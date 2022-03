J. D. Power 2022: Lexus číslo jedna v rebríčku zostatkovej hodnoty

Lexus sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach v rebríčkoch spoľahlivosti a kvality servisu predajcov.

Teraz si môže pridať na zoznam trofejí aj prvé miesto v kanadskom rebríčku zostatkovej hodnoty. Ocenenia J. D. Power 2022 Canada ALG Residual Value sa udeľujú značkám, ktorých autá strácajú na hodnote najpomalšie. Ktoré modely Lexus získali ocenenia?

Kanadská pobočka Lexusu má opäť dôvod na radosť

K zoznamu ocenení a trofejí pribudli vavríny udelené spoločnosťou J. D. Power 2022 Canada ALG Residual Value Awards. Názov je možno dlhý, no v konečnom dôsledku ide o jednoduchú vec. Lexus sa opäť umiestnil na prvom mieste v rebríčku značiek, ktorých autá majú najvyššiu zostatkovú hodnotu. Pre Lexus je to určite prestížne ocenenie, ale čo to konkrétne znamená pre majiteľov áut tejto značky?

Vyššia cena na sekundárnom trhu

Vysoká zostatková hodnota znamená, že naše auto môžeme predať na sekundárnom trhu za vyššiu cenu, pretože stráca hodnotu pomalšie ako konkurencia. Zoznam, v ktorom Lexus víťazí už druhý rok po sebe, pripravuje ALG, špecializovaná divízia J. D. Power – renomovanej americkej inštitúcie, ktorá sa zaoberá spotrebiteľským spravodajstvom a analýzou dát na automobilovom trhu.

Všetko zostáva v rodine

Rovnako ako v predchádzajúcom roku obsadil Lexus prvé miesto v rebríčku Luxury Brand (prémiové autá). Prekvapením to nebolo ani v segmente mainstreamových značiek (Mainstream Brand). Toyota získala ocenenie už tretí rok po sebe.

„Sme hrdí na ocenenia udelené ALG. Sú dôkazom toho, že nákup Lexusu alebo Toyoty je najvýhodnejší. Kvalita, spoľahlivosť a prevádzkyschopnosť sú charakteristickými znakmi každého modelu a Kanaďania, ktorí si kúpili Lexus alebo Toyotu, si môžu svoje autá bezstarostne užívať,“ skonštatoval Cyril Dimitris, viceprezident pre predaj a marketing pobočky Toyota Canada.

Nie jedno, ale štyri ocenenia

Hlavnú cenu získal Lexus, no do rúk zástupcov kanadskej pobočky sa dostanú aj ďalšie trofeje. Modely Lexus zvíťazili aj v jednotlivých kategóriách, ktoré zodpovedajú rôznym segmentom. Ktoré modely boli ešte ocenené? V triede Premium Subcompact Utility získal prvé miesto model Lexus UX. Lexus GX zvíťazil v kategórii Premium Midsize Utility s 3 radmi sedadiel, zatiaľ čo model Lexus IS triumfoval v kategórii Premium Midsize. Ešte treba dodať, že vyššie uvedené modely nezvíťazili prvýkrát. Lexus GX, podobne ako IS, ocenili už druhý rok po sebe a Lexus UX, ktorý debutoval v roku 2018, vystúpil na najvyšší stupienok víťazov už tretíkrát.

Čo ovplyvňuje zostatkovú hodnotu?

Vysoká zostatková hodnota, hoci je popísaná matematickými vzorcami a tabuľkami, nevzniká v exceli. Skutočnosť, že Lexus a Toyota sa vyznačujú vysokou zostatkovou hodnotou, je výsledkom mnohých faktorov a dlhoročnej dôslednej práce. Spoľahlivosť a s ňou spojená reputácia spomaľujú stratu hodnoty vozidla. Automobily Lexus každoročne potvrdzujú svoju spoľahlivosť v mnohých rebríčkoch. Starnutie auta spomaľuje aj atraktívny dizajn, vďaka nemu je aj po mnohých rokoch pre zákazníkov stále príťažlivé. Potom nasleduje cena, ktorá je určená zákonmi ponuky a dopytu. Viac záujemcov o kúpu jazdeného auta umožňuje predajcom zvýšiť cenu. A napokon vysokú zostatkovú hodnotu určujú aj moderné technológie. Bez ohľadu na to, či hovoríme o širokej škále asistentov a asistenčných jazdných systémov, alebo o prepracovanom hybridnom pohone – použitie moderných riešení znamená, že auto je aj po niekoľkých rokoch stále trendové, a teda stráca na hodnote pomalšie.