Vkročte do nového roka so zdravým predsavzatím. Začnite si lepšie všímať etikety na potravinách

Rozhodli ste sa zlepšiť svoj jedálniček? Pomocníkom vám môže byť aj Nutri-Score, ktorý dnes už dobre poznajú nakupujúci vo viacerých európskych krajinách. Na Slovensku ho nájdete tiež.

Predstavte si, že by ste si mali vybrať z dvoch chuťovo podobných potravín, pričom jedna by bola nutrične hodnotnejšia než tá druhá.

Je veľmi pravdepodobné, že by ste si zvolili zdravší variant pre váš aktuálny životný štýl či splnenie novoročného predsavzatia, a to najmä v prípade, že by ste ho vedeli rozoznať jedným rýchlym pohľadom na etiketu.

Sledovať nutričné zloženie nemusí byť zložité

Aj z tohto dôvodu bol v roku 2017 vo Francúzsku zavedený systém Nutri-Score, ktorý mnohé európske kontrolné orgány považujú za veľmi efektívny nástroj na pomoc zákazníkom zorientovať sa v zložení potravín pri nákupoch.

„Každá pomôcka, uľahčujúca výber nutrične hodnotných potravín, je vhodným nástrojom pri boji s pandémiou obezity a ďalšími chronickými preventabilnými ochoreniami,“ hovorí MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH., prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA).

Nutri-Score poznajú v Belgicku, Švajčiarsku aj Maroku

V zahraničí sa vám môže ľahko stať, že pri nákupe potravín zrazu zbadáte farebné logo Nutri-Score, umiestnené vpredu na obale. Ako naň reagujú tamojší zákazníci?

• Podľa prieskumov 74 % respondentov v Belgicku pozná jeho význam a väčšina z tých, ktorí ho už mali možnosť vidieť, mu dôveruje.

• Tento výsledok ovplyvňuje aj fakt, že používanie Nutri-Score je stále dobrovoľné a na obale mnohých výrobkov ešte len pribudne.

• Cieľom ďalšej štúdie bolo porovnať reakciu švajčiarskych zákazníkov na rôzne označovania potravín z hľadiska ich vnímania, chápania a vplyvu na samotný nákup.

• Nutri-Score preukázal najvyššie percento zlepšenia pri výbere nutrične hodnotných potravín.

• Pokiaľ ide o vnímanie etikiet, v Maroku získal Nutri-Score najvyšší počet pozitívnych reakcií, či už išlo o jeho zrozumiteľnosť (74 %) alebo rýchlu informovanosť (68,8 %).

• Aj preto bol vyhodnotený ako najefektívnejší informačný systém o nutričnej kvalite potravín, ktorý dokáže zákazníkom uľahčiť ich nákup.

Máme ho aj na Slovensku

Sledovanie zloženia potravín sa v dnešnej dobe stáva nevyhnutnosťou, nemalo by vás však zbytočne oberať o drahocenný čas ani energiu. Nutri-Score je podľa odborníkov prehľadný, jednoduchý a presný, preto sa naň môžete bez obáv spoľahnúť.

Ako jeden z prvých predajcov potravín u nás umiestňuje označenie Nutri-Score na výrobky svojich privátnych značiek spoločnosť Kaufland. „Zavedením systému Nutri-Score do praxe podporujeme zdravý životný štýl našich zákazníkov,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland a dodáva: „Chceme byť nápomocní pri zorientovaní sa na trhu s potravinami. Nutri-Score je správna voľba pre všetkých, ktorým záleží na nutrične vyváženom stravovaní.“