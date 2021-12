Čo mať v domácej lekárničke pri prvých prejavoch chrípky, po očkovaní či nakazení koronavírusom?

Chrípka sa viaže na chladné obdobie. Okrem nej nás stále trápi šírenie COVID – 19, o čom svedčí aj súčasný nárast nových prípadov. Čo teda robiť, keď nás imunita zradí, a my chceme byť čo najskôr fit?

Chrípka i COVID-19, ktorý nám už druhý rok znepríjemňuje život, sú nákazlivé ochorenia, ktoré sa veľmi ľahko komunitne šíria. Na tieto ochorenia sme náchylní všetci, dokonca aj zdraví ľudia. Môžu byť obzvlášť nepríjemné pre deti, tehotné ženy i osoby nad 65 rokov. Neliečená chrípka, ale i závažné komplikácie súvisiace s ochorením COVID-19 ohrozujú srdce, mozog i pľúca. Práve preto by sa nemala podceňovať ich liečba.

Ako zmierniť príznaky chrípky a ostatných vírusových ochorení?

Domáca liečba sa pri chrípke, rovnako ako aj pri iných vírusových ochoreniach, zameriava na zmierňovanie príznakov. Jej základom je výdatný odpočinok, dostatočný pitný režim, ktorý sa postará o odvádzanie toxínov z tela a tiež podávanie utišujúcich liekov.

Zvýšenú teplotu, ale aj bolesti kĺbov a svalov, ktoré sú častými sprievodnými javmi týchto ochorení, môžeme liečiť viacerými liečivami – napríklad kyselinou acetylsalicylovou, známou a spoľahlivou liečivou látkou používanou pri teplote, zápale i tlmení bolesti. V domácej lekárničke by teda určite mali mať svoje miesto voľnopredajné lieky s jej obsahom, ako napríklad Acylpyrin, Anopyrin či Aspirín, ktoré v kombinácii s vitamínmi – predovšetkým vitamínom C, pomôžu uľaviť od nepríjemných symptómov a uľahčiť priebeh chrípkových ochorení, i už spomínaného COVID-19. Ďalšími účinnými látkami, ktoré Vám môžu pomôcť, sú prípravky s obsahom ibuprofénu alebo paracetamolu, ktoré tiež znižujú teplotu a tlmia bolesť.

Najlepšou ochranou však naďalej ostáva prevencia. Ako sa účinne chrániť pred vírusovými infekciami vrátane COVID-19?

So stúpajúcimi prípadmi respiračného ochorenia COVID-19 i bežnej chrípky sa opäť skloňuje dôležitosť očkovania, ktoré je najlepšou a najúčinnejšou prevenciou. „Očkovaním sa do tela nevpúšťajú látky na zlikvidovanie vírusu, ale také, ktoré naučia imunitný systém ako zničiť vírus sám,“ hovorí MUDr. Marek Pytliak, internista. Očkovanie je však zásah do organizmu a môže mať rôzne nežiaduce reakcie. Po očkovaní sa môže u ľudí vyskytnúť bolesť, začervenanie a opuch v mieste vpichu, zdurenie lymfatických uzlín, zvýšená teplota či bolesti hlavy a kĺbov. Tieto nepríjemné reakcie môžeme tlmiť už spomínanými liečivami, ktoré máme v domácej lekárničke. „Zvýšenú teplotu, ktorá môže po očkovaní nastať, dokáže znížiť rad látok a medzi nimi aj kyselina acetylsalicylová, ktorá je najdlhšie známa a používaná. Kyselina acetylsalicylová, ktorá je obsiahnutá napríklad v lieku Acylpyrín a mnohých ďalších, pôsobí nielen proti horúčke, ale aj proti bolesti, navyše, protizrážanlivé účinky ASA môžu u pacientov s ľahšími formami trombofílie, znížiť riziko event. trombotickej komplikácie, ktoré nemusí priamo súvisieť s očkovacou látkou, ale zvyšuje sa napríklad aj pri dehydratácii spôsobenej horúčkami“ hovorí MUDr. Marek Pytliak.

Samozrejme, dodržiavanie hygienických pravidiel, ako je časté a dôkladné umývanie rúk, nosenie ochranných pomôcok, je v súčasnosti už zaužívanou a zároveň vysoko funkčnou ochranou pred všetkými ochoreniami dýchacích ciest vrátane COVID-19. Preto by sme tieto zvyky nemali prestať dodržiavať ani po zaočkovaní.