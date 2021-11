Lexus NX 450h+ v zaujímavých číslach

Nový Lexus NX je popisovaný ako nová kapitola v histórii značky. Obrovské množstvo zmien a vylepšení v tomto modeli môžeme doložiť konkrétnymi číslami.

Japonci sa radi chvália percentami, centimetrami, kilowatthodinami, sekundami a pod., aby potvrdili prevahu nového NX nad konkurenciou i predchodcom. Nech sa páči – tu je prvý plug-in hybrid značky Lexus NX 450h+ v číslach.

95 % nových dielov

Na úvod stojí za zmienku, že i keď hlavné štylistické prvky ostali nezmenené a na prvý pohľad je badateľné, že je to Lexus NX, až 95 % dielov v druhej generácii auta vymenili za celkom nové. Vďaka tomu mohli inžinieri reagovať na požiadavky zákazníkov s väčšou precíznosťou a neboli vo svojom úsilí obmedzovaní existujúcimi riešeniami.

Plug-in hybrid

Nový NX 450h+ razí cestu pre použitie plug-in hybridného pohonu v automobiloch Lexus. Vozidlo môže jazdiť výlučne na elektrinu a ak už spotrebuje palivo, robí tak veľmi striedmo. Efektívna kombinácia väčšej batérie, výkonnej elektrickej jednotky a benzínového motora neboli náročné, pretože...

15 rokov skúseností

… a vytváranie elektrifikovaných pohonov sú pre Lexus každodenným chlebíkom. Značka má 15-ročné skúsenosti s vývojom hybridného pohonu. Preto je taký spoľahlivý a vytvorenie hybridu typu plug-in bolo oveľa jednoduchšie.

Výkon 309 koní

Elektrifikácia neznamená len hospodárnosť, ale aj vynikajúci výkon. Celkový výkon systému, ktorý dosahuje 309 koní, zaručuje skvelý zážitok z jazdy a bezpečnosť. Kombinované spaľovacie a elektrické motory zaručujú, že Lexusu nedôjde dych ani pri predbiehaní v horách alebo na diaľnici.

Z nuly na stovku za 6,3 sekundy

Vynikajúca flexibilita, bleskurýchla odozva plynu a zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 6,3 sekundy – s takýmto pohonom sa netreba obávať cestovania s plným batožinovým priestorom a plnou zostavou pasažierov.

Kapacita batérie je 18,1 kWh

Batérie hybridného NX 450h+ majú kapacitu 18,1 kWh. To je oveľa viac ako v prípade tradičných hybridov, pretože ich účel je úplne iný. Batéria pozostávajúca z 96 článkov má väčšiu kapacitu, čo umožňuje...

Viac ako 69 km dojazdu na elektromotor

… a zaručuje bezstarostnú jazdu bez štartovania spaľovacieho motora. Plne nabitý Lexus NX 450h+ prejde na elektrinu priemerne 69 – 76 km. To znamená, že nový NX sa môže pri bežnom každodennom používaní správať takmer ako plne elektrické auto, pretože v meste je elektrický dojazd podľa normy WLTP ešte väčší, a to 89 – 98 km. Pre väčšinu vodičov je cesta do práce a naspäť omnoho kratšia. A dokonca aj keď vedie po rýchlostných cestách, netreba sa o dojazd obávať.

Až 135 km/h na elektrinu

Výjazd na rýchlostnú cestu bez naštartovania spaľovacieho motora bude možný, pretože NX 450h+ dokáže na elektromotore zrýchliť takmer na maximálnu diaľničnú rýchlosť. Vďaka tomu, že elektrifikovaný pohon má značný výkon a vysoký krútiaci moment, je možná dynamická jazda bez použitia spaľovacieho motora.

0,9 – 1,1 l/100 km

Výkonná hnacia sústava znamená, že nebudeme musieť často využívať plný výkon. To sa prejaví na nižšej spotrebe paliva, ktorá sa pri Lexuse NX pohybuje medzi 0,9 - 1,1 l/100 km (údaje pred homologizáciou). A ako si môžeme overiť tieto hodnoty, keď môže plug-in hybrid jazdiť výlučne na elektrinu? Ide o to, že ak vyrazíme na cestu s plne nabitou batériou a budeme jazdiť až do jej vybitia, spotreba paliva bude okolo 0 l/100 km. Keď však do hry vstúpi spaľovací motor, aj po najazdení 100 km bude výsledok na celej trase na úrovni 0,9 – 1,1 l/100 km. Celkom dobré. A keď už sme pri vybitej batérii...

O 30 % lepší výkon s vybitou batériou

Plug-in hybridy s vybitou batériou často spotrebujú priveľa paliva. V prípade Lexusu je to iné. Neoceniteľné skúsenosti z desaťročí výroby elektrifikovaných pohonných jednotiek znamenajú, že Lexus NX 450h+ s vybitou batériou je stále ekonomický a pohybuje sa rovnako ako tradičný hybrid. V takých podmienkach je jeho pohonný systém o 30 % lepší ako u súperov.

Približne 2,5 hodiny na nabitie batérií

Doplnenie kapacity batérií hybridného NX 450h+ netrvá dlho. Približne 2,5-hodinový odpočinok po návrate z práce sa zíde rovnako vodičovi, ako aj Lexusu, ktorý bude po takejto prestávke opäť na 100 % nabitý (pri nabíjaní pomocou zásuvky 230 V / 32 A) a pripravený opäť vyraziť s plnou silou. Palubná nabíjačka s výkonom 6,6 kW sa postará o to, aby nabíjanie zabralo čo najmenej času.

4 poháňané kolesá

Prvý plug-in hybrid značky Lexus je vybavený aj pohonom všetkých kolies E-Four, ktorý je v tejto verzii dostupný v štandarde. Neoceniteľné riešenie sa osvedčí na horách či pod lyžiarskym svahom, no pri takom vysokom výkone pohonnej sústavy sa určite osvedčí aj v daždi či v jesennom období, keď je asfalt o čosi šmykľavejší.

55-litrový objem palivovej nádrže

Na rozdiel od väčšiny konkurentov ostala táto hodnota v porovnaní s ostatnými variantmi nezmenená. Prečo sa Lexus rozhodol nechať kapacitu nádrže rovnakú a vyhradil miesto pre 55-litrovú nádrž? Pretože japonskí inžinieri sú si vedomí toho, že výkonný plug-in hybrid bude vyrážať aj na dlhšie cesty. Vďaka tomu je aj jeho dozajd na diaľnici na dobrej úrovni.

21-litrová priehradka na nabíjací kábel

Povestný japonský štýl zahŕňa aj dôraz na estetiku a čistotu priestoru. Kvôli zachovaniu poriadku si tu našla svoje miesto aj špeciálna priehradka na uloženie káblov. Tie sa bez problémov zmestia do 21-litrového odkladacieho priestoru, ktorý sa nachádza pod podlahou batožinového priestoru.