Plníme sny chorých detí, ktoré túžia byť doma

Ťažko či nevyliečiteľne choré deti majú často oslabenú imunitu a okrem základného ochorenia sú pre mnohé z nich nebezpečné aj náhle infekcie. Lekári neziskovej organizácie Plamienok sa vždy snažia zasiahnuť včas, aby mohli takéto deti zostať s rodinou doma a nemuseli tráviť čas v nemocnici.

Náhle infekcie ohrozovali aj Samirov život – chlapca v starostlivosti Plamienka, ktorý to s ich pomocou zvládol doma. „Infekcie sú jedny z najvážnejších a najťažších komplikácií stavu detí v Plamienku, bezprostredne ohrozujú ich život,“ hovorí lekárka Plamienka MUDr. Martina Mikesková. „Rodičia ťažko chorých detí, ktorí si ich berú z nemocnice domov, sa nás pýtajú - čo máme robiť v prípade, že naše dieťa dostane teploty, bude mať problémy s dýchaním či kašeľ? Dá sa liečiť infekcia aj doma? A čo v prípade, že sa nebude stav nášho dieťaťa zlepšovať? Môžeme sa vrátiť do nemocnice? A kedy je ten správny čas?“ vymenúva MUDr. Mikesková najčastejšie otázky rodičov.

Domáca liečba znamenala menšie riziká

Dvanásťročný Samir s vývojovou poruchou mozgu sa dostal do starostlivosti Plamienka minulý rok v júni. Po ťažkom kovide, ktorý ho takmer stál život, zostal veľmi oslabený. Pred kovidom ešte dokázal chodiť po špičkách, potom však už vôbec nemal svaly. Už pred nákazou sa však jeho stav dramaticky zhoršil a v Banskej Bystrici ho museli pripojiť na mimotelový obeh,“ rozpráva Samirova mama Klaudia o ťažkých chvíľach. „Dvakrát ho zachraňovali, pľúca mu fungovali na 10 percent, už vtedy hovorili, že jeho šanca na prežitie nie je veľmi vysoká.“ Po nákaze kovidom sa Samirov stav veľmi rýchlo zhoršil. Tri dlhé mesiace strávil na umelej pľúcnej ventilácii a po príchode domov bola jeho imunita veľmi oslabená. „V nemocnici urobili pre neho maximum. Pani primárka mi pred jeho prepustením navrhla, aby sme sa skontaktovali s Plamienkom. Povedala: Nebojte sa, Plamienok sa bude o neho doma dobre starať. Tie slová mi zostali v srdci,“ hovorí Samirova mama. Samir odchádzal domov s domácou pľúcnou ventiláciou, mal v krku kanylu a na bruchu PEG, cez ktorý mu bolo treba podávať mixovanú a umelú stravu. Samirova mama sa najviac bála práve náhlych infekcií, ktoré by mohli ohroziť Samirov život. „Keď dostal horúčku, hneď som volala Plamienok. Viackrát sme sa museli vrátiť do nemocnice, no postupne nás nastavili na domácu liečbu.“

Klaudia tvrdí, že náročné obdobie zotavovania jej syna by bez Plamienka doma nebolo možné. „Nevedela by som, aké lieky mu mám podávať, čo mám robiť pri zhoršení jeho stavu. Jeho imunita bola veľmi zlá. Lekári z Plamienka zasiahli hneď a vedeli mu okamžite nasadiť liečbu. Pobyt v nemocnici bol pre neho rizikový, pretože by mohol znamenať ďalšiu nákazu,“ vysvetľuje Klaudia.

Náhle infekcie sú s pomocou lekárov zvládnuteľné aj doma

Doktorka Mikesková zdôrazňuje, že rodičov detí učia rozoznať už prvé príznaky infekcií. „Často sú nešpecifické - apatia, nechuť do jedla, nepokoj, zrýchlený tep. Sme rodičom nablízku a vždy, keď majú pocit, že sa objavili príznaky, môžu nám hneď volať,“ vysvetľuje lekárka.

Ak lekári majú podozrenie, že ide o infekciu, po telefonáte rodičov ihneď prídu. „Vyšetríme zápalové parametre a začíname s antibiotickou liečbou. Ak sa stav dieťaťa nelepší napriek liečbe, komunikujeme s lekármi v nemocnici, kde môže dieťa ísť na preliečenie infekcie. Spoločnými silami však dokážeme zvládnuť takmer všetky infekcie doma,“ konštatuje lekárka Plamienka.

„Samir vďaka pomoci Plamienka prekonal všetky infekcie, ktoré dostal. Teraz už má len kanylu, dýchací prístroj však nepotrebuje, dýcha sám cez deň i v noci,“ teší sa Samirova mama. “Teraz sa jeho stav natoľko zlepšil, že nás Plamienok mohol prepustiť. Dávame to už sami. Síce s odretými ušami, ale dávame. Hoci starostlivosť o Samira je náročná, urobím všetko na svete preto, aby sme mohli byť doma. A ďakujem Plamienku, že nám to umožnil.“

Plamienok pomáha už dve desaťročia

Nezisková organizácia Plamienok sa už 20 rokov bezplatne stará o nevyliečiteľne choré deti a smútiace rodiny. Takmer každý deň počas minulého roku vyrážali ich lekári, zdravotné sestry, psychológovia a sociálni pracovníci za 36-timi ťažko, nevyliečiteľne chorými deťmi a ich rodinami. Absolvovali 410 návštev a najazdili neuveriteľných 61 336 kilometrov. Hoci väčšinu roku trávia na cestách, neprekáža im to. Vďaka tomu, že ľudia z Plamienka sú na cestách, môžu byť nevyliečiteľne choré deti doma s rodičmi a súrodencami, nie v nemocnici.

Od roku 2011 v Centre smútkovej terapie v Bratislave na Zadunajskej 6/A terapeuti Plamienka bezplatne poskytujú psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Konzultácie s odborníkmi sú jednou z foriem našej bezplatnej pomoci nevyliečiteľne chorým i smútiacim deťom. Plamienok ponúka konzultácie s lekárom rodičom detí s nevyliečiteľnou diagnózou a tiež rodičom, ktorí takéto dieťatko čakajú. Rodičia detí, ktoré stratili rodiča alebo súrodenca, môžu bezplatne využiť konzultácie so psychológom, ktoré im pomôžu vyriešiť konkrétny problém či situáciu súvisiacu so správaním a prežívaním dieťaťa. Tieto bezplatné konzultácie sú určené aj pre učiteľov detí po strate blízkeho.

Pomôcť môžete aj vy formou 2 % daní

V najnáročnejších životných chvíľach sa nikto z nás bez pomoci nezaobíde a aby ju Plamienok dokázal poskytovať rodinám aj naďalej závisí od toho, koľko financií sa im podarí získať od dobrovoľných darcov, napríklad aj formou 2 % daní. Ak chcete aj vy darovať 2 %, všetky potrebné informácie nájdete na stránke - www.plamienok.sk/podporte-nas/darujte-2.