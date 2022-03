Najvyšší čas obrniť sa proti kybernetickým hrozbám! Bojuje sa aj v digitálnom svete

Vojnu na Ukrajine sprevádzajú okrem tvrdých fyzických bojov aj ničivé digitálne operácie.

Experti zo spoločnosti ESET napríklad zistili, že niekoľko hodín pred ruskou inváziou zasiahol množstvo ukrajinských počítačov hrozivý kybernetický útok, ktorý kompletne vymazal ich obsah. Je pravdepodobné, že digitálne hrozby sa rozšíria aj za hranice Ukrajiny.

Najčastejšia otázka, ktorú experti na digitálnu bezpečnosť dostávajú po ruskej invázii na Ukrajinu, je, či sa zvýši počet kybernetických útokov. Pri konfliktoch je súčasťou štandardného postupu narušenie komunikačných a informačných kanálov. Tento konflikt nie je výnimkou a dá sa predpokladať, že sa zintenzívnia aj kybernetické útoky. Na pozore by sa podľa americkej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť mali mať najmä firmy a organizácie so sídlom v krajinách, ktoré vyjadrujú solidaritu s Ukrajinou a podporu tomuto štátu, no úplne bez obáv nemôžu byť ani obyčajní používatelia.

Je potrebné počítať s rizikom zvýšeného výskytu dezinformácií, falošných správ či phishingových e-mailov. Tie sa vás môžu snažiť presmerovať na falošné kampane zbierajúce finančné prostriedky pre ukrajinských utečencov alebo lákať na jedinečné spravodajské zábery. Nedá sa vylúčiť ani to, že útočníci využijú počas vojny aj sofistikovanejšie kybernetické nástroje.

Viete však podniknúť niekoľko krokov, ktoré dokážu minimalizovať riziko, že sa stanete obeťou útoku. Pre zaistenie maximálnej úrovne ochrany vašich dát a súkromia je nevyhnutné používať kvalitný bezpečnostný softvér a dodržiavať niekoľko užitočných pravidiel.

Prinášame vám zoznam odporúčaní, ktoré zvyšujú bezpečnosť zariadenia a zariadení pripojených k internetu.

1. Nezabúdajte na pravidelné aktualizácie

S aktualizáciami sa už pravdepodobne stretol každý používateľ. Aj keď sa vám niekedy zdá, že zbytočne zaberajú príliš veľa času, v skutočnosti sú kľúčovým prvkom vašej digitálnej bezpečnosti. Opravujú totiž slabé miesta, takzvané zraniteľnosti a zvyšujú tak bezpečnosť programu alebo zariadenia, ktoré používate.

Na aktualizácie netreba zabúdať a nemali by ste ich ani odkladať. Môžu totiž vyriešiť závažnú bezpečnostnú chybu v programe, o ktorej ani nemusíte vedieť. Kybernetickí útočníci často využívajú známe zraniteľnosti, aby sa dostali do zariadenia obete. Čím dlhšie budete aktualizáciu odkladať, tým väčšie je riziko, že zraniteľnosti môže zneužiť útočník.

Okrem eliminovania bezpečnostných hrozieb aktualizácie odstraňujú aj ďalšie problémy, ktoré sa bežne objavujú, ako napríklad nefunkčné tlačidlá alebo nesprávne zobrazenie textu. Vďaka aktualizácii tak posilníte ochranu vášho zariadenia, ktoré sa vám následne bude lepšie používať.

2. Zálohujte si dôležité dáta

Útok pomocou malvéru môže spôsobiť úplnú nefunkčnosť operačného systému alebo stratu či poškodenie dát. Pravidelné zálohovanie citlivých a dôležitých dát môže výrazne uľahčiť a urýchliť obnovu systému po útoku do pôvodného stavu. Možností, ako to urobiť, je viacero.

Jednou z používateľsky najjednoduchších je záloha v cloude, ktorú za menší mesačný poplatok umožňujú samotní výrobcovia, ako sú Google a Apple. Nič však rozhodne nepokazíte, ani keď sa rozhodnete pre starú dobrú alternatívu, ktorou je záloha na pevný disk.

3. Chráňte sa kvalitným bezpečnostným softvérom

Každé zariadenie, ktoré pripájate k internetu, by ste mali chrániť prostredníctvom bezpečnostného riešenia. Tento softvér by mal byť rovnako pravidelne aktualizovaný ako iné programy.

Vyhnite sa ignorovaniu upozornení vášho antivírusového programu a nevypínajte jeho funkcie ani počas hrania hier. Pokiaľ ste hráčsky fanúšik, zvoľte si bezpečnostné riešenie s herným režimom, ktorý ponúka aj ESET Internet Security.

4. Vyhýbajte sa podozrivému obsahu

Jedným z najužitočnejších bezpečnostných pravidiel je obozretnosť používateľa. Mnoho infiltrácií vyžaduje ich priame spustenie používateľom, a preto vám opatrnosť pri otváraní súborov ušetrí mnoho problémov, ale aj financií. Dávajte si pozor na phishingové e-maily či SMS správy, ktorých autori sa vydávajú za legitímne inštitúcie, napríklad banky či štátne orgány. V skutočnosti môže ísť o podvodníkov, ktorí sa z vás pokúšajú vylákať peniaze alebo citlivé údaje.

Minimalizujte návštevy podozrivých stránok, ešte obozretnejší buďte pri sťahovaní alebo inštalovaní bezplatných programov, do ktorých môžu útočníci ukryť vírus. Používajte iba overené programy, ktoré stiahnete z oficiálnych webstránok či obchodov aplikácií.

5. Používajte silné a bezpečné heslá

Denne používame aj niekoľko hesiel, vďaka ktorým máme prístup do služieb, ktoré o nás zhromažďujú množstvo citlivých informácií. Útočníci majú k dispozícii nástroje, ktoré dokážu automatickým hádaním bežných kombinácií prelomiť účet. Preto je dôležité používať silné a pre každú službu jedinečné heslá s minimálnym počtom znakov 16. Platí, že čím komplexnejšie heslo, tým menšia pravdepodobnosť, že ho niekto prelomí.

6. Používajte viacúrovňové overenie

Slabo zabezpečené služby sú často terčom únikov údajov vrátane hesiel. Ak používate také isté heslo do viacerých účtov, útočníci skúšajú, či sa napríklad s vaším heslom do zoznamky nedostanú aj do vášho e-mailového účtu. Pomyselným bezpečnostným zámkom môže byť v tomto prípade dvojfaktorová autentifikácia, ktorá útočníka nepustí ďalej, aj keď pozná heslo. Preto odporúčame dvojstupňové overenie používať všade, kde sa dá.

Útočníci sa snažia zneužiť aj tie najmenšie zaváhania, účinná digitálna ochrana si preto vyžaduje komplexný prístup. Vyššie spomenuté zásady sú iba základom. Viac užitočných informácií o tom, ako sa môžete chrániť, nájdete na stránke Bezpečne na nete.