Slovensko potrebuje moderné tanky, modernizácia stávajúcich nie je udržateľným riešením

K tomu, aby mohli Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) adekvátne reagovať na neustále sa meniace bezpečnostné prostredie a nové typy hrozieb, je potrebná moderná a spôsobilá technika. Slovensko aktuálne plánuje nakúpiť nové pásové bojové vozidlá a bojové obrnené vozidlá 8x8, avšak neoddeliteľnou súčasťou pozemných síl sú aj tanky.

Tie zároveň tvoria kľúčovú zložku ťažkej mechanizovanej brigády, ktorú sa Slovensko zaviazalo do roku 2026 vybudovať. Modernizácia stávajúcich tankov T-72 ale nie je pre Pozemné sily OS SR vhodným riešením pokiaľ ide o zabezpečenie všetkých potrebných spôsobilostí ťažkej mechanizovanej brigády.

Ozbrojené sily Slovenskej republiky dlhodobo trpia výrazným podfinancovaním. Dôsledkom toho je, že vojenská technika využívaná slovenskými vojakmi je dávno za hranicou životnosti a technika je schopná fungovania iba vďaka čiastočným modernizáciám. To je prípad nielen pásových bojových vozidiel pechoty, ale aj tankov. Nevyhovujúci stav tankového vojska je nielen problémom Slovenska, ale všeobecne európskych krajín, ktoré považovali tankovú techniku na modernom bojisku za nepotrebnú a podceňovali jej význam. To sa neskôr ukázalo ako chybná predstava uvedomuje si to aj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Tankový prápor Pozemných síl OS SR v súčasnosti stále využíva tanky T-72 sovietskej výroby, pričom všetky tieto tanky sú podľa údajov Ozbrojených síl SR už po dobe životnosti. To je pre Slovensko, ktoré sa zaviazalo vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu, nepríjemný fakt. V roku 2019 oznámilo predchádzajúce vedenie Ministerstva obrany zámer zmodernizovať stávajúce tanky, a zaistiť tak do nákupu nových tankov ich prevádzkyschopnosť. Nové tanky plánuje Slovensko, podľa Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030, zavádzať do výzbroje až v druhej polovici tohto desaťročia. Do tej doby majú Pozemné sily OS SR využívať tanky T-72. Tento časový plán kritizuje napríklad Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý konštatuje, že časový plán nákupu nových tankov je v rozpore s dôležitosťou priority, ktorú tento konkrétny vyzbrojovací projekt má.

Výroba tankov T-72 sa začala v 70. rokoch minulého storočia. Dnes, niekoľko desaťročí po tom, ako bola výroba tankov T-72 spustená, sa už nedá hovoriť o tankoch adekvátnych pre bojiská 21. storočia. Ani modernizácia týchto tankov nedokáže zabezpečiť vyhovujúcu kvalitu tankového vojska Slovenskej republiky pre potreby moderného bojiska a zároveň s tým aj nových hrozieb, ktoré prinášajú napríklad bezpilotné prostriedky, alebo nové generácie protitankových riadených striel. Okrem toho sa stále zužujú možnosti modernizácie tankov T-72 a problematická je aj dostupnosť náhradných dielov a súčiastok. Jediným skutočne efektívnym riešením je nákup nových a moderných tankov s potenciálom na ďalšie desiatky rokov. Pri pohľade na aktuálne možnosti nákupu nových tankov sa javí ako najlogickejšia možnosť akvizícia tankov Leopard 2 od spoločnosti Krauss-Maffei Wegmann.

Voľba tankov Leopard 2 ako náhrada za tanky T-72 má svoje dôvody. Leopard 2 je jediným tankom západnej produkcie, ktorý sa v Európe vyrába a zároveň sa jedná o tank s veľkým množstvom užívateľov na rôznych kontinentoch. Len v Európe má, alebo bude mať, tanky Leopard 2 zavedených vo výzbroji v rôznych verziách 13 krajín. Z toho 3 krajiny, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko so Slovenskom priamo susedia. Z geografického hľadiska dáva zavedenie tankov Leopard 2 do výzbroje OS SR možnosť zvýšiť kompatibilitu armád v stredoeurópskom priestore.

Užívatelia tanku Leopard 2 sú zároveň členmi neformálneho združenia LeoBen. Združenie LeoBen umožňuje užívateľom tankov Leopard 2 vymieňať si medzi sebou vzájomné skúsenosti s využívaním týchto tankov. Nemenej významnou výhodou v tomto členstve je možnosť komunikácie nielen s ostatnými užívateľmi tanku Leopard 2, ale aj so samotným výrobcom, s cieľom využiť skúsenosti z používania tankov Leopard 2 vo vylepšovaní tohto typu tankov. Keďže sa tanky Leopard 2 ako jediné tanky v Európe stále vyrábajú, sú k nim v dostatočnom množstve dostupné aj náhradné diely, ktoré sú navyše nakupované užívateľmi v združení LeoBen spoločne a ekonomicky výhodne.

Výhodou tankov Leopard 2 je aj to, že vďaka modernizácií starších verzií na najnovší štandard 2A7, zostanú tieto tanky ešte minimálne 15-20 rokov tankami vhodnými pre moderné bojisko. Zároveň je o tieto tanky stále záujem v rôznych kútoch sveta. O tanky Leopard 2 prejavilo záujem napríklad Tunisko, najnovšia verzia 2A7 aktuálne súťaží o úspech v Nórsku, ktoré má v súčasnosti vo výzbroji tanky Leopard vo verzii 2A4.

Tank Leopard 2 predstavuje pre Slovensko logickú náhradu za stávajúce tanky T-72. Tanky Leopard 2 majú vo svete veľké množstvo užívateľov a čo je pre Slovensko najdôležitejšie, ponúkajú vývojový potenciál na ďalších minimálne 20 rokov a sú schopné obstáť na moderných bojiskách. V spojení s práve prebiehajúcim projektom nákupu nových pásových bojových vozidiel pechoty by tak Slovensko disponovalo ťažkou mechanizovanou brigádou 21. storočia.