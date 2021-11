Nákup, ktorý príde k vám

Ak už využívate služby nového doručovateľa nákupov až k dverám, má pre vás foodpanda ďalšiu novinku: pandamarket.

Premyslený algoritmus, ktorý zohľadňuje dopravnú situáciu, vzdialenosť, počet kuriérov a objednávok – vďaka tomu je foodpanda ultrarýchlym doručovateľom. V novembri do tohto systému vstupuje ďalší článok – koncept distribučnej predajne na online objednávanie, cez web alebo aplikáciu.

Pre koho bude pandamarket?

„Nie pre ľudí, ktorí chcú s vozíkom chodiť medzi regálmi a nakupovať,“ objasňuje nový formát nakupovania Mikolaj Komorowski, Director pandamarket. „Je to tzv. darkstore, čiže skrytý obchod. Z pohodlia domova si objednáte tovar a od momentu objednania vám to vieme priviezť aj o 15 – 20 minút.“ Aj tu platí to, čo pre všetky služby foodpandy: kľúčová je vzdialenosť. „pandamarket obsluhuje iba susedstvo. Žiadne vozenie tovaru cez celé mesto, chceme predsa doručovať čo najrýchlejšie.“

pandamarket sa bude odlišovať aj v ponuke sortimentu. „Okrem spolupráce s veľkoobchodníkmi máme úzke vzťahy s lokálnymi pekárňami, vinármi, mäsiarstvami... Bežnú ponuku tak vieme obohatiť o to, čo má zákazník práve vo svojej lokalite rád.“

Čo najskôr aj po Slovensku

Prvý pandamarket ponúkne svoje služby v hlavnom meste. „Chceme sa však posúvať ďalej. Počas budúceho roka máme v pláne spustiť ďalšie sklady v Bratislave, v iných väčších mestách, a riešime otázku vstupu do menších miest či dedín,“ načrtáva vyhliadky CEO foodpanda Slovensko Filip Fingl. Práve v menších obciach sú podľa skúseností z Českej republiky tieto služby veľmi žiadané – často tu ľudia nemajú iné možnosti nákupu.

Pestrý sortiment s lokálnym akcentom dodaný k zákazníkovi počas niekoľkých minút – to je filozofia pandamarketu, nového formátu nakupovania z blízkeho okolia.

foodpanda.sk