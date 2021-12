Rekordná výhra vo Svete hier od Niké. Jeden z hráčov berie gigantických 1 850 000 €!

To tu ešte nikdy nebolo! Jeden zo Slovákov pokoril Mega Jackpot vo Svete hier od Niké, na konto mu pribudlo rekordných 1 850 000 €!

Skvelá zábava, no predovšetkým fantastické výhry. Aj taký je Svet hier od Niké. Každý deň je v hre denný Jackpot, ktorý pravidelne dosahuje hodnotu niekoľkých desiatok tisíc eur. A potom je tu Mega Jackpot. Dvaja hráči pokorili miliónovú hranicu a teraz sa k ním pridal tretí. No ten má najväčšiu radosť, keďže hodnota jeho výhry sa priblížila k hranici dvoch miliónov eur!

„Mega Jackpot dlho odolával. S napätím sme očakávali, kedy, v akej výške a kto ho napokon pokorí. Napokon padol práve teraz v tomto sviatočnom období. Vďaka Svetu hier bude mať krásne Vianoce jeden z našich hráčov, ktorý vyhral neuveriteľných 1 850 000 €! Je to ozaj poriadne gigantická suma, rekordná v našom Svete hier! Výhercovi gratulujeme,“ prezradil riaditeľ pre stratégie a rozvoj v Niké Martin Tibenský.

Výhru zapil koňakom

A kto je tým šťastlivcom? Logicky, chcel zostať v anonymite. Každopádne, keď sme sa s ním spojili, neskrýval emócie. „Stále sú vo mne zmiešané pocity, stále tomu nemôžem uveriť,“ začal. Hoci, ako prezradil, mal tušenie, že by práve on mohol pokoriť Mega Jackpot. „Áno, priznávam, lákal ma Mega Jackpot. Aj som sa povzbudzoval, že to budem ja. Možno rozhodla práve sila vôle. Aj som si pripravil fľašu koňaku, že keď Mega Jackpot získam, aby som to hneď zapil.“ Samozrejme, otázka smerovala, či tomu tak bolo. „Na to tam pripravený bol, tak samozrejme, hneď padol pohár koňaku,“ dodal s úsmevom. Ako padol Mega Jackpot si môžete pozrieť TU!

Snom je vlastný apartmán v Chorvátsku

O tom, že vyhral, vie len najbližšia rodina a práve s ňou sa chce s výhrou podeliť. „Takáto výhra vám otvorí krídla, dáva možnosti, môžete si plniť svoje sny. Ja mám jeden veľký sen a to kúpiť si nehnuteľnosť v Chorvátsku. Už štyri roky o tom rozmýšľam. Samozrejme, ale pomôcť chcem aj svojej rodine.“

Zabávať sa vo Svete hier bude aj naďalej. „Ja som hráč, výhry lákajú, ale treba dopriať aj iným. Budem sa baviť aj ďalej. Pre mňa je to dobrá psychohygiena. Mal som v rodine nepríjemnú udalosť, práve hraním vo Svete hier som sa snažil prísť na iné myšlienky. Je to tiež dobrý relax po práci,“ dodal na záver šťastlivec.

