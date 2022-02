Akú cenu má dobrá káva?

Odborníci na vychutnávanie a odborníci na pomáhanie sa zhodli na tom, že aj hodnota jednej kávy môže znamenať pre ľudí z takmer 320 zariadení SKCH zlepšenie ich neľahkých životných podmienok.

Nezostalo to však len pri konštatovaní, že by za tie peniaze niečo urobiť šlo. To „niečo“ sa deje a vy sa môžete stať toho súčasťou.

Portál kávičkári s takmer 18 tis. sledovateľmi na Instagrame a 12 tis. fanúšikmi kvalitnej kávy a gastra na Facebooku sa spojil so Slovenskou katolíckou charitou a influencermi ako #lenkasoosova, #sistersbakery.sk či #sweetladylollipop – a majú na to dosť dobrý dôvod. Chcú, aby ľuďom nebola viac zima na tele ani na duši.

Milovníci posedení pri káve a koláčiku sa môžu v rámci tejto kampane rozhodnúť oželieť jednu šálku voňavého nápoja či zákusok a Darovať dobrotu online formou. Do kampane Darujte dobrotu sa aj napriek neľahkej situácii súvisiacej s koronakrízou zapojili partnerské kaviarne a rozhodli sa podporiť túto peknú myšlienku. Majiteľka jednej z nich – Café Štefánik Katarína Bachorová hovorí: „Aj tá jedna káva môže niekoho naštartovať, posunúť ďalej, rozhýbať a inšpirovať niečo zmeniť. Tak pomôžme, ak je to v našich silách.”

Otvoriť galériu Zdroj: Slovenská katolícka charita

Ďakujeme za každú kávu, ktorú nevypijete

V žiadnom prípade vás nechceme nabádať k tomu, aby ste sa úplne vzdali tohto príjemného rituálu. Stačí raz, možno dva krát na to, aby ste zmenili deň sebe aj niekomu inému. Môžete byť jedným z tých ktorí dopomôžu k teplému jedlu a oblečeniu ľuďom v núdzi.

Myšlienku kampane Darujte dobrotu výborne vystihla Andrea Reichová, majiteľka Kafé LAMPY coffe&club&culture, ktorá sa rozhodla zapojiť do kampane: „Verím, že čokoľvek, čo robíme spontánne srdcom, má svoje poslanie a nájde si presne toho, kto to potrebuje najviac.” Srdce do projektu na pomoc ľuďom v núdzi vložila i majiteľka kaviarne ReBarbora, Barbora Martinusová a vytvorila pri tejto príležitosti špeciálny dezert, ktorý podporuje myšlienku spájania sa pre dobrú vec: „Prišlo mi úplne prirodzené vytvoriť niečo, čo by sme u nás vyrobili a dali do predaja. Koláčik je z maku, a tak v sebe skrýva i symboliku - veľa makových zrniečok pohromade - tak ako nás, ľudí s túžbou pomôcť, v tejto kampani.”

Otvoriť galériu Zdroj: Slovenská katolícka charita

Šálka vo svetri a štrikovaný koláčik

To sú symboly práve prebiehajúcej kampane, ktorej cieľom je zužitkovať touto cestou darované finančné prostriedky na zlepšenie životnej situácie viac, ako 24 000 klientov charitatívnych zariadení. Tie už viac ako 90. rokov na Slovensku zastrešuje Slovenská katolícka charita s cieľom poskytnúť základné životné potreby a nádej ľuďom, ktorí ju z rôznych dôvodov momentálne potrebujú najviac. Medzi zariadenia charity patria charitné domovy, stacionáre pre seniorov, hospice, opatrovateľská a ošetrovateľská služba, nocľahárne, požičovne zdravotníckych pomôcok či zariadenia pre mládež. SKCH spolupracuje okrem Slovenských i na nadnárodných projektoch, ktorých cieľom je zlepšiť aktuálnu životnú situáciu ľudí ocitajúcich sa z rôznych dôvodov v hmotnej núdzi či na okraji majoritnej spoločnosti.

Otvoriť galériu Zdroj: Slovenská katolícka charita

Kampaň Daruj dobrotu cieli na klientov slovenských charitných zariadení a výťažok z tejto milej charitatívnej akcie poputuje na zabezpečenie tepla ľuďom, ktorí trpia jeho nedostatkom. Známe osobnosti spolu s ostatnými podporovateľmi kampane Darujte dobrotu prispela nielen kávičkou, ktorú si podobne, ako Miška Smolová či Ivanka Antal nedala, ale aj peknými slovami, ktoré vystihujú kampaň i poslanie SKCH: „Nie len teplo kávy, no najmä ľudské teplo je tým darom, ktorý dokáže meniť osudy ľudí, ktorí sa v niektorej zo svojich životných etáp ocitnú v ťažkej situácii.“

Zrieknite sa jednej kávičky alebo koláčika a spravte ľuďom v núdzi deň, keď ich v bruchu i na duši zahreje teplá polievka a týždne do konca zimy ich bude hriať teplý sveter, na ktorého zabezpečení sa budete podieľať. www.charitapomaha.sk