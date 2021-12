Velké priznanie Santu: Už som takto ďalej nemohol!

PR článok

Je to až neuveriteľné, ale rozvoj bratislavského nového centra pritiahol do zóny Nové Nivy spoločnosť, ktorú by ste tu nikdy nečakali. Po náročných vyjednávaniach si Nové Nivy za svoju centrálu vybral sám CEO jednej z najväčších spoločností na svete, ktorého pozná azda každý.