Ako zvládnuť náročný deň? Huawei predstavil smartfón, ktorý ho výrazne uľahčí

Smartfóny sú dnes už neoddeliteľnou súčasťou našich životov, a to je pochopiteľné. V jednom zariadení totiž zastupujú niekoľko ďalších a navyše sú praktickým pomocníkom kedykoľvek počas dňa.

Ak však aj vy práve hľadáte smartfón, s ktorým zvládnete aj náročný či stresujúci deň, predstavíme vám jedného horúceho kandidáta, ktorý vás zaujme svojím dizajnom, ohúri funkciami a prekvapí aj priateľnou cenou. Zoznámte sa, toto je Huawei nova 9 SE.

Luxusný módny doplnok

Nie je azda žiadnym prekvapením, že ženy a dizajn idú dokopy. Nežnejšie pohlavie si skrátka dáva viac záležať na výbere outfitu či doplnkov. Do tejto kategórie však možno po novom zaradiť aj smartfón Huawei nova 9 SE, ktorý vďaka svojmu luxusnému dizajnu môže pôsobiť ako skutočný módny doplnok. To všetko vďaka ultra ľahkému a lesklému telu, ktoré je vyrobené zo zakriveného skla s neodolateľne čistou kryštálovou textúrou. Telefón je dostupný v troch farebných prevedeniach: Crystal Blue, Pearl White a Midnight Black, a preto môže byť vkusným módnym doplnkom, ktorý ešte zvýrazní vašu krásu.

Prémiové funkcie fotoaparátu Huawei nova 9 SE oceňuje aj známa slovenská vizážistka Lussi. „Veľmi sa mi páči, ako telefón pracuje s farbami. Vidím, že je schopný zachytiť moje výtvory do tých najmenších detailov a presne o to mi pri fotení líčenia ide, pretože sa mi často stáva, že odfotený make-up vyzerá fádne a farby nevyniknú tak, ako by som potrebovala a nova 9 SE to dokáže,“ hovorí.

Praktickosť na prvom mieste

Všetci dobre vieme, že telefón by mal byť v prvom rade praktický a svojimi funkciami výrazne uľahčovať každodenný život. A aj keď Huawei nova 9 SE možno považovať za módnu vychytávku, v skutočnosti ponúka oveľa viac. Jeho 6,78” displej s obnovovacou frekvenciou 90 Hz zaistí maximálne rýchlu obrazovku, ktorú oceníte najmä pri sledovaní videí. Obrazovka tiež podporuje farebný gamut P3, vďaka čomu získate ten najdokonalejší farebný zážitok. Oceníte ho najmä v situáciách, keď potrebujete mať v kabelke pomocníka s veľkým a jasným displejom, na ktorom v krátkom čase nájdete presne to, čo potrebujete.

Ak patríte k milovníčkam fotografovania, zaiste vás poteší 108-megapixelový fotoaparát s vysokým rozlíšením. Ten je navyše ešte vybavený funkciou Super Night Shot, ktorá umožňuje zachytenie kvalitných fotografií aj pri zhoršených svetelných podmienkach. Svoje zážitky teda môžete dokumentovať vždy v reálnom čase a na kvalite im to neuberie. Pri natáčaní videí je zas veľmi praktickou možnosťou práve funkcia Dual-View, ktorá vám umožní natáčať z oboch perspektív naraz. V jednom okamihu teda zachytíte nielen to, čo sa deje, ale zároveň aj vašu reakciu.

Vybitej batérie sa nemusíte obávať

Náročné dni mávame občas všetci. Práve preto je dobré mať po ruke pomocníka, na ktorého sa môžete vždy spoľahnúť. Zabudnete si dať nabiť telefón, no ráno vás čaká dôležité stretnutie? Ak nemáte času nazvyš, aj štvrť hodiny postačí na to, aby telefón fungoval. Pýtate sa, ako? Za to je zodpovedná funkcia rýchlonabíjania, vďaka ktorej sa smartfón na 60 % nabije už za 15 minút a na 100 % už za 36 minút. Táto inovatívna funkcia získala aj certifikáciu TÜV Rheinland Safe Fast Charge Certification, ktorá dokazuje, že poskytuje nielen rýchle, ale aj bezpečné nabíjanie. Smartfón Huawei nova 9 SE disponuje naozaj širokým spektrom inovatívnych funkcií, ktorými uspokojí aj náročných používateľov.

Huawei nova 9 SE je možné zakúpiť vo vybraných internetových obchodoch a kamenných predajniach za 349 eur. V priebehu apríla bude novinka dostupná aj u vybraných operátorov.