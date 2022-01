Consumer Reports: Ktoré auto je najspoľahlivejšie za rok 2021?

Perfektných 100 bodov zo 100 a titul najspoľahlivejšieho auta v prieskume amerického spotrebiteľského magazínu Consumer Reports v roku 2021. Túto poctu získal Lexus GX 460 – SUV, ktoré je dostupné za veľkou mlákou.

Nie je to však jediný model, ktorý v rebríčku zabodoval. V minuloročnom hodnotení spoľahlivosti podľa Consumer Reports sa lídrami podľa očakávania stali japonské značky a najvyššie miesto obsadil Lexus. Je to zásluha modelového radu, ktorý zahŕňa bez výnimky len spoľahlivé autá. Príkladnou spoľahlivosťou, a vďaka nej víťazstvom v celom rebríčku, sa vyznačuje Lexus GX 460. Toto SUV sa na starom kontinente v ponuke značky nenachádza, no v USA sa mu darí veľmi dobre.

Čo vynieslo Lexusu víťazstvo?

Rebríček, ktorý pripravil americký magazín, neuprednostňuje modely z USA. Už tradične v ňom obsadili najvyššie priečky japonské značky. Nasledovali autá z Európy a v priemere najhoršie dopadli americké autá. Ako sa však môžeme dočítať v správe, aj niektoré modely z USA sa vyznačovali vysokým skóre.

Ako sa udeľovali body?

Skóre sa meralo na stupnici od 0 do 100 bodov a priemerné skóre sa pohybovalo od 41 do 60 bodov. Výsledky prieskumu pre jednotlivé modely boli založené na vyhláseniach používateľov a odpovediach na dotazníky zaslané zákazníkom. Organizácia, ktorá správu pripravuje, je známa svojou precíznosťou a hĺbkovou analýzou zozbieraných údajov. Vďaka tomu sú prezentované výsledky spoľahlivým a dôveryhodným zdrojom poznatkov o jednotlivých automobiloch, ako aj o celom automobilovom trhu.

Víťaz rebríčka – Lexus GX 460

Prvé miesto v rebríčku značiek je výsledkom dôsledne budovaného modelového radu. Či už ide o Lexus IS, GX alebo NX, vždy môžeme očakávať spoľahlivosť na najvyššej úrovni. Lexus GX opäť získal hodnotenie 100 bodov, čo mu zabezpečilo miesto lídra pre rok 2021. Respondenti nepridali k japonskému SUV žiadne komentáre, ktoré by narušili jeho bezchybný výsledok.

Stojí zato predstaviť tento model, ktorý v európskom sortimente zatiaľ absentuje. Lexus GX spája prestíž a komfort s technickými riešeniami známymi z Toyoty Land Cruiser. To znamená, že keď sa za oknom mihajú piesočnaté duny alebo snehové záveje a pod kolesami sú blatisté vyjazdené koľaje, cestujúci si stále môžu vychutnávať pohodlie hodné značky Lexus. Bohatá výbava a starostlivo vypracovaný interiér s množstvom kože a kontrastného prešívania nie sú jedinými poznávacími znakmi modelu.

Utiahne až tri tony

Lexus GX 460 je unikátny aj z hľadiska pohonu. Nájdeme tu skutočnú V8 s objemom 4,6 litra a 6-stupňovú automatickú prevodovku. Spaľovací motor generuje výkon 300 koní a krútiaci moment cez 440 Nm. Dôležité sú však nielen schopnosti v teréne, najmä ak potrebujete k jazeru zobrať príves s jachtou. GX je pripravený aj na takéto výzvy a jeho maximálna ťažná kapacita predstavuje takmer 3 tony!

Spoľahlivé nielen v USA

V rebríčeku Consumer Reports sa na stupienkoch víťazov okrem Lexusu umiestnili aj Mazda a Toyota. Prvú päťku uzatvárajú Infiniti a Buick. Lexus však nežiari iba v prieskumoch v zámorí. Najvyššiu pozíciu prisúdili Lexusu aj rebríčky, ktoré pripravil britský časopis Auto Express. Čitatelia uviedli najnižší počet neplánovaných návštev v servise, kvalitu obsluhy pri kúpe, kvalitu zákazníckeho servisu či spokojnosť a bezproblémovú prevádzku auta.