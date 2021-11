Jablká naše každodenné

Asi nie je náhoda, že práve s jablkom sú spojené mnohé symboly, porekadlá či príbehy. Práve do jablka si zahryzla Snehulienka, Adam a Eva v rajskej záhrade zhrešili ochutnaním zakázaného ovocia – vraj tiež jablka, a pri porovnávaní rodičov a ich detí si pomáhame výrazom jablko nepadlo ďaleko od stromu. Jablko je jednoducho jedným z najtradičnejších ovocí.

Na Slovensku patrí jablko od nepamäti medzi TOP ovocie. Dokážeme ho vypestovať v podstate v každom kúte krajiny a cenovo je dostupné v každom ročnom období. 85 % z jeho obsahu tvorí voda a skonzumovanie 100 gramov jablka dodá nášmu telu až 16 % dennej potreby vitamínu C. Obsahuje tiež draslík, horčík, železo, vápnik aj slušné množstvo vlákniny. Napriek tomu, že jablko obsahuje relatívne veľké množstvo cukru, je vhodné aj pre diabetikov. Najvýraznejší podiel pripadá na fruktózu, ktorá sa pomaly vstrebáva a pomáha tak udržiavať stálu hladinu cukru v krvi.

Toto ste možno o jablkách nevedeli

Odrody jabloní s jedlými veľkými plodmi vznikli pravdepodobne mutáciou a krížením divo rastúcich druhov, pričom dnes poznáme viac než 20 000 odrôd jabĺk. Asi len málokto tuší, že za krajinu pôvodu jabĺk sa považuje Čína. Do Európy sa vraj jablone dostali z oblastí Zakaukazka a Iránu. Vďaka tomu, že aróma z jabĺk sa dostáva z tela von cez pokožku či vlasy, konzumáciou jabĺk si môžete zabezpečiť celkom príjemnú, sladučkú, prírodnú voňavku. Kým budete mať prvé plody, od nasadenia budete musieť počkať 3-4 roky. Následne sa z nich budete však každoročne tešiť nielen vy, ale ešte aj vaše pravnúčatá. Jabloň totiž môže rodiť aj 100 rokov. Konzumácia jabĺk podporuje trávenie a napomáha znižovať množstvo cholesterolu v tele, nakoľko sú bez cholesterolu a obsahujú len minimálne množstvo tuku. Ak si jablko radi šúpete, robíte chybu. Práve v šupke sa totiž nachádza množstvo užitočných, zdraviu prospešných, látok.

Pozitívny vplyv majú jablká aj na deti. Vo forme pyré, ktoré deťom veľmi chutí, sa používajú napríklad ako liečivo pri žalúdočných a črevných kataroch. Jablková výživa je tak u rodičov malých detí mimoriadne obľúbená.

Poznáte pôvod našich najobľúbenejších odrôd jabĺk?

Niektoré druhy jabĺk preferujeme na priamu konzumáciu, niektoré dávame výlučne do varenia či pečenia. Viete ale odkiaľ pochádzajú odrody jabĺk, ktoré sú dnes bežne dostať aj v slovenských obchodoch?

Uhádnuť krajinu pôvodu jabĺk Fuji by asi príliš náročné nebolo. Odroda pomenovaná podľa hory v Japonsku sa vyznačuje šťavnatosťou a výrazne sladkou chuťou.

Z USA sú odrody jabĺk Jonagold - kvôli vysokej šťavnatosti vhodné napríklad na prípravu detskej výživy, či Golden delicious, ktoré sa hodia viac na prípravu studených pokrmov – do šalátov či ľahkých dezertov.

Nemecká odroda Pinova je kvôli nižšej šťavnatosti ideálnou voľbou na pečenie. Jablkový koláč či jablková štrúdľa s jablkami tejto odrody budú presne to pravé orechové.

Jedna z u nás najobľúbenejších odrôd – Gala, pochádza z Nového Zélandu. Okrem pečenia tieto jablká využijete napríklad aj na zaváranie či na výrobu džemu.

Z českých odrôd môžeme spomenúť napríklad Topaz či Rubín. A zo slovenských? V súčasnosti jednoznačne vyhráva Evelina. Napriek tomu, že sa jedná o slovenské jablko, v domácom prostredí si ho vypestovať nedokážete. Našťastie je však Evelina v dostatočnej miere zastúpená v našich obchodoch. Podobne ako aj ďalšie zo spomínaných odrôd, aj jablká Evelina môžete nájsť v obchodoch Lidl.

Jablkový koláč je rokmi overená istota

Ak by sme sa vás spýtali, aký jablkový dezert je pre vás TOP, čo by ste odpovedali? Sme si takmer istí, že medzi najčastejšími odpoveďami by určite nechýbali fantastické pochúťky ako jablkový koláč, jablkový závin podávaný s kopčekom vanilkovej zmrzliny či jablková torta. Našťastie sa však gazdinky neuspokojujú s jedným či dvomi tradičnými receptami – aj keď aj tie majú jednoznačne pevné miesto v našich domácich kuchárskych knihách, ale skúšajú stále niečo nové. Snaha o pečenie rôznych variantov koláčov je „in“ a s jablkami sa dá skutočne výborne pracovať.

