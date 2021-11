Vinárstvo Víno Levice oslavuje 20 rokov

20 rokov podnikania preverí, na akých základoch a hodnotách je firma postavená. U vinárstva, jedného z najnáročnejších odvetví v podnikaní na Slovensku, to platí dvojnásobne.

Stotožňujeme sa s výrokom spisovateľa Jacka Kerouaca: „Veľké veci nedosiahnu tí, ktorí podliehajú trendom, výstrelkom a populárnym názorom.“ Aj preto sme stále síce obyčajne, ale tradične a pekne po slovensky Víno Levice, a nie Châteax či Levin de vins.

Vinárstvo Víno Levice je slovenská rodinná firma, ktorej majitelia vyznávajú úctu k tradíciám a lásku k vínu. K znovuzrodeniu vinárstva došlo v roku 2001, keď spoločnosť získala vo verejnej dražbe vinársky závod Levice, vybudovaný v roku 1960. Spolu s vinárskymi závodmi spoločnosť prevzala aj ich historickú, najstaršiu súčasť, a to „Schoellerovské“ pivnice zo 16. storočia. Svojou výškou 4 metre a šírkou 4,5 metra nemajú na Slovensku obdobu a svedčia o histórii využitia podzemných priestorov na spracovanie a uloženie vínnej révy.

Nasledovali dlhé roky obnovy zdevastovaných a rozkradnutých prevádzkových aj výrobných priestorov, nákup technológie, vybudovanie kvalifikovaného tímu, získanie obchodných partnerov pre dodávku kvalitných surovín a hrozna, ako aj rozvoj siete odberateľov a vlastných prevádzok po celom území SR.

Vinárstvo Víno Levice stojí na troch základných hodnotových pilieroch:

1. 100 % poznať náš produkt, ovplyvňovať celý proces jeho výroby od zrodu vo vinici až k rukám zákazníka

K dosiahnutiu 100 % kontroly nad naším produktom sme postupne od roku 2010 reštrukturalizovali vlastné vinice a dnes vlastnou technikou a zamestnancami obhospodarujeme 80 ha viníc v Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Medzi naše pýchy patrí Veltlínske zelené či Pálava zo Starého vrchu v Malých Kozmálovciach alebo slovenské novošľachtence Devín a Dunaj či Frankovka modrá, určená pre ľadové víno z vinice v Ludaniciach. Prevažnú časť našich viníc obhospodarujeme ekologicky s ohľadom na životné prostredie. Hrozno postupne prechádza presným technologickým spracovaním pod starostlivým dohľadom našich enológov. Víno zreje v drevených dubových a agátových sudoch či nerezových nádržiach pri stabilnej teplote historických pivníc.

2. Byť transparentní a ponúkať kvalitu za správnu cenu

Po nafľašovaní putujú vína priamo do našich vinoték k zákazníkom. Priamym predajom „z vinohradu až k zákazníkovi“ dokazujeme, že aj výborné a oceňované víno na svetových súťažiach či Národnom salóne vín môže mať dobrú cenu a byť prístupné pre všetkých.

Dobrá cena vyvoláva u niektorých pochybnosti o pôvode a kvalite vína. Zákazník si spája vysokú cenu s dobrým vínom a nízku so zlým, toto pravidlo však nie vždy platí. Kvalitu našich vín ovplyvňujeme od samého zrodu vína, stojíme si za našimi vínami a sme transparentní. To, čo uvádzame na obale, to je aj jeho obsahom. Ročne vykupujeme čo najviac slovenskej suroviny od okolitých družstiev, vinohradníkov, čo spolu s hroznom z našich viníc predstavuje vyše 1 milión kg hrozna. Z neho vyberáme 15 % toho najkvalitnejšieho hrozna pre naše fľašové vína, plníme svetové balenie Bag in Box a tvoríme výber našich sudových vín.

Na cenu vplýva viacero faktorov. My vieme dať dobrú cenu vďaka priamemu predaju cez naše vinotéky, máme dlhodobú stratégiu a nemusíme zarobiť veľa a rýchlo, neplatíme drahý manažment, majitelia „žijú s vinárstvom“ a aktívne sa podieľajú na všetkých riadiacich činnostiach.

3. Byť v súlade s regiónom a historickým dedičstvom

Obnovou našich viníc tvoríme kultúru krajiny, v ktorej žijeme. Podporujeme náučné aktivity o histórií, ako aj kultúrne tradície Levíc, ktoré sú s vinárstvom a vinohradníctvom úzko späté. Našu najvyššiu radu „Scholler“ sme pomenovali na počesť veľkopodnikateľa a veľkého milovníka vína, ktorý v 19. storočí významne prispel k rozmachu Levíc. Rozvíjal predovšetkým poľnohospodárstvo v pestovaní cukrovej repy, obnovil mlyn a vyrábal jednu z najlepších múk v republike. Zrekonštruoval aj Levický hrad, daroval dom pre sirotinec a pozemky pre výstavbu sociálnych domov.

Naše poďakovanie patrí najmä našim zamestnancom za ich náročnú prácu, oduševnenie, ako aj starostlivosť o malé detaily v službe zákazníkom. A samozrejme, bez priazne našich zákazníkov by nebolo ani nášho vinárstva, preto sme si, ako naše poďakovanie, pre nich pripravili akciu „Ď A K U J E M E“ = počas 20 dní (od 10. 11. do 30. 11. 2021) 20 %-ná zľava na všetky naše vína v celej sieti našich vinoték, ako aj v našom e-shope a aplikácií Víno Levice.

Viac info na www.vinolevice.sk.