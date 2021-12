Prácu lekárov a sestier si vážime - povedzme im to

VÚB opäť pomáha slovenskému zdravotníctvu. Tentoraz však nielen materiálne.

Zdravotníci vo všetkých nemocniciach na Slovensku pracujú na hranici svojich možností. Bojujú s časom, nedostatkom lekárov, sestier a bohužiaľ mnohokrát aj s ľudskými predsudkami, nevraživosťou a agresivitou. Napriek vyčerpaniu vytrvalo zachraňujú životy v stále neutíchajúcom boji s pandémiou.

Vzhľadom na stále častejšie prejavy osočovania a dokonca fyzických atakov niektorých pacientov sa banka rozhodla v spolupráci s rádiami Expres, Jemné a Europa 2 vytvoriť iniciatívu, vďaka ktorej môže ktokoľvek cez LINKU VĎAKY nahrať odkaz našim zdravotníkom a poďakovať sa za ich obetavú prácu.

Aj jedno „ďakujem” má veľkú silu

Od 15. 12. môžete dodať zdravotnému personálu potrebnú energiu vydržať a zvládnuť ďalšiu pandemickú vlnu. Svoju vďaku môžete vyjadriť na bezplatnej zákazníckej linke 0800 00 77 77. Viac informácií nájdete na stránke linkavdaky.sk, kde môžete aj priamo nahrať slová podpory alebo krátke video. Poďakovať môžete aj konkrétnym lekárom či zdravotným sestrám a venovať tak svoju podporu práve im. Poďakovania si budú môcť lekári a sestry vypočuť priamo na stránke alebo vo vysielaní rádií Expres, Jemné a Európa 2 počas celého dňa až do 30.12.

„Tu je Veronika. Chcem poďakovať lekárom a sestrám z ÁRA v Trenčíne kde som ležala presne pred rokom na umelej pľúcnej ventilácii s Covidom. Prajem im veľa zdravia, sily a krásne požehnané sviatky. Nikdy nezabudnem na ich obetu a všetko, čo pre mňa urobili. Aby som mohla žiť. Ďakujem a prajem veľa sily aj ostatným zdravotníkom.”

„Chcel by som sa poďakovať hlavne ľuďom, ktorí sú na linke 155 a 112, na ktorých sa často zabúda. Lebo práve oni sú tí, ktorí majú na starosti, kedy pošlú záchranku a ku komu ju pošlú. Takže v prvom rade by som sa poďakoval im, lebo si to zaslúžia a zabúda sa na nich. A v druhom rade všetkým zdravotníkom, že sa o nás starajú a robia úžasnú prácu. Ďakujem pekne.”

„Chcem vám povedať, že vás obdivujem, skláňam sa pred vami. Je to až neuveriteľné, čo všetko ste v dobrom schopní urobiť, aby ste iným pomohli.”

Energetické balíčky pre 79 nemocníc s Covid oddeleniami a zariadenie pre 30 nemocníc

VÚB banka už po druhýkrát aktívne spolupracuje s koordinátormi iniciatívy Kto pomôže Slovensku. Tentokrát im venuje 200 000 EUR na kúpu a distribúciu energetických balíčkov určených pre zdravotníkov na covidových oddeleniach 79 slovenských nemocníc.

Zároveň pokračuje vo svojej aktivite zlepšenia vybavenosti miestností, v ktorých lekári a sestry trávia vzácne chvíle oddychu. Konkrétne ďalším 30-tim nemocniciam banka zabezpečí kávovary, kávu a rádioprijímače.