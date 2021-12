Funkčné výživové doplnky do zariadení sociálnych služieb

Štát klientom zariadení sociálnych služieb aj ich zamestnancom prispeje na nákup výživových doplnkov. Dotácia je vo výške 20 eur a preferenciu majú výživové doplnky, ktoré obsahujú vitamín D, ktorý pomáha pri posilňovaní imunitného systému.

Nielen im ale každému, kto chce posilniť svoju imunitu a chrániť svoje zdravie, ponúka spoločnosť CarnoMed kvalitné doplnky výživy, ktorých výsledky dokladujú aj klinické štúdie.

Naše tipy pre podporu imunity

Jedným z nich je napríklad VitaComplex CarnoGen5+, ktorý svojim zložením pomáha organizmu naštartovať imunitný systém a protivírusovú obranu. Kombinuje tri kľúčové vitamíny: A, C a D3 a takisto stopové prvky zinok a selén. Vďaka ich imunostimulačným účinkom sa organizmus dokáže prirodzenou cestou ubrániť vírusom a baktériám.

ImunoComplex EXTRA 60 cps e ďalším doplnkom, ktorý komplexne posilňuje imunitný systém a celý organizmus a to ako súčasť prevencie, no výborné výsledky vykázal aj v čase už prebiehajúceho ochorenia. Je vhodný aj pri autoimunitných ochoreniach aj pre alergikov. Jeho jedinečná receptúra kombinuje látky, ktoré podporujú imunitu. Obsahuje vzácnu kombináciu bioflavonoidov so synergickým (podporným) účinkom. Navyše, je vyrobený z prírodných látok čisto rastlinného pôvodu a preto je vhodný aj pre vegetariánov.

Multifunkčnú ochranu buniek zabezpečuje Karnozín EXTRA 60 cps. Tento prípravok obnovuje plnú funkciu buniek spolu s predĺžením ich životnosti a zároveň poskytuje najvyššiu antioxidačnú ochranu. Skladá sa z mixu čisto prírodných a telu vlastných látok a telu okrem iného pomáha aj pri komplexnej ochrane a regenerácii na bunkovej úrovni. Vášmu telu pomáha potláčať zápalové procesy.

Calcium EXTRA Natural 60 cps. - hlavnou zložkou je substancia OVOVITAL®, ktorá obsahuje čisto prírodný vápnik bez chemických a pomocných látok. Okrem vápnika obsahuje aj iné dôležité minerály, ktoré vstrebávanie vápnika výrazne podporujú: vitamín D3, horčík, fosfor, stroncium, meď a zinok.

Vyrába sa z vaječných škrupín slepačích vajec. Na rozdiel od syntetického vápnika ani pri dlhodobom užívaní nezaťažuje organizmus a vďaka unikátnemu zloženiu ( vápnik, stopové prvky, biogénne latky) má o 30% vyššiu vstrebateľnosť.

Pre optimálne využitie účinkov sa odporúča kombinovať Calcium EXTRA Natural s Vitamin K2 + D3 EXTRA Natural. Vitamín D3 sa postará o to, aby sa vápnik vstrebal do krvi a vitamín K2 zabezpečí, aby sa dostal priamo do kostí a zubov.

Magne D3 EXTRA Natural 60 cps. - kombinácia magnézia (horčíka) a vitamínu D3 zabezpečí správnu činnosť kostí, svalov, nervov, kardiovaskulárneho systému, zdravé zuby, plnohodnotné fungovanie psychiky a správne fungovanie imunitného systému.

Magnézium priamo ovplyvňuje viac ako 300 rôznych enzymatických procesov a zabezpečuje správnu funkciu kostrového a nervovo-svalového systému. Okrem toho zmierňuje podráždenosť a nervozitu, uvoľňuje energiu z glukózy a ovplyvňuje správnu stavbu kostí.

Vitamín K2+D3 EXTRA Natural 60 cps.

Vitamín K2 - pomáha udržiavať zdravé kosti a zuby. Je kľúčovým vitamínom v prevencii a liečbe osteoporózy, zabraňuje ukladaniu vápnika v cievach.

Vitamín D3 - podporuje obranyschopnosť organizmu a podieľa sa na dôležitých imunitných procesoch. Kľúčovou úlohou je udržiavanie správnej hladiny vápnik a fosforu, dôležitých pre správny vývoj, rast a regeneráciu kostí.

Vitamín K2+D3 EXTRA Natural odporúčame užívať spolu s vápnikom. Vitamín D3 sa postará o to, aby sa vápnik vstrebal do krvi a vitamín K2 zabezpečí, aby sa dostal priamo do kostí a zubov.

Odporúčané akciové balíčky do 20 Eur:

Balíček 1: 2x VitaComplex CarnoGen 5+ = 17,80 Eur

Balíček 2: VitaComplex CarnoGen 5+ / Magne D3 Natural = 19,90 Eur

Balíček 3: VitaComplex CarnoGen 5+ / Calcium EXTRA Natural = 16,80 Eur

Všetky spomínané doplnky výživy sú v hodnote do 20 eur, čím spĺňajú podmienky štátnej dotácie. Viac informácií nielen o týchto doplnkoch výživy nájdete na stránke www.carnomed.sk a na našom blogu.