Na vianočnom koncerte Úsmev ako dar sa zídu hviezdy ako Ego, Juraj Bača či Karin Majtánová. Čo majú spoločné?

Aj tento rok si na Štedrý deň môžete vychutnať Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar. Na pódiu nebudú chýbať ani známe tváre. Čo ich spája?

Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar je obľúbeným televíznym programom Štedrého dňa už nejaký ten piatok. Tento ročník je už 39. v poradí, takže mnohí z nás na ňom odrástli. Dokonca aj jeden z účinkujúcich prezradil, že koncert sledovával už v detstve. „S Vianočným koncertom Úsmev ako dar som vyrastal odmala, už je z toho pre mňa tradícia,“ opisuje svoje spomienky raper Ego. Nielen že ponúkol svoj čas, Ego naspieval s domovákmi aj novú hymnu, ktorá vás rozhodne chytí za srdce.

Otvoriť galériu Zdroj: Úsmev ako dar

Okrem Ega sa na pódiu objavia ďalšie známe tváre. Mnohé z nich podporujú Úsmev ako dar pravidelne. „Mám k tej sfére veľmi blízko, regionálne akcie Úsmevu ako dar som moderoval ešte než sa moja moderátorská kariéra rozbehla,“ povedal na adresu koncertu Juraj Bača, ktorý spolu s Katkou Brychtovou tvorí hlavnú moderátorskú dvojicu tejto akcie.

Otvoriť galériu Zdroj: Úsmev ako dar

Čo ich všetkých spája?

Šťastný koniec, ktorý na nás najmä v období Vianoc vyskakuje z každého filmu, každej rozprávky, vnímame ako samozrejmosť. Realita však býva od filmového sveta na míle vzdialená a mnoho detí sa namiesto rozprávky budí do nočnej mory. A práve na tento problém sa rozhodli herci, speváci, tanečníci, či moderátori tento rok poukázať počas benefičného koncertu. Cesta za šťastným koncom je kľukatá, mnohí ju sami bez pomoci zdolať nevedia.

„Nesmierne si ceníme ochotu všetkých účinkujúcich a energiu, ktorú do vystúpení vkladajú. O to viac, že si čas nájdu v predvianočnom období, kedy sú všetci v zhone. Pre deti v hľadisku sú to krásne chvíle radosti, z ktorej ťažia ešte dlhú dobu,“ povedal na margo podporovateľov z radu známych tvárí predseda Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Pomocnú ruku týmto deťom podáva Úsmev ako dar, ktorý im je v neľahkých životných situáciách oporou. Tá prichádza v rovine podpornej, kedy pracovníci a dobrovoľníci poskytnú cielenú pomoc jednotlivcom aj celým rodinám a sprevádzajú ich, ale častokrát aj finančnej. Najmä v prípade rodín, ktoré sa dostanú do bezvýchodiskových situácií a hrozí, že ich deti skončia tiež v ústavnej starostlivosti.

„Je to o deťoch, ktorým všetci musíme podať pomocnú ruku, pretože bez nás všetkých by to mali veľmi ťažké. Deťom prajem, aby boli ich Vianoce pokojné, pohodové a plné lásky. A najmä, aby oni sami mali na tvárach úsmev,“ zapriala deťom moderátorka Karin Majtánová.

Podporte deti z Centier pre deti a rodiny aj vy a pošlite počas koncertu darcovskú esemes v tvare DMS USMEV na číslo 877. Cena jednej esemesky v sieti všetkých operátorov je 2 eurá. Viac informácii o možnostiach pomoci nájdete na www.usmev.sk.