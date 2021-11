Variť či objednať? Skúste druhú možnosť. Budete sýti – a šťastní

„Co je štěstí? Muška jenom zlatá...“ Takto rečnícky sa pred rokmi pýtal básnik Anton Heyduk aj profesor v slávnej komédii Škola základ života. Nič proti lyrike – ale šťastie môže mať prozaickejšiu podobu. Napríklad na tanieri.

Armáda kuchárov po celom svete to robí dennodenne: z miliónov kuchýň vychádzajú jedlá, ktoré by sme si doma sami ani nevedeli tak dobre pripraviť. Už len pohľad na tieto výtvory nás zahreje na duši. A potom každý zjedený kúsok. A to je občas na tom zvláštne: keď nám niekto jedlo pripraví, zvyčajne si ho vychutnáme viac, ako keď sa s varením prpleme sami.

Zdá sa, že to nie je náhoda. Fenomén „chutnejšieho“ objednaného jedla si na mušku – hoci nie na zlatú – vzali v rakúskej donáškovej službe. Do experimentu BMIS (z anglického Brief Mood Introspection Scale), ktorý meria emocionálne reakcie na jedlá, zapojili vyše 2 000 dobrovoľníkov a ponúkli im 11 pokrmov.

Výsledok? Objednávanie jedla zvýši pocit šťastia všeobecne o viac ako 50 percent. Dobrú náladu nám zaručí poriadny rezeň či poctivá pizza. Blaho na jazyku aj v duši pocítime, ak jeme objednané burgery či suši – tu úroveň šťastia poskočí až o 70 percent. A čo je nekorunovanou kráľovnou dovezeného jedla? Indická kuchyňa. Po tomto jedle mali ľudia až o 82 bodov BMIS viac ako pred ním. Zjavne tu nejde iba o subjektívny pocit: v indických jedlách je hojne zastúpená kurkuma, ktorá patrí k základným liečivým prvkom ájurvédy, najstaršieho celostného systému starostlivosti o telo a dušu.

Čo robí Slovákov šťastnými?

Dovezené jedlo takisto – môže po prvých týždňoch skúseností konštatovať foodpanda, nová donášková služba na našom trhu. Za prvých šesť týždňov doručili viac než 6-tisíc objednávok v desiatich slovenských mestách. A preferencie? „Najobľúbenejším donáškovým jedlom u nás sú burgery, je to asi 40 percent objednávok. Druhé miesto si uchmatla pizza a tretie patrí suši,“ vyratúva Daniel Pátek, Managing Director foodpanda Slovensko. Zaujímavá je aj najväčšia objednávka, ktorú foodpanda doručila. „Bolo to štrnásť pekne vyvážených obedov v rámci jedného nákupu: 14 pízz a 14 šalátov,“ dodáva s úsmevom.

