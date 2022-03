Jablká, hrušky, kapusta či karfiol pomáhajú predchádzať vysokému tlaku

Ovocie a zelenina predstavujú nenahraditeľnú súčasť nášho jedálnička a sú efektívnym prostriedkom v prevencii voči civilizačným ochoreniam.

„O ich unikátnom zložení a prítomnosti významných antioxidačných či bioaktívnych látok niet pochybností,“ hovorí Ing. Martina Gažarová, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie majú najprospešnejšie účinky na naše zdravie jablká, hrušky, citrusy, listová zelenina, kapusta a karfiol.

Odborníci varujú

V súčasnosti však v konzumácii ovocia a zeleniny zaostávame za európskym priemerom, čo sa odzrkadľuje aj na zdraví Slovákov. Podľa nedávneho prieskumu stavu verejného zdravia v členských štátoch EU dosahujeme priemernú úroveň dožitia nižšiu až o 4 roky oproti iným členským štátom.

Navyše stále viac trpíme obezitou, ktorá sa týka čoraz mladších ročníkov. Podľa štúdie prispelo nezdravé stravovanie, vrátane nízkej konzumácie ovocia a zeleniny, v spojení s vysokou spotrebou soli v roku 2019 k 26 % všetkých úmrtí na Slovensku, čo je výrazne nad priemerom ostatných členských štátov EU.

Ak sa vám nedarí dostávať ovocie a zeleninu na svoj tanier, skúste si aspoň všímať zloženie potravín, ktoré bežne nakupujete. Okrem množstva sacharidov, vlákniny či bielkovín je dôležitá aj ovocná alebo zeleninová zložka vo vami vybranom produkte. „Čím je viac pozitívnych zložiek v zložení, tým menej priestoru ostáva pre tie zdraviu škodlivé,“ vysvetľuje Ing. Martina Gažarová, PhD.

Nutri-Score hodnotí aj obsah ovocia a zeleniny v potravinách

S cieľom podporiť zdravšie nákupy svojich zákazníkov umiestnil Kaufland ako jeden z prvých na Slovensku dobrovoľné označenie Nutri-Score na výrobky svojich privátnych značiek. Farebné logo na prednej strane obalu vám na prvý pohľad napovie, ktorá potravina je pre vaše zdravie nutrične najhodnotnejšia.

„Nutri-Score patrí medzi efektívne nástroje, ktoré majú spotrebiteľovi uľahčiť výber nutrične výhodnejších variant potravín a pomôcť mu tak zdravšie sa stravovať,“ hovorí Ing. Martina Gažarová, PhD. a dodáva: „Komplexne zhodnocuje výživovú kvalitu produktu, nevyzdvihuje len priaznivo pôsobiace látky vo výžive, ale berie do úvahy aj zložky, ktoré na naše zdravie nevplývajú najlepšie a pri ich dlhodobom a nadmernom užívaní môže dochádzať k vzniku rôznych civilizačných ochorení.“

Pomôže vám s príjmom céčka

Práve prítomnosť ovocia a zeleniny, ale aj orechov, strukovín či niektorých druhov rastlinných olejov môže pozitívne ovplyvniť to, aké hodnotenie dostane potravina v rámci 5-stupňovej Nutri-Score škály.

V praxi to znamená, že ak sa v produkte nachádza viac ako 80 % týchto zložiek, jeho výsledné hodnotenie sa môže zásadne vylepšiť „Zahrnutie ovocia a zeleniny do výpočtu sa ukázalo ako vynikajúca náhrada za niektoré vitamíny, ako je napríklad vitamín C alebo beta-karotén,“ zdôrazňuje odborníčka.

• Spomedzi ovocia, ktoré sa pri výpočte Nutri-Score berie do úvahy, treba spomenúť slivku, jablko, hrušku, bobuľové ovocie, hrozno, jahody, citrusové ovocie, banán, mango, melón či kiwi.

• Zo zeleniny sa venuje pozornosť listovej zelenine, ako je hlávkový šalát, špenát, rukola, čakanka a žihľava.

• V zložení sa hodnotí aj karfiol, kapusta, kel, reďkovka, brokolica, fenikel, rebarbora, špargľa, cibuľa, mrkva, petržlen, paradajka, paprika, uhorka, tekvica, avokádo, jedlé kvety, huby a mnohé ďalšie.

Vedeli ste, že?

• Denne by sme mali zjesť aspoň 5 porcií ovocia a zeleniny? Jedna porcia predstavuje približne menšie jablko alebo tri vrchovaté lyžice varenej zeleniny.

• Ich pravidelná konzumácia vás môže ochrániť pred vysokým tlakom a cholesterolom, znižuje riziko nadváhy, obezity či chronických zápalov.

• Spomína sa tiež v súvislosti s predchádzaním ochorenia srdca, ciev, rakoviny alebo infarktu.