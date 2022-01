Rozbitý displej telefónu? Nemusíte sa báť!

Nový smartfón Samsung Galaxy S21 FE 5G prináša vo fanúšikovskej edícii to najlepšie z prémiovej série. Pri kúpe do konca januára získate službu, ktorá kryje jedno náhodné poškodenie na jeden rok.

Fanúšikovia Samsungu chcú smartfón, ktorý drží krok s tempom dnešného rýchleho sveta. Práve preto dostal Samsung Galaxy S21 FE 5G najnovší superrýchly procesor z radu Galaxy S21.

Medzi top priority patrí aj batéria, ktorá celé dni zvládne vysoký výkon telefónu. Batéria v S21 FE 5G vydrží celý deň používania v práci, doma aj na cestách. Keď treba doplniť šťavu, superrýchle nabíjanie s výkonom 25 W nabije smartfón za polhodinu o viac ako 50 percent.

Perfektný displej a nadštandardná ochrana

Milovníci videí ocenia vysoké rozlíšenie superostrého displeja Dynamic AMOLED 2X. Hráčov zas poteší plynulá grafika a rýchla odozva dotykovej obrazovky. Veľkosť 6,4“ sa hodí na sledovanie seriálov aj videohovory s priateľmi, ale zároveň je dostatočne kompaktná.

Obrazovka S21 FE 5G si zaslúži ochranu. Chráni ju Gorilla® Glass Victus™, najodolnejšie sklo na smartfónoch Samsung Galaxy. Ak by sa vám ho aj tak podarilo poškodiť, oceníte službu Galaxy Premier Service. Na rok zadarmo ju získajú zákazníci, ktorí si nový model kúpia do konca januára 2022 alebo do vypredania zásob. Služba pokrýva jedno náhodné poškodenie mobilného telefónu s výškou spoluúčasti 59 eur.

Špičkový fotoaparát a pútavý dizajn

Fotoaparáty v sérii Galaxy S patria k tomu najlepšiemu, čo môžete očakávať vo svojom smartfóne, a platí to aj o fanúšikovskej edícii. Trojica zadných objektívov nesklame ani profesionálov. Predný 32-megapixelový fotoaparát zabezpečí aj kvalitné selfie či video hovory. Ani nedostatok svetla nie je problém vďaka nočnému režimu s mimoriadne dobre vykreslenými fotografiami, ktorým vynikal už predchodca. Funkcia duálneho nahrávania zas umožňuje súčasne nahrávať predným aj zadným objektívom.

Dizajn S21 FE 5G vychádza z radu Galaxy S. Z krytov s matnou povrchovou úpravou v štyroch štýlových farbách si vyberie každý. Tenké a ľahké telo sa vďaka svojím rozmerom pohodlne zmestí do vrecka.

Zistite ešte viac o novom smartfóne Samsung Galaxy S21 FE 5G, ktorý sa už predáva aj na Slovensku. Odporúčaná maloobchodná cena za verziu s 6 GB RAM a 128 GB interným úložiskom je 749 Eur, za verziu s 8 GB RAM a 256 GB interným úložiskom je 819 Eur. V rámci akcie Vymeňte starý za nový ho pri odpredaji staršieho zariadenia môžete získať až o 150 eur lacnejšie.

Tip: The Freestyle prinesie zábavu doslova kamkoľvek

Premietacie a zábavné zariadenie Samsung The Freestyle je úplne nový typ projektora, ktorý sa dá používať naozaj kdekoľvek. Na kinosálu premení akýkoľvek priestor či povrch, nepotrebuje na to špeciálne premietacie plátno. Čo tak pozerať film na strope? Váži iba 830 gramov a ľahko sa zbalí aj na cesty. Okrem premietania poslúži aj ako šikovný reproduktor alebo vytvorí atmosféru náladovým osvetlením. A to vôbec nie je všetko, čím vyniká. Zistite viac o The Freestyle.