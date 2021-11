Nová kampaň spoločnosti Coca-Cola pripomína, že Vianoce sú kúzelné, keď ich trávime spolu s ostatnými

Spoločnosť Coca-Cola spustila vianočnú kampaň Kúzlo byť spolu (Real Magic at Christmas), ktorá vyzdvihuje a oslavuje silu spolupatričnosti. Značka, ktorá sa stala synonymom vianočného obdobia, ponúka jednoduché posolstvo vianočnej radosti a pripomínam nám, že skutočné kúzlo spočíva predovšetkým vo chvíľach, ktoré trávime spolu s ostatnými.

Coca-Cola, ktorá už viac ako sto rokov prináša na televízne obrazovky jedinečné momenty kúzla Vianoc, teraz prichádza s krátkym videom, v ktorom vyzdvihuje a oslavuje ľudskú spolupatričnosť. Tá je pre dnešný svet opäť veľmi aktuálna. Značka verí, že skutočné kúzlo nastáva práve vtedy, keď sa ľudia stretnú a priatelia. V priebehu posledného obdobia to však nebolo vždy možné, a tak vznikla v spoločnosti chuť vynahradiť si tohtoročné Vianoce niečím radostným a výnimočným.

Cieľom tejto kampane, ktorá bude prebiehať do konca decembra, je pripomenúť, že pravé kúzlo Vianoc vytvoríme práve tým, že sa spoločne stretneme.

Príbeh začína, keď sa chlapec so svojou maminkou presťahujú do nového bytu a chlapec si uvedomí, že v ňom nie je kozub, čo vidí ako zásadný problém. Kde totiž nie je kozub, tam nie je komín, a bez komína nepríde Santa! Potom si všimne škatule na sťahovanie naskladané na sebe. Celé to vyzerá trochu ako komín, a tak dostane nápad. Vyrobí ho z krabíc. Na stavbu tohto vianočného komína si prizve na pomoc susedov. Celý bytový dom spolupracuje, čo ich spojí.

Sledujeme ich pri práci, až je nakoniec komín hotový a Santa môže prísť. Vzápätí si však uvedomíme, že chlapec to nerobil iba pre seba. Komín postavil tak, aby videl do susedného bytu, v ktorom býva staršia, večne mrzutá dáma. Toto nezištné gesto prelomí ľady a pani sa pridá k ostatným na spoločnú vianočnú oslavu. Na záver sa v bytovom dome koná veľká vianočná večera a celá bytovka sa zíde za jedným stolom.

Manolo Arroyo, globálny marketingový riaditeľ, uviedol: „Toto je naša prvá vianočná kampaň v rámci novej filozofie značky „Real Magic“. Spoločnosť Coca-Cola vždy verila v čaro Vianoc a tento rok oslavuje vo svojej kampani skutočné kúzlo medziľudských vzťahov. Jej podstatou je jednoduché a povznášajúce posolstvo jednoty, spolupatričnosti a pozitivity, ktoré nám má pripomenúť, že všetko, čo potrebujeme na to, aby boli naše Vianoce kúzelné, je deliť sa o ne s našou komunitou a tými, ktorých máme radi."

Súčasťou kampane je aj séria kratších videí, ktoré môžeme vidieť v televízii, na sociálnych sieťach či na YouTube. Vianočné posolstvo Coca-Coly nebude chýbať ani v kinách a chystaná kampaň zahŕňa aj sociálne siete a spoluprácu s vybranými influencermi. Sviatočnú náladu bude Coca-Cola šíriť až do konca decembra.