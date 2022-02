Lexus sa ešte viac prispôsobí rôznym trhom. Plánuje nové modely

Prémiová japonská značka sa zameria na lokálny prístup a rozvíjanie modelov na základe požiadaviek daného trhu namiesto jedného, globálneho modelového radu.

Tak vyzerajú plány Lexusu na najbližšie roky a Japonci sú presvedčení, že takýto prístup im umožní ešte lepšie splniť požiadavky zákazníkov. Vývoj naznačujú plány značky, ktoré v rozhovore pre MotorTrend opísal Brian Bolain, šéf marketingu Lexusu. „Jednou z našich najdôležitejších potrieb je väčšia rozmanitosť produktov. Budeme brať do úvahy, že niektoré trhy potrebujú také riešenia, a iné zasa nie. Postupom času a s rozvojom značky budeme schopní uspokojiť nezávisle od seba zákazníkov v Severnej Amerike, Európe či Ázii,“ povedal manažér v rozhovore. Tento prístup sa čoraz viac prejavuje v modelovom rade Lexus a keď sledujeme globálne novinky zo sveta značky, nie je ťažké všimnúť si pribúdajúcu rôznorodosť modelov na jednotlivých trhoch.

Ako to bolo na začiatku

Takýto spôsob fungovania v Lexuse jestvuje od začiatku – stačí si pripomenúť dva modely, ktorými sa začala história značky. Luxusné LS vyvinuli s ohľadom na potreby trhu v USA, no prebojoval sa aj do showroomov v iných krajinách. Menšiu limuzínu strednej triedy Lexus ES pôvodne vyrobili výhradne pre zákazníkov v Spojených štátoch a až v najnovšom prevedení sme sa jej dočkali okrem iných aj na starom kontinente. Aktuálne modelový rad Lexus ponúka exkluzívny model pre zákazníkov v Európe, Číne a Japonsku – plne elektrický Lexus UX 300e.

Lokálne modely sú zaujímavé

Stačí spomenúť napríklad Lexus LM. Málokto vie, že Lexus má v ponuke luxusný minivan. Model LM má charakteristický dizajn, ktorý rozvíja štylistický jazyk L-finesse, veľkú prednú masku chladiča a luxusnú výbavu ako masážne sedadlá, chladničku alebo 26-palcovú obrazovku. Takéto auto je v ponuke na vybraných ázijských trhoch a slúži predovšetkým na prepravu VIP osôb vo výnimočnom pohodlí.

Vodiči v USA si môžu u predajcov objednať aj nový Lexus IS 500, čiže sedan strednej triedy s 5-litrovým motorom V8, ktorý zrýchli z nuly na stovku za 4,6 sekundy. V Európe sa ho však kvôli predpisom o úrovni emisií pravdepodobne nedočkáme.

Premiéry nových modelov

Aké nové modely Lexus môžeme očakávať v blízkej budúcnosti? Pred nami je mnoho premiér a do ponuky značky pribudne viacero noviniek. Je to na jednej strane v dôsledku elektrifikácie, ale aj prirodzený vývoj udalostí – súčasné autá, ktorým sa končí čas na trhu, nahradia nové modely.

V tomto roku očakávame premiéru produkčnej verzie Lexusu LF-Z, ktorá má dostať označenie RZ. Zatiaľ sme sa mohli zoznámiť s koncepčným modelom, aj keď v prípade Lexusu štúdiové návrhy väčšinou pomerne verne odzrkadľujú finálnu podobu modelu.

Čoraz častejšie sa hovorí o mimoriadne vzrušujúcom dizajne nástupcu legendárneho Lexusu LFA. Pripravované superauto by mohlo byť hybridom s výkonom takmer 1000 koní. Jednou z noviniek môže byť premiéra nového veľkého SUV s tromi radmi sedadiel a jeho ponuka v Európe by tiež nebola prekvapivá – jednoducho by to mohla byť nová generácia Lexusu RX (a 7-miestneho RX L). Nie je tiež žiadnym tajomstvom, že Lexus sa chystá pravidelne aktualizovať svoje modely, medzi ktoré patrí aj Lexus LX (v Európe sa nepredáva) či ES (známy aj u nás).

Nasledujúce roky sú pre prémiovú značku časom zmien a výziev. Hoci sa perspektíva plne elektrického portfólia značky zdá byť vzdialená a týka sa predovšetkým Európy, dlhodobé plány ukazujú, že od roku 2030, bude Lexus značkou primárne elektrických áut.

Bez ohľadu na to, aké odlišné modely ponúka na jednotlivých trhoch, Japonci majú jasný cieľ – všade chcú byť spájaní s prestížou, dynamikou, spoľahlivosťou a výnimočným dizajnom.