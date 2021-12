Prvý telefón pre dieťa – čo treba zvážiť a aký model zvoliť?

Kedy už potrebuje dieťa telefón? To je v posledných rokoch populárna téma a zároveň dilema mnohých rodičov, na ktorú neexistuje jednoznačná odpoveď.

Argumenty, že my sme v ich veku žiaden telefón nepotrebovali už dnes neobstoja – o to viac v období, kedy sa čoraz viac vecí deje online, vrátane školského vyučovania. Môžeme sa zhodnúť, že predškoláci svoj vlastný mobil ešte naozaj nepotrebujú. Pri školákoch, ktorí už sami cestujú do školy a čoraz viac sa osamostatňujú, existuje viacero dôvodov, prečo by mal byť telefón súčasťou ich školskej výbavy.

Najčastejším argumentom je dostupnosť a rýchle spojenie s dieťaťom, ktoré vďaka vlastnému telefónu dokáže dať rodičovi vedieť, kde sa práve nachádza. A to aj keď dieťa telefón nezdvíha – ak rodič aj dieťa používajú zariadenie s operačným systémom iOS, jednoducho môžu sledovať jeho polohu.

Tlačidlový vs. smartfón?

Na spojenie sa s blízkymi postačí aj klasický tlačidlový telefón, ktorý veľa iných funkcií neponúka. Aj preto mnoho rodičov volí ako prvý telefón pre dieťa práve takúto cestu. Avšak, či sa nám to páči alebo nie, deti sa porovnávajú so svojimi rovesníkmi a s výberom „zastaraného“ telefónu bude spokojný máloktorý školák. Čo je dôležitejšie, na digitálne zručnosti sa kladie stále väčší dôraz a aj používanie smartfónu je cestou, ako si ich prirodzene osvojiť.

Pokiaľ ide o nadužívanie smartfónu, návštevu nevhodných stránok či používanie počas vyučovacej hodiny, dôležitejšie ako zákazy je dohodnúť sa na pravidlách. Smartfóny ponúkajú možnosť nastavenia a limitovania screentimu (času stráveného jeho používaním), inštalovať môžete rodičovské aplikácie na obmedzenie prístupu k vybraným stránkam a funkcia rodinného zdieľania pomôže rodičom včas zachytiť nebezpečné využívanie telefónu dieťaťom. Dôležitá je otvorená komunikácia a vysvetľovanie nástrah, ktoré smartfóny a internet vo všeobecnosti ponúkajú.

Aký model zvoliť?

Prvý smartfón dieťaťa nemusí byť drahý a nemusí ísť ani o najnovší model, rozhodne by však mal byť kvalitný. Skúsenosti spoločnosti Swappie ukazujú, že vyhľadávaným modelom pre deti býva iPhone 7, ktorý svojimi vlastnosťami úplne postačuje potrebám mladších školákov.

Jeho veľkosť je vhodná do detskej ruky, čo je jeden z faktorov, ktorý pri výbere telefónu pre dieťa treba brať do úvahy. Ďalším faktorom je odolnosť, ktorú môžete podporiť výberom vhodného krytu a ochranného skla, čo sa pri detských dobrodružstvách bude hodiť.

Do prvého smartfónu pre dieťa nemusíte investovať veľa peňazí. Skvelou možnosťou je aj nákup repasovaného telefónu, ktorého cena je nižšia ako v prípade nového zariadenia.