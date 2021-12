Ste neustále v pohybe? Toto je notebook, ktorý s vami zvládne aj nabitý deň!

Práca z domu, učenie sa s deťmi, vybavovanie úradov online. Toto a ešte viac potrebujeme stihnúť každý deň na našich počítačoch. Aký notebook si vybrať, aby bol štýlový, výkonný a skladný? Čo tak výkonný a tenký počítač 2v1 s ohromujúcim dizajnom?

Pre každého člena rodiny

Sofistikovaný, štýlový notebook 2v1 Lenovo Yoga 7i výborne zvláda zábavu aj povinnosti, nakoľko je to vyvážený počítač pre celú rodinu, ktorý s vami potiahne aj najnáročnejší deň. Od pracovných povinností, cez kreatívnu činnosť až po pozeranie rozprávok. Každý člen rodiny si nájde to svoje. To však vôbec neznamená, že zaostáva svojím spracovaním. Štíhle dizajnové telo dotvára sivá pieskovaná povrchová úprava. Krásny dizajn určite ocenia ženy, ktoré vedia, čo je štýl.

Inteligentné funkcie

Niekedy radi prenecháme prácu na niekoho iného. V tomto prípade vám Lenovo Yoga 7i 2v1 vyjde v ústrety. Využíva umelú inteligenciu a ušetrí vám tak čas aj námahu. Určite oceníte dlhú, takmer 20-hodinovú výdrž batérie vďaka technológii Intelligent Cooling, ktorá sa postará o vyváženú mieru používania energie. Začnite pracovať a baviť sa rýchlejšie vďaka funkcii Flip to Boot, ktorá zapne počítač hneď, ako otvoríte kryt. Prihláste sa behom okamihu s perfektne zabezpečenou čítačkou odtlačkov prstov a Windows Hello.

Optimalizovaný na výkon

S procesorom Intel Core i7 11. generácie bez problémov zvládnete pracovný multitasking aj náročné hry a zabezpečí vám vynikajúcu odozvu a vysokú rýchlosť pripojenia. Spolu s veľkým SSD diskom sa postará o okamžitý štart systému a rýchle načítanie a chod aplikácií. Najväčší pôžitok však prináša jeho konvertibilita. Vďaka otočnému 360° pántu ho môžete hravo použiť v rôznych polohách - notebook, tablet, stan alebo stojan.

S aktívnym perom Stylus Lenovo môžete navyše kresliť, skicovať alebo upravovať fotky v rôznych grafických programoch. Obľúbené videá si naplno užijete s obrazovkou Full HD a 100% SRGB presnosťou farieb s funkciou Dolby Vision pre maximálnu kvalitu obrazu. Ak ste pri sledovaní filmu vždy hľadali externý reproduktor, tak trojrozmerný zvuk Dolby Atmos v Lenovo Yoga 7i ponúka čistý zážitok bez rušivých prvkov.

Ak vás zaujal, môžete si ho kúpiť v Datacomp.