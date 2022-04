Poďte s Mirom na výlet! Decká čaká kopa zážitkov a zábavy

Jar je v plnej paráde. Je čas vybrať sa s deckami na výlet a spoznávať čarovné zákutia našej krajiny! Ako inak, s Kaufland Detským festivalom v obľúbenom seriáli Na vandrovke po Slovensku.

Obujte si spoločne s Mirom Jarošom túlavé tenisky a vyberte sa s nami za dobrodružstvom a zábavou už v nedeľu 17. apríla. Vidíme sa online na detskej Turbo TV.

PONÁHĽAJTE SA, VYRÁŽAME!

V novej sérii potuliek po Slovensku Medvedík Kuniboo a Zajko Turbo vezmú po roku deti opäť Na vandrovku po Slovensku. Spoločne s Turbínkou a Veronikou Hatala nasadnú do vláčika a počas štyroch víkendov navštívia Košice, Oravu, Kremnicu, Banskú Štiavnicu aj Záhorie. A aby vo vláčiku necestovali sami, na cestu pozvali aj obľúbených kamarátov – Mira Jaroša, Paci Pac, škriatka FÍHA Tralala, či Spievanku a Zahrajka zo Spievankova.

VEDOMOSTI, PESNIČKY A KOPA ZÁBAVY

Aj tento rok decká navštívia starobylý hrad a mnohé zaujímavé miesta, ktoré ešte nepoznajú. V remeselníckych dielňach sa dozvedia, ako sa vyrábajú šperky, mince či nádoby z hliny. Okrem Mira Jaroša ich na potulkách po Slovensku zabavia herci Roman Pomajbo a Majo Labuda, či Ondrej Kandráč so svojimi hudobníkmi. Zatancujú a zaspievajú si spolu s malými umelcami zo základných umeleckých škôl a do tanca im zahrá aj šikovná 14-ročná „heligonkárka“ Lucka Haladejová.

NOVÉ SERIÁLY, NOVÉ ZÁŽITKY

Tak ako vlani, počas štyroch nedieľ (vždy dopoludnia od deviatej ráno) si vaše decká môžu pozrieť aj pokračovanie obľúbených seriálov Škola cviku s Robinom a Jurajom Bačom, Pesničková encyklopédia s Paci Pac, či Angličanina so Spievankovom. Zabaví vás aj profesor Kyslík v seriáli Chémia hrou.

Čakajú ich však aj celkom nové seriály plné vedomostí, hier i zábavy. V seriáli Čarovný sláčik s Ondrejom Kandráčom sa dozvedia niečo nového o folklóre, tanci a tradičných hudobných nástrojoch. Turbínka si zasa prinesie zo školy domov nový príbeh a zistí niečo, o čom vôbec netušila. Čo to bude? To sa dozviete v seriáli Šiši deň s Turbi a Turbom.

Popri skvelej zábave decká určite vyhladnú. Preto im babička Monika Kandráčová Z lásky k tradícii pripraví dobroty, ktoré varili či piekli ešte naše babičky. Jej mačanku, rezne alebo zemiakovú tortu si podľa tradičného receptu môžete spoločne ukuchtiť aj vy doma.

Ak vaše ratolesti nad čerstvým ovocím a zeleninou len krútia nosom, Terezka Lajčiaková z Kreatívnej rodiny vám poradí zopár kreatívnych receptov, vďaka ktorým si ich doslova zamilujú. A bude toho ešte oveľa, oveľa viac. Nechajte sa prekvapiť, čo nové sa ešte Na vandrovke po Slovensku dozviete.

S MIROM JAROŠOM V KOŠICKEJ ZOO

Videli ste už, ako sa kŕmia tulene? Že nie? Tak to si určite nenechajte ujsť návštevu košickej ZOO spolu s Mirom Jarošom. V prvej časti seriálu sa v nedeľu 17. apríla dozviete aj to, ako rastú malé medvieďatá Maša, Filip a Tatranka. To bude zážitok! A potom sa vyberieme do mesta, kde deťom zahrá priamo z Dómu sv. Alžbety v Košiciach Ondrej Kandráč.

Chceli by ste vidieť, kde a ako vznikajú Mirove pesničky? Tak poďte s nami! Miro nás pozve do svojho štúdia v Prešove, kde sa decká dozvedia všeličo zaujímavé o povolaní zvukára a tvorcu hudby Vladimíra „RANDY“ Gnepa.

Sledujte nás od 17. apríla do 8. mája každú nedeľu od 9:00 na www.detskyfest.sk/turbotv, alebo kedykoľvek zo záznamu na You Tube kanáli Kaufland Detský festival.

Zážitky z celého Slovenska vám i vašim deťom ako vždy zadarmo a online prináša Kaufland.