Zbavte sa nadváhy vďaka odporúčaniam odborníkov

Sedavý spôsob života, spojený s nevhodnými stravovacími návykmi, ohrozuje naše zdravie už od detstva. Nadhmotnosť a obezita dlhodobo patria medzi najzávažnejšie ochorenia.

Vedeli ste, že v roku 2016 malo podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 1,9 miliardy dospelej svetovej populácie nadhmotnosť, z toho 650 miliónov ľudí bolo obéznych? V roku 2020 malo 39 miliónov detí mladších ako 5 rokov nadváhu alebo obezitu.

„S pojmom obezita veľmi úzko súvisí aj pojem nadhmotnosť. Nadhmotnosť je predchodca vzniku a rozvoju obezity,“ hovorí Ing. Martina Gažarová, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Čo je to obezita?

„Obezita je definovaná ako metabolická porucha charakteristická nadmerným príjmom energie a následným ukladaním tuku v ľudskom tele. Vznik obezity je podmienený zvýšeným energetickým príjmom,“ vysvetľuje odborníčka.

• Obezita sa môže prejaviť u ľudí v každom veku a bez rozdielu pohlavia.

• Obzvlášť závažným zistením v poslednej dobe je výskyt nadhmotnosti a obezity u detí.

• Medzi rizikové faktory patrí nedostatočná fyzická aktivita, sedavý životný štýl, nezdravé stravovanie, stres a nedostatok spánku.

• Obezita vo veľkej miere prispieva k rozvoju ďalších chronických neprenosných ochorení, ako je napríklad vysoký krvný tlak, diabetes mellitus, ochorenia srdca, obličiek a pečene či viaceré druhy onkologických ochorení (rakovina prsníka, maternice, hrubého čreva a prostaty).

• Okrem iného negatívne vplýva aj na psychiku človeka.

Týka sa aj vás?

Pre lepšiu orientáciu môžete použiť výpočet Body Mass Indexu (BMI), ktorý pre určenie nadhmotnosti alebo obezity odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Pokiaľ je výsledná hodnota u dospelého človeka 30 a viac, ide o obezitu. Spozornieť by ste však mali aj pri čísle od 25,0 do 29,9. V tomto štádiu odborníci hovoria o nadhmotnosti, predstupni obezity.

„Základom prevencie vzniku a rozvoja civilizačných ochorení je vyváženosť príjmu a výdaja energie. Riešením je zdravá a racionálna výživa na jednej strane a adekvátna fyzická aktivita na strane druhej,“ zdôrazňuje Ing. Martina Gažarová, PhD.

Medzi overené odporúčania, ako bojovať proti nadmernej hmotnosti, patrí:

• Dodržiavajte dostatočný pitný režim, pozostávajúci predovšetkým z čistej vody alebo nesladeného čaju.

• Pravidelne športujte a obmedzte čas, ktorý strávite sedením v práci alebo doma pri televízore.

• Doprajte si dostatok kvalitného spánku, ktorý vám pomôže načerpať nové sily a lepšie sa vyrovnávať so stresom.

• Do jedálnička pridajte dostatok čerstvého ovocia a zeleniny.

• Stravujte sa päťkrát denne, znížte príjem soli a alkoholu a vyhýbajte sa vyprážaniu.

• Bežné sladkosti vymeňte za zdravšie varianty, ktoré obsahujú viac nutrične prospešných látok.

• Všímajte si zloženie vášho nákupu a zamerajte sa na výrobky, ktoré vám lepšie zapadnú do vašich stravovacích cieľov.

Nutri-Score ako prevencia voči obezite

So zdravším nákupom vám pomôže napríklad Nutri-Score, ktorý nájdete na výrobkoch privátnych značiek v Kauflande. Reťazec ako jeden z prvých na Slovensku podporuje jeho používanie, aby svojich zákazníkov motivoval pri výbere nutrične vyváženejších potravín.

Nutri-Score nerozdeľuje potraviny na „dobré“ a „zlé“, naopak učí, ktoré výrobky si môžete dopriať častejšie a ktoré len v obmedzenom množstve.

„Jeho princípom je zhodnotiť jednotlivé potraviny podľa energetického obsahu a zloženia živín s ohľadom na ich zdravotnú prospešnosť,“ upozorňuje Ing. Martina Gažarová, PhD. a dodáva: „Z daného pohľadu môže byť systém označovania potravín Nutri-Score účinným nástrojom na smerovanie spotrebiteľov k informovanejším a zdravším nákupným rozhodnutiam.“

Stále je však dobré myslieť na to, aby celkový energetický príjem z potravín počas dňa výrazne neprevyšoval váš fyzický výdaj.