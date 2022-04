Veľkonočný stôl bez barančeka? S receptom od známej spisovateľky sa podarí na jednotku

Sú veci, ktoré sa nemenia roky. Ani desaťročia. Tak, ako vždy na jar vyťahujeme ľahšie oblečenie, tak na jar vyťahujeme aj overené recepty. Na zemiakový šalát. Tradičný mazanec. Mäsovú rolku. Plnené vajíčka. A, samozrejme – veľkonočného barančeka!

Dobre, dobre, ak ste hladní, mali by sme v tomto výpočte sviatočných lahôdok prestať... Ale – prečo vlastne? Veď o čom sú veľkonočné sviatky? O premýšľaní, o stíšení sa, ale na druhej strane o stretnutí sa s rodinou, blízkou aj vzdialenou. My Slováci sme takí: na Veľkú noc brázdime krížom-krážom Slovensko, a je úplne pochopiteľné, že rodina nás neprivíta s prázdnymi rukami. Takisto ani my ju. Takže nakupujeme, pripravujeme, varíme, pečieme, servírujeme. Veď ako hovorí jeden dávny výrok – dobrá tabuľa je prvým putom dobrej spoločnosti. Rodinu nevynímajúc.

Rodinný poklad u Heribanovcov

Rodinne aj gastronomicky zároveň vníma veľkonočné sviatky aj spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová. „K veľkonočnému času sa, samozrejme, viaže aj kulinárna kultúra, sviatočnosť v tom najpozitívnejšom slova zmysle. Typickým jedlom bolo uvarené vajíčko ako symbol plodnosti, takisto sme jedli veľa čerstvej zeleniny. Nikdy sme nedržali veľkonočný pôst, ale práve počas sviatkov bol náš stôl bohatší ako v bežné dni.“ To určite nie je nič prekvapujúce, pretože Tamarina mama, známa moderátorka Alena Heribanová, dokázala vykúzliť skvostnú veľkonočnú atmosféru – aj so skvelým jedlom. Tamara po nej zdedila recept na tradičného barančeka – a pečie ho už roky. „Mamka nevynechala v pečení ani jediný rok, a ja idem hrdo v jej šľapajach. Príprava je jednoduchá a múčnik fantastický.“

Ešteže Tamara nie je žiadny lakomec a s receptom na tento rodinný poklad sa ochotne podelí. Celý rodinný recept Heribanovcov na veľkonočného barančeka nájdete tu. Tamara tu dokonca ponúka aj ručne písaný recept – „Veľkonočný baránok podľa mamky Alenky“ – z ktorého je jasné, že v rodine Heribanovcov sa dedí na ďalšie pokolenia. Hoci neskúsené gazdinky môžu mať vlasy dupkom pri predstave, ako sa, prepánajána, majú popasovať s týmto „výstavným kúskom“ každého veľkonočného pohostenia, obavy naozaj nie sú namieste.

Baranček je celkom „easy“

Potrebujete vskutku iba základné suroviny: maslo, cukor, vajcia, múku, kypriaci prášok, vanilku, horkú čokoládu, ideálne pomarančovú. Kto chce mať barančeka trochu „onakvejšieho“, pokojne môže skúsiť aj Tamarinu „vychytávku“ – lyofilizované, teda mrazom sušené maliny. Tie koláčiky úžasne ochutia.

Potom už len stačí vyhrnúť si rukávy a hor sa do pečenia podľa receptu Heribanovcov. A prečo nie aj s malými pomocníkmi? Veď aj Tamara sa už v detstve plietla mame v kuchyni. „Ako malá som sa aj s mladšou sestrou Babsynkou zapájala do všetkého, čo sme počas príprav na Veľkú noc doma robili. Veľkonočné sviatky boli odjakživa o spoločne strávenom čase v rodinnom kruhu, bolo to obdobie hojnosti, maškrtenia a vďaky.“ A Tamara sa vôbec nebráni ani spoločnému pečeniu so svojou dcérkou Emíliou.

Pečenie, rozprávanie, spomínanie

Na sviatočnom varení a pečení je krásne to, že trvá dlhšie ako to zvyčajné. Veď Veľká noc sa naozaj nedá odbaviť jedným koláčom... A to je práve skvelé, veď počas viacerých večerov alebo popoludní, keď to u vás rozvoniava, máte čas aj na príjemné debaty. Na spomínanie na tých, ktorí tu už nie sú. Na rozprávanie deťom o vašich starých, prastarých rodičoch, na milé historky... Aj v Tamarinom prípade je čo vyťahovať z talóna. Keď bola malá, veľa času prežila u starkých v dedine Horná Streda. Aj mnohé Veľké noci. „Babička bola učiteľka, a tak počas Veľkonočného pondelka drnčal zvonček od skorého rána. Boli roky, keď som sa musela aj päť-, šesťkrát prezliecť. Šibalo sa jemne, symbolicky, keďže babičkini žiaci si na mňa nedovolili.“

A s láskou Tamara spomína aj na pradedka Františka, ktorého ešte mala možnosť zažiť. „Do posledného roka svojho dlhého života plietol klonky, košíky, šibáky. Pozorovala som namočené prúty vo vode a neskôr jeho šikovné osemdesiatročné ruky, ktoré zhotovovali dokonalú krásu. Remeslo sa naučil od predkov a vždy sa tešil na jar, kedy bude môcť opäť dlhé hodiny sedieť na štokrlíku a pliesť z prútov, na ktoré sme chodili k Váhu. Tam sme oddychovali pri vode a on mi rozprával, ako sa zem chveje, ako vánok objíma dušu, ako tá- ktorá bylinka dodá silu a zdravie.“

Po dobrom jedle trochu pohybu

Ak sa teda všetko vydarí, stôl sa bude strácať pod napečeným a navareným, všetci budete sýti a spokojní, malá veľkonočná vychádzka určite padne vhod. Na pretrávenie – aj na načerpanie jarnej energie. Rovnako to praktizuje aj Tamara Šimončíková Heribanová: „Možno aj tento vzácny čas, ktorý som prežila ako malá na dedine spätej so Sihoťou, humnom, záhradou, zemou, mi dal základy a lásku k prírode, ktorú s radosťou odovzdávam Emilke. V lese sme takmer každý deň aspoň hodinu. A niet nad zvuk jari práve v tomto období, akoby vtáctvo vo svojej melódii povzbudzovalo rozpamätať sa na to, čo nás spája, formuje a napĺňa.“

Inšpirovali sme vás predsa len na stôl doplniť veľkonočného barančeka?

