Žijeme kratšie než priemer EU. Môže za to strava?

Dodržiavať zásady zdravej výživy nemusí byť náročné. Na začiatok skúste konzumovať aspoň 5 dávok čerstvého ovocia a zeleniny denne.

Nedávny prieskum stavu verejného zdravia v členských štátoch EU odhalil znepokojujúci trend. Okrem toho, že priemerná úroveň dožitia je na Slovensku až o 4 roky nižšia oproti ostatným členom EU, zároveň stále viac trpíme obezitou. Aby ste predišli nepríjemným zdravotným ťažkostiam, stačí na svoj tanier pridať dostatok ovocia a zeleniny.

5 porcií denne pre zdravie

• Ovocie a zelenina sú bohatým zdrojom vlákniny, vitamínov a minerálov.

• Odporúčané množstvo čerstvého ovocia a zeleniny na deň je 5 porcií (približne 400 g).

• Pre lepšiu predstavu, jedna porcia predstavuje menšie jablko alebo tri vrchovaté lyžice varenej zeleniny.

• Dostatočná konzumácia pomáha znížiť rizikové faktory neprenosných chorôb, akými sú nadváha, obezita, chronický zápal, vysoký krvný tlak alebo vysoký cholesterol.

Nakupujte na mieste, kde na zdravej výžive skutočne záleží

Kaufland inšpiruje svojich zákazníkov k zdravšiemu výberu potravín aj počas bežného nákupu. Posledný februárový štvrtok ich v predajni na Trnavskej ceste čakalo zdravé prekvapenie. Namiesto obvyklých sladkostí a žuvačiek umiestnil k svojim pokladniam slovenské jablká.

Okrem jabĺk v reťazci počas celého roka nájdete viac ako 320 druhov ovocia a zeleniny. „Ako zodpovedná spoločnosť ponúkame našim zákazníkom čoraz viac zdravých a čerstvých potravín a aj touto špeciálnou akciou sme chceli poukázať na dôležitosť zdravej výživy. Zároveň podnikáme množstvo krokov v oblasti vzdelávania detí, aby si svoj zdravý vzťah k strave budovali už od najútlejšieho veku,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca Kaufland Slovensko.

S týmto cieľom Kaufland už tretí rok realizuje projekt Čerstvé hlavičky. Vďaka nemu si školáci dopĺňajú energiu každý týždeň ovocím a zeleninou a majú možnosť ochutnať aj exotické druhy ovocia. V minulom roku projekt navyše získal záštitu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Reťazec v oblasti zdravej výživy tiež spolupracuje s občianskym združením Skutočne zdravá škola. Podporuje OZ v aktivitách zameraných na zmenu stravovacích návykov u detí, ako je napríklad realizácia prvého celoslovenského prieskumu o vzťahu školákov k zdravému životnému štýlu a stravovaniu.

Potlesk pre všetkých, ktorí jedia zdravo

Stravovať sa v duchu zdravej výživy však rozhodne neznamená konzumovať výlučne ovocie a zeleninu. Naopak, váš tanier by mal obsahovať čo najviac prirodzených surovín v podobe strukovín, orechov, kvalitných mliečnych výrobkov i mäsa.

• Vedeli ste, že Kaufland na svojich predajných pultoch ponúka 100 % slovenské bravčové, hovädzie a sezónne jahňacie mäso? To znamená, že celý proces od narodenia, cez chov, spracovanie až po distribúciu prebehol na Slovensku.

• Mäso obsahuje veľa dôležitých živín vrátane bielkovín, vitamínov skupiny B, zinku, selénu a železa, preto v primeranom množstve predstavuje prínos pre ľudské zdravie.

• Pokiaľ vás zaujíma budúcnosť našej planéty, preferujte nákup kvalitných potravín s označením BIO. Tie nemusia byť vôbec drahé, no zároveň si môžete byť istí, že boli vypestované alebo vyrobené v súlade s podmienkami ekologického poľnohospodárstva.

• V aktuálnej ponuke nájdete až 455 výrobkov s týmto označením, pričom viac ako tretina sa predáva pod privátnou značkou K-Bio.

• Reťazec prijal záväzok znížiť obsah soli, cukru a tukov v potravinách, pričom sa zameriava na úpravu zloženia výrobkov privátnych značiek s cieľom ponúknuť zákazníkom zdravšiu alternatívu, a to bez použitia iných náhradných látok.