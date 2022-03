Nové dôkazy potvrdzujú, že v prípade podnikateľa Brhela ide o politický proces

Dva nezávislé znalecké posudky preukazujúce nevinu, zabránenie obžalovanému preštudovať si spis a zaujatý sudca. To sú tri nové dôkazy, ktoré potvrdzujú, že v prípade podnikateľa Jozefa Brhela ide o politický proces.

Skutočnosť, že IT spoločnosť Allexis nespôsobila štátu škodu, ale zisk, potvrdil už druhý znalecký posudok. Tentokrát ho vypracovala Slovenská technická univerzita (STU) a úplne tak vyvrátila narýchlo pripravený posudok prokuratúry pripravený človekom bez znaleckého certifikátu. Už pod prvý posudok, ktorý potvrdzoval nevinu, sa pritom podpísalo päť nezávislých certifikovaných znalcov. Ďalším dôkazom, že proces nie je spravodlivý, ale politický, je rozhodnutie prokurátora Repu zabrániť Jozefovi Brhelovi naštudovať si vyšetrovací spis. Prokurátor tak urobil napriek tomu, že na Slovensku platí zákon, ktorý potvrdzuje séria judikátov, že ak sa obžalovaný nemôže oboznámiť so spisom, nemôže byť podaná obžaloba. Tretím dôkazom, že ide o politický proces, je zaujatosť sudcu Hrubalu, a to dokonca v troch prípadoch. Je spomínaný vo výpovediach kriminalistov ako sudca, ktorého ovplyvňujú vyšetrovatelia NAKA. Navyše je protistrana v inom súdnom spore s advokátom JUDr. Michalom Mandzákom, ktorý je členom obhajoby J. Brhela, a tak by sa zo zákona mal vylúčiť kvôli zaujatosti, rovnako ako to on sám vyžaduje u iných sudcov.

„Keď som si naštudoval celé obvinenie podnikateľa Jozefa Brhela, uvedomil som si, že v tomto prípade sa štátna mašinéria ani len nesnaží predstierať, že nejde o vyslovene politický proces,“ uviedol nový člen právneho tímu JUDr. Robert Kaliňák. „V prvom rade bol systém, ktorý dodávala spoločnosť Allexis, obstaraný identickým spôsobom, ako svojho času obstaral exminister vnútra Daniel Lipšic analytický informačný systém vo svojom rezorte. Už tu vidno ten dvojitý meter, keď Lipšicova prokuratúra stíha podnikateľa za ten istý spôsob obstarávania, aký rok predtým vykonal jej šéf. Ďalej sa pozrime na údajnú škodu, ktorú prokurátor Repa odhadol na viac ako 45 miliónov eur. Najprv sa päť nezávislých certifikovaných znalcov podpíše pod posudok, ktorý potvrdzuje, že štátu nevznikla škoda, ale zisk. Potom k rovnakému záveru o zisku dôjdu znalci z STU. A prokurátor Repa si narýchlo nechá človekom, ktorý nevlastní oficiálny znalecký certifikát, vypracovať posudok, že vznikla škoda 45 miliónov. To je naozaj neslýchané,“ skonštatoval Robert Kaliňák.

Znalecké posudky, ktoré nezávisle na sebe jednoznačne vyvrátili hlavné tvrdenie obžaloby, že obvinený J. Brhel spôsobil cez IT spoločnosť Allexis štátu škodu 45 miliónov eur, potvrdili, že všeobecná hodnota diela informačných systémov ALLADIN, informačného systému kontrolných známok a virtuálnej registračnej pokladnice eKasa bola vyhotovená za cenu obvyklú v danom čase a na danom trhu. Navyše potvrdili, že nielenže štátu nevznikla žiadna škoda, ale Slovenská republika na informačných systémoch uvedenej spoločnosti zarobila sumu 3,7 miliardy eur. Stalo sa tak vďaka tomu, že využitím informačných systémov Allexisu štát znížil daňovú medzeru zo 41 % na 26 %, čo do štátneho rozpočtu prinieslo uvedenú sumu. Oba znalecké posudky si objednala advokátska kancelária JUDr. Michala Mandzáka, ktorý je členom tímu obhajoby Ing. Jozefa Brhela. Prvý znalecký posudok vypracoval kolektív piatich nezávislých znalcov. Druhý znalecký posudok vypracovala Slovenská technická univerzita.

„Takýchto dôkazov, že ide o vyslovene politický proces, je však viac. Na Slovensku platí zákon, ktorý potvrdzuje séria judikátov, že ak sa obžalovaný a jeho tím nemohol oboznámiť s vyšetrovacím spisom, nesmie byť obžaloba vznesená. Súvisí to zo základným právom na obhajobu a je to jeden zo základných pilierov nezávislého súdnictva. Jozef Brhel sa kvôli svojmu zdravotnému stavu a hospitalizácii v nemocnici mohol oboznámiť so spisom až po skončení PN. Prokurátor Repa mu v tom však zabránil a v rozpore so zákonom vzniesol obžalobu. No a vrcholom ľadovca je, že sudca Hrubala, ktorý by sa mal z konania vylúčiť kvôli najmenej trom prípadom, sa ide tváriť, že je nestranný. Jednak sa spomína v stále otvorenom spise ako sudca ovplyvňovaný vyšetrovateľmi NAKA, čo je v rozpore s povinnosťou sudcu byť nestranný. Navyše je protistrana v inom súdnom spore so mnou, a tak by sa zo zákona mal vylúčiť kvôli zaujatosti. Tých dôkazov, že proces s Jozefom Brhelom je politickým procesom, je však oveľa viac. Porušenie jeho práv potvrdil aj Ústavný súd SR, keď rozhodol, že naňho nemala byť uvalená tzv. úteková väzba po tom, čo sa pred očami celého Slovenska vrátil z dovolenky v zahraničí. Ďalšie dôkazy o politickom procese budeme zverejňovať postupne,“ doplnil JUDr. Michal Mandzák.

Autor textu: JUDr. Michal Mandzák

