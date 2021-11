Počas trvania klinickej štúdie sa v spoločnej domácnosti nikto nenakazil - VIROSTOP účinne chráni proti Covid-19

Bratislava, 9. november – Na ochorenie Covid-19 zomrelo po celom svete už viac ako 5 miliónov ľudí. Pandémia sa nekončí ani počas tejto jesene.

Súčasná vlna spôsobuje najviac problémov v Európe, kde najmä kvôli nákazlivejšiemu delta variantu pribúdajú denne stovky tisíc prípadov. V tomto čase prestížny americký vedecký časopis Journal of Community Medicine and Public Health Reports publikoval štúdiu, podľa ktorej testy potvrdili ochranný a preventívny účinok ústnych a nosových sprejov VIROSTOP.

Pri prevenčnom užívaní sa nikto nenakazil

V období od 15. januára do 31. mája 2021 bola vykonaná medzinárodná klinická štúdia, ktorú organizovala švajčiarska spoločnosť Herb-pharma AG. Do štúdie bolo zahrnutých 189 účastníkov, ktorí boli počas 2 týždňov v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanými osobami na Covid-19. Zo 189 účastníkov, 111 osôb užívalo VIROSTOP a druhá skupina v počte 78 osôb VIROSTOP nepoužívala.

Všetci účastníci boli na začiatku štúdie testovaní PCR testami na SARS-CoV-2, následne sa príznaky každého účastníka kontrolovali každé dva dni počas 15 dní. Na konci klinickej štúdie sa u každého zúčastneného opätovne vykonal PCR test na SARS-CoV-2 ako aj test na SARS-CoV-2 špecifické protilátky.

Počas obdobia štúdie v čase tretej vlny pandémie, keď v populácii cirkulovalo veľa variantov vírusu SARS-CoV-2, sa u tých účastníkov, ktorí používali VIROSTOP, nevyskytol žiadny PCR pozitívny prípad (0 % PCR pozitivita t.z. nikto sa nenakazil Covidom-19). Pritom v druhej skupine účastníkov, ktorá nepoužívala VIROSTOP počas rovnakého obdobia, sa preukázala PCR pozitivita pri takmer 8 % zúčastnených osobách. Tieto výsledky dokazujú, že ochranný a preventívny účinok prípravkov VIROSTOP proti Covid-19 je významný. "Vďaka svojmu prírodnému zloženiu, nulovým kontraindikáciám a možnosti podávať ho od troch rokov je VIROSTOP dostupný širokej verejnosti. V jesennom a zimnom období, keď pandémia covid-19 opäť naberá na intenzite, sa môže používať spolu s očkovaním a dodržiavaním protipandemických opatrení, je ideálnym riešením na zníženie počtu nových infekcií," hovorí doktorka Emilie Niedobová, riaditeľka Regionálnej nemocnice v Kolíne.

VIROSTOP má pozitívny vplyv aj na imunitu

V skupine užívateľov VIROSTOPu boli zistené pozitívne výsledky aj vo vývoji imunologickej ochrany. Aj keď bola PCR pozitivita u užívateľov VIROSTOPu na úrovni 0 %, špecifická imunita (protilátky -IgG proti SARS-CoV-2) sa vytvorila v 3-krát viac prípadoch ako v kontrolnej skupine, ktorá nepoužívala VIROSTOP.

Na tomto základe, hoci vírus nebol u týchto účastníkov detekovateľný pomocou PCR testu, sa medzi užívateľmi prípravku VIROSTOP vyvinula signifikantne lepšia imunitná odpoveď. Je preto možné sa domnievať, že VIROSTOP znížil množstvo vírusu u účastníkov do takej miery, že už nebol detekovateľný pomocou PCR, ale imunitný systém vírus rozpoznal a vytvoril proti nemu špecifickú protilátku, ktorá bude mať pre pacienta do budúcna ochranný účinok v prípade ďalšieho nakazenia sa s Covid-19.

Klinická štúdia a predchádzajúce testy in-vitro potvrdzujú, že používanie sprejov VIROSTOP má výhody nielen z hľadiska prevencie a zmiernenia symptómov ochorenia Covid-19, ale aj budovania vlastných protilátok. Na základe týchto zistení sa predpokladá, že pacient bude chránený aj v budúcnosti.

Profesor James Kingsland, profesor na University of Central Lancashire v komentári k novej štúdii dodal: „V prvom rade a predovšetkým, aby sme túto pandémiu obmedzili, odporučil by som každej oprávnenej osobe, aby bola zaočkovaná. Výsledky tejto a predchádzajúcich in-vitro štúdií s VIROSTOPom však naznačujú, že tieto nosové a ústne spreje môžu byť prínosom, a to ako pri ochrane ľudí pred infekciou, tak aj pri zmierňovaní symptómov nakazených. Zdôrazňujem, že používanie VIROSTOPu by sa malo považovať za doplnkové preventívne opatrenie spolu v kombinácií s pravidelným umývaním rúk, nosením rúšok v preplnených vnútorných priestoroch, pravidelným testovaním a ak je to možné, aj dodržiavaním sociálneho odstupu. Môže tiež dodať zraniteľnejším ľuďom trochu viac istoty opustiť svoj domov, znovu sa spojiť so svojimi blízkymi a byť pre nich impulzom, aby išli vyhľadať lekársku pomoc aj v prípade iných zdravotných problémov, pri ktorých doteraz váhali."

Útočí aj chrípka

Súčasné epidemiologické a klinické skúsenosti s pandémiou Covid-19 predpovedajú, že svetová populácia bude v určitom období roka čeliť najmenej dvom respiračným vírusovým infekciám: SARS-CoV-2 a chrípke. Prekrývanie týchto dvoch epidemických kriviek je „twindémia“. To predstavuje novú výzvu pre zdravotný systém a epidemiológov. Preto budú v budúcnosti zohrávať veľmi dôležitú úlohu stáročia používané bylinné prípravky, ktoré dokážu tieto vírusy inhibovať. V in-vitro tkanivových kultúrach majú testované extrakty Cista krétskeho, Echinacey purpurovej a Šalvie lekárskej, ktoré sú zložkami VIROSTOPu, významnú inhibičnú aktivitu proti vírusom sezónnej chrípky A (H1N1, H3N2), B a aj proti SARS-CoV-2.

Spreje VIROSTOP, ktoré obsahujú účinný extrakt Cista krétskeho s vysokým obsahom polyfenolov, patria medzi voľnopredajné zdravotnícke pomôcky. Od roku 2011 bolo predaných už viac ako 2 milióny balení ústneho a nosového spreja. Sú vhodné pre deti od 3 rokov a vďaka ich prírodnému zloženiu sa môžu kombinovať s inými liečivami.