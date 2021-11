Prieskum: Väčšina Slovákov chce od operátora viac služieb za menej peňazí. Takto sa to dá

Paušál v mobile, domáci internet a televízia sú tri najbežnejšie služby operátorov, ktoré využíva väčšina z nás. Existuje trik, ako ich získať lacnejšie a zároveň so službami navyše.

Z výsledkov nedávneho prieskumu vyplýva, že väčšina tento trik už pozná - až dve tretiny Slovákov chcú mať totiž služby mobilnej a pevnej siete od jedného operátora spojené v balíku. Takéto spojenie má hneď niekoľko výhod.

Podľa októbrového reprezentatívneho prieskumu agentúry 2muse by služby od jedného operátora spojené do jedného balíka celkovo preferovalo až 65% populácie. Väčšina si zároveň myslí, že spájať si služby mobilnej a pevnej siete do balíkov je aj výhodné. Nejde pritom zďaleka len o nižšiu cenu.

Najväčšou výhodou využívania všetkých služieb od jedného operátora v jednom balíku je podľa Slovákov prehľadnosť. Všetko totiž môžu vidieť v jednej faktúre a v mobile im na všetko postačí jedna appka. Vyzdvihujú tiež jednoduchosť manažovania takto spojených služieb – akékoľvek požiadavky vybavia u jedného operátora, na rovnakej zákazníckej linke a v jednej predajni.

Ak si služby mobilnej a pevnej siete spojíte do tzv. balíka, k prehľadnosti a jednoduchšiemu manažovaniu služieb môžete pridať hneď dve ďalšie výhody. Vnímajú ich aj Slováci - až 85% ľudí uvádza ako hlavný dôvod výhodnosti spájania služieb do balíkov nižšiu cenu. Približne rovnako veľa z nich tvrdí, že spájaním získajú aj rôzne extra výhody, ako sú napríklad dáta navyše, zľava na telefón, bezplatný TV archív a podobne.

V prieskume boli oslovení zákazníci všetkých štyroch slovenských operátorov. Zákazníci Orangeu sú viac než je priemer presvedčení, že mať všetky služby od jedného operátora je výhodnejšie, a to práve kvôli nižšej cene a benefitom navyše. Orange totiž balíky služieb ponúka – volajú sa Love a vo vianočnej ponuke ich teraz ešte viac zatraktívnil.

Všetky služby v jednom balíku

S balíkom služieb Love získate všetko, čo na zábavu a komunikáciu potrebujete. Ak si v ňom spojíte váš pevný internet a hlasový paušál, Orange vám k nim dá niekoľko ďalších atraktívnych výhod pre celú rodinu.

Z ponuky týchto extra výhod si môžete vybrať tie, ktoré vám najviac vyhovujú - napríklad zľavu 10 % na paušál alebo zaujímavú zľavu na telefón či iné zariadenie. Obľúbenou súčasťou balíka služieb Love je aj možnosť získať dvojnásobok dát k paušálu, ako aj 50% zľava na službu Spojenie dát. Ak si do svojho balíka Love pridáte aj Orange TV, získate navyše aj 31-dňový TV archív, dva tematické programové balíky zadarmo a ďalšie 3 GB dát. To všetko sú dôvody, prečo sa spájanie služieb do balíkov naozaj oplatí.

Okrem toho si teraz pred Vianocami môžete spoľahlivý pevný internet v Orangei aktivovať bez inštalačných či aktivačných poplatkov, vďaka čomu ušetríte od 9,90 eur do 19,90 eur. Operátor zároveň ponúka vianočnú extra zľavu 21 eur na program Home Basic a až 73,50 eur na program Home Optimal.

Trikov na ušetrenie je viac. Treba sa pýtať

Vianočné ponuky bývajú zväčša tými najvýhodnejšími a koniec roka je tak ideálnym časom na predĺženie zmluvy alebo aktiváciu nových služieb. Nezabudnite sa svojho operátora na tieto ponuky spýtať.

V Orangei teraz napríklad pri predĺžení alebo aktivácii nového paušálu Go získate možnosť na 6 až 24 mesiacov (podľa výšky paušálu) bezplatne využívať službu #dnesdatujem. S ňou si môžete vybrať až osem individuálnych dní v rámci fakturačného obdobia, počas ktorých vám Orange presurfované dáta jednoducho nebude počítať. Navyše, ak si do 16. decembra v Orangei aktivujete nový paušál, internet, televíziu či balík služieb Love, alebo si predĺžite aspoň jednu službu, môžete sa zároveň zapojiť do vianočnej súťaže o 64 smart televízorov Samsung a 64 elektrických kolobežiek XIAOMI.

„Potreby zákazníkov pozorne vnímame už takmer 25 rokov. Vieme, aké sú ich očakávania pokiaľ ide o benefity, a tie aj napĺňame. To, čo však našu ponuku robí skutočne unikátnou, je spojenie najkvalitnejšej a najdostupnejšej mobilnej siete na Slovensku so spoľahlivou a zákazníkmi dlhodobo pozitívne hodnotenou pevnou sieťou, ktorá je aktuálne dostupná už pre viac ako 97 % slovenských domácností,“ doplnil Martin Hromkovič, riaditeľ úseku marketingu pre rezidenčných zákazníkov a značky spoločnosti Orange Slovensko.