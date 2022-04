Kam s olejom z panvice? Nie do drezu!

Máte už zostavené veľkonočné menu? V rôznych kútoch Slovenska sú tradície trošku iné, ale mnohí si radi doprajeme aj vyprážané rezne. A olej potom vylejeme do...

Nuž ako kto. Ale ešte stále je medzi nami dosť gazdiniek, ktoré ho pokojne vylejú do drezu alebo do toalety. Však voda ho odplaví...

PREČO NIE?

Je v zásade jedno, či pražíte mäso na masti, kokosovom tuku alebo rastlinnom oleji. Keď použité zvyšky vylejete do drezu, prilepia sa na potrubie a zachytávajú aj iné nečistoty. Platí to skutočne aj o oleji, ktorý síce chladom nestuhne, ale jeho časti sa usadzujú v záhyboch trubiek.

Tým, že šupnete zvyšky z panvice do toalety, postaráte sa o problém aj nám ostatným a hlavne životnému prostrediu, v ktorom žijeme. Olej aj ďalšie tuky totiž zanášajú kanalizáciu, lákajú hlodavce a spôsobujú nemalé problémy aj pri čistení odpadových vôd.

A pritom nemusíme byť vášniví eko aktivisti, aby sme sa použitého kuchynského oleja zbavili ekologickejšie. Je to vlastne celkom jednoduché.

AKO NA TO:

• Po vyprážaní necháme olej v panvici dôkladne vychladnúť. Prípadne ho horúci zlejeme do hrnca, ak naraz vyprážame viac porcií a často ho v panvici vymieňame.

• Vyberieme z neho väčšie nečistoty, ktoré počas prípravy jedla vznikli.

• Prelejeme do plastovej fľaše, vytlačíme prebytočný vzduch a dôkladne ju uzavrieme. Keď je plná, odnesieme ju do zberného kontajneru. Nájdeme ho pri každej predajni Kauflandu.

Praktické je, že do jednej zbernej fľaše môžeme zlievať rôzne druhy použitých kuchynských olejov. Teda nielen z vyprážania, ale napríklad aj olej z rybacích konzerv či z nakladanej zeleniny. Je pritom dôležité zvoliť si vhodnú veľkosť plastovej nádoby podľa toho, ako rýchlo sme schopní ju zaplniť. Aj vzduch v nej totiž takýto olej znehodnocuje. Bola by to škoda, pretože ak sa správne separuje, môže poslúžiť v chemickom priemysle a pri výrobe biopalív. Z odfiltrovaných nečistôt sa zase vyrába bioplyn.

Potom je to naozaj už len o zvyku – vziať vždy plnú fľašu s použitým kuchynským olejom so sebou, keď ideme na nákup do Kauflandu a vhodiť ju do zberného kontajnera.

CHRÁŇME PROSTREDIE, V KTOROM ŽIJEME

Kontajnery na zber použitého kuchynského oleja sú len jedným z mnohých krokov reťazca, ktorými kráča po ceste k trvalej udržateľnosti a ochrane životného prostredia i klímy. A zároveň umožňuje aj svojim zákazníkom konať zodpovedne.

„Prostredie, v ktorom žijeme, by sme mali chrániť všetci. Tak veľké spoločnosti, ako aj každý jednotlivec. Preto sme sa rozhodli prispieť aj takýmto jednoduchým spôsobom a zapojiť do zberu kuchynského oleja čo najviac ľudí. Sme presvedčení, že aj zdanlivé maličkosti majú pre ekológiu a pre našu klímu obrovský význam,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.

Zdá sa, že aj ľudia nakupujúci v reťazci si na zberné kontajnery Kauflandu zvykli a naučili sa ich využívať. Za uplynulý rok sa takto podarilo vyzbierať viac ako 133 ton použitého kuchynského oleja. Je potešujúce, že neskončil vo výlevkách drezov alebo v toaletách, ale mohol byť opätovne spracovaný a využitý.