vyše 75 funkciami a s pozitívnou skúsenosťou viac ako 25 000 podnikateľov v Česku, Poľsku aj Nemecku. Pridajte sa k nim a zistíte, že s ekosystémom Dotykačky môžete mať celý biznis pod palcom.

Podľa minuloročného prieskumu Mastercard viac ako polovica všetkých platieb bola bezhotovostná. Ale mohli to byť až tri štvrtiny, ak by zákazníci nenarážali na nemožnosť platiť kartou (v 17 % prípadov). Na Slovensku máme v porovnaní s priemerom EÚ iba jednu tretinu platobných terminálov v prepočte na 1000 obyvateľov ((SBA) (EAST 2021)). Pritom ak sa u obchodníka nedá platiť kartou, od kúpy to úplne odradí až 62 % zákazníkov.

Problém č. 2: Strácate čas pri zaúčaní ľudí

Ľudia prichádzajú a odchádzajú. V gastre ešte častejšie ako inde. S týmto nič nespravíte, aj keby ste ašpirovali na titul Šéf roka. Čo však spraviť môžete, je postarať sa, aby ste novým členom svojho tímu maximálne uľahčili integráciu do pracovného procesu a sebe tak ušetrili čas strávený zaúčaním.

Dotykačka je intuitívna a vytvorenie účtu je záležitosťou troch kliknutí. Či ide o objednávky v bistre alebo riešenie skladovania v maloobchode, šetrí hodiny a hodiny práce tým, že urýchľuje a automatizuje administratívne procesy. Zoznámenie s Dotykačkou a pochopenie jej základných funkcií je na 15 minút školenia.

Problém č. 3: Nedávate zákazníkovi to, po čom túži

Môžete byť ten najvnímavejší a najpredvídavejší „čítač“ ľudí, lenže ani vaše empatické kvality nestačia na to, aby ste pružne reagovali na zmeny v zákazníckych túžbach. Turbulentné dva roky, aké máme za sebou, dané zmeny ešte urýchlili.

Riešenie? Technológie, ktoré neprespali dobu. Vývojový tím Dotykačky už počas pandémie ukázal, že je schopný prichádzať s inováciami prakticky súbežne s dopytom po nových službách. Pre podniky, nepripravené na lockdowny a uzávierky, napríklad vo veľmi krátkom čase vyvinul integráciu so systémom Bolt Food či prepojenia s e-shopovými riešeniami.

Problém č. 4: Chýba vám prehľad

Páči sa vám predstava manažovania vášho podniku z tropickej pláže s vychladeným drinkom v ruke? Nik vás nemôže viniť, že sa ulievate, keď máte zapnutú Dotykačku. Vďaka jej cloudovému riešeniu vidíte do pokladne odkiaľkoľvek a na akomkoľvek zariadení. Pomocou vzdialenej správy sa tak dostanete k sledovaniu udalostí v zariadení v reálnom čase a jedným kliknutím.

Problém č. 5: Nemáte krízový plán

Čo sa môže pokaziť, sa pokazí, hovorí Murphyho zákon. Dotykačka sa ho snaží obchádzať špičkovým know-how a úspešne sa jej to darí, ale aj tak má v zálohe krízový plán. Snáď ho nikdy nebudete potrebovať, no keby predsa, s bezplatnou technickou podporou 24/7 ste v tých najlepších rukách.

Ak chcete promptne vyriešiť problém, ujmú sa vás technickí experti, ktorí sa môžu vzdialene pripojiť k pokladni a doriešiť, čo je potrebné. Je príjemné vedieť, že hladkú prevádzku vášho biznisu istí zákaznícka linka, kde si nevypočujete obligátne „neskladajte, ste v poradí“, ale efektívne a rýchle riešenie vášho konkrétneho problému.

