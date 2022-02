Jeho obraz vydražili v Sotheby´s, dnes môžete jeho neónové svetlá nad posteľ vyhrať vo valentínskej súťaži!

Reč je o talentovanom českom dizajnérovi a výtvarníkovi Michalovi Škapovi (*1978), ktorý je vo svete umenia známy aj ako Tron. Už niekoľko rokov valcuje výtvarnú scénu v Čechách, za výnimočný zjav je však považovaný v celom stredoeurópskom priestore.

Jeho tvorba je silne ovplyvnená graffiti a street artom. Prevládajú v nej veľkoformátové nástenné maľby, často doplnené o priestorové konštrukcie z neónových trubíc a drôtov.

Na sklonku minulého roka ho s ponukou na spoluprácu oslovila spoločnosť British American Tobacco (BAT). Hľadala talentovaného umelca, ktorý by vytvoril artefakty inšpirované grafikou nikotínových vrecúšok VELO, patriacich do portólia spoločnosti. VELO totiž na slovenskom trhu oslavuje začiatkom roka 2022 svoje prvé narodeniny. A k úspešnému roku patria aj atraktívne darčeky! Michal Škapa pre VELO navrhol 50 autorských diel s výrazným „škapovským“ rukopisom – merch tričká s potlačou, graffiti postery a neónové svietidlá. Dve z nich tematizujú to, čo ukrýva vo svojom názve VELO, ak sa na názov pozrieme ako na slovnú hračku a v názve prehodíme poradie slabík. Z VELO tak vznikne LOVE – dve neónové svietidlá sú s tematikou lásky a tentoraz sa dajú získať aj bez zakúpenia v dražbe, môžete ich dnes vyhrať! Stačí navštíviť účty VELO na sociálnej sieti Instagram a Facebook v deň svätého Valetína, teda dnes. Od 18.00 do 20.00 hod. tu bude vysielaný livestream so súťažou, v ktorej budú súťažiaci hádať, čo sa ukrýva v sklenenom srdci pod nánosmi červeného piesku. Jeden valentínsky neón môžete Táto valentínska súťaž bude „predskokanom“ sérií súťaží o ostatné z 50 autorských diel Michala Škapu pre VELO, ktoré sa uskutočnia od 21. februára.

V šípke je sila

VELO úspešne a graficky výrazne komunikuje so zákazníkmi. Na trhu je dobre rozpoznateľné a výrazné. „Páči sa mi, aký je vizuál farebný, ale pritom sa drží jednoduchých tvarov a minimalistického vyjadrenia,“ hovorí Michal Škapa o spolupráci s VELO. „Šípka je mi veľmi sympatická, vo svojom tvarosloví ju tiež často používam. Preto sa mi pre VELO tvorilo prirodzene a s ľahkosťou. Šípky, neóny, svetlo, žiarivé a svieže farby – nápady na seba nenechali dlho čakať,“ dopĺňa Škapa.

Ukazujú smer na ceste k potenciálne menšiemu zdravotnému riziku

Nikotínové vrecúška VELO sú modernou alternatívou oldschoolovej cigarety. Neobsahujú tabak, takže pri ich aplikácii nedochádza k horeniu a spaľovaniu tabaku. Vkladajú sa pod hornú peru, kde sa z nich nikotín uvoľňuje postupne cez sliznicu ústnej dutiny. Keďže neobťažujú okolie, ich užitie je možné aj tam, kde je fajčenie zakázané alebo sa považuje za nevhodné – v reštaurácii, počas pracovného stretnutia, v lietadle, v blízkosti osôb, ktorým by dym z cigarety mohol prekážať. Pre užívateľov nikotínových výrobkov starších ako 18 rokov predstavujú práve kvôli absencii tabaku potenciálne menšie zdravotné riziko, v porovnaní s cigaretami majú o 99 % menej škodlivých látok.

Michal Škapa (*1978)

Začínal ako graffiti umelec v uliciach miest (v roku 2000 dokonca aj v kolíske graffiti - New Yorku), v roku 2010 už však vystavoval na prestížnej svetovej výstave Expo v Šanghaji a v roku 2011 mal svoju prvú sólovú výstavu v pražskej galérii Trafačka. V Brazílii navštívil špeciálnu graffiti subkultúru. Tá ho natoľko inšpirovala, že vytvoril vlastnú kódovanú abecedu, ktorú povýšil na svoj rukopis a vkladá ju vo forme zhusteného, neraz ťažko čitateľného textu, do svojich diel. Ako sám hovorí, okrem grafika, dizajnéra a výtvarného umelca sa považuje aj za typografa, písmo sa v jeho dielach stáva svojbytným živým elementom. Jeho obraz Tri limuzíny bol minulý rok vydražený v prestížnej aukčnej sieni Sotheby´s.