Tri veci, ktoré by ste mali vedieť o nových bezpečných paušáloch Orangeu

Orange predstavil novú generáciu svojich služieb, vrátane mobilných paušálov. Novinky začnú platiť už od 5. marca. Zaujímavých zmien a atraktívnych vylepšení je hneď niekoľko, musíte ich poznať!

Na internete, či už v mobile, tablete alebo počítači, trávime stále viac času. To, čo nám ako predplatený objem voľných dát stačilo povedzme pred dvoma rokmi, dnes už môže byť primálo. Aj preto sa Orange rozhodol predstaviť novú generáciu služieb, ktorou reaguje na nové trendy, rastúce dátové nároky svojich zákazníkov a s tým spojenú potrebu ochrany pre rôznymi nástrahami internetu a online sveta.

Nové bezpečné paušály, ktoré Orange predstavil len nedávno, prinášajú viac voľných dát, možnosť neobmedzeného pripojenia a, navyše, zabezpečia aj ochranu pred hackermi, ktorí si brúsia zuby na vaše osobné údaje či súkromné fotky a videá z mobilu.

Viac voľných dát aj zábavy

Doterajšie paušály Go nahradí Orange od 5. marca 2022 úplne novými, atraktívnejšími a bezpečnými paušálmi Go Safe a Go Safe Data. Predovšetkým s nimi môžete tráviť oveľa viac času na internete - nové paušály totiž obsahujú v priemere o polovicu viac voľných dát ako doterajšie Go paušály.

Znamená to, že so svojim novým paušálom si v mobile užijete viac zábavy, uvidíte viac obľúbeného obsahu na sociálnych sieťach, pozriete si viac videí alebo pošlete či stiahnete viac fotografií. To ale nie je všetko.

Nikdy neostanete bez pripojenia

Stalo sa to už asi každému – predplatené dáta sa skrátka občas minú v tú najnevhodnejšiu dobu. S novými paušálmi Go Safe to už nehrozí - po vyčerpaní voľných dát môžete totiž bezplatne a neobmedzene surfovať ďalej, a to zníženou rýchlosťou. Postačí však na to, aby ste neostali bez mailov, četu, dôležitých notifikácií a možnosti plnohodnotne využívať väčšinu appiek vo vašom mobile.

Ochrana pred podvodníkmi

Na internete sa treba mať na pozore. Počet kybernetických a rôznych hackerských útokov vo svete rastie a čoraz viac sa týka aj bežných ľudí. Na internete si skrátka nikdy nemôžete byť istý, že sa práve niekto nechystá získať vaše prístupové údaje k bankovému účtu alebo fotografie či videá z mobilu. Bežné sú aj útoky, keď vám hacker zablokuje všetky dáta a za ich znovu sprístupnenie pýta peniaze.

Keďže väčšina bežných zákazníkov je na hackerov krátka a nedokáže si efektívne a sama zabezpečiť ochranu pred takýmito nástrahami online sveta, Orange prináša s novou generáciou služieb unikátne riešenie, vďaka ktorému sa o vašu bezpečnosť na internete postará za vás.

Nové bezpečné paušály Go Safe v sebe automaticky zahŕňajú možnosť aktivovať si novú službu Online ochrana, ktorá ochráni vás a vaše zariadenia pred vírusmi, spamom a zneužitím vašich osobných údajov. Unikátne na tejto službe je, že do mobilu, tabletu či laptopu si nemusíte inštalovať žiadnu špeciálnu aplikáciu. Služba dokáže zablokovať škodlivý obsah ešte predtým, ako by sa mohol dostať do vášho zariadenia.

Všetky informácie o nových bezpečných paušáloch Go Safe a službe Online ochrana nájdete na www.orange.sk/zmena.