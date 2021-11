Potrebujete už nové auto a pri každej reklame si predstavujete, aké by to bolo skvelé, keby to auto bolo vaše?

Zároveň však máte obavy, či by ste vedeli svoje vysnívané auto splácať bez problémov? Vašim obavám je koniec!

Erika (52) pracuje ako vedúca záhradníctva v Poprade. Keďže deti už odrástli a odsťahovali sa do hlavného mesta, zostala len s partnerom. Rada šoféruje a voľný čas teraz trávi výletmi s priateľkami. Keďže chcela častejšie navštevovať vnúčatá, rozhodla sa pre kúpu nového väčšieho auta na úver. Po pár mesiacoch z dôvodu pandémie prišla o príjem. Obávala sa, ako to bude so splácaním úveru, no napokon žiadne starosti nemala. Pri podpise zmluvy sa totiž rozhodla aj pre poistenie schopnosti splácať úver na auto, čo ju zachránilo od zbytočných problémov. Počas obdobia, kedy bola bez príjmu, za ňu uhradila splátky poisťovňa.

Erika z Popradu: Toto ju zachránilo od starostí s autom!

Získajte pokoj a istotu

Poistenie schopnosti splácať úver na auto je určené pre fyzické osoby a môžete ho uzavrieť pri úvere na nové alebo aj jazdené vozidlo. “Ide o tradičný poistný produkt, no nedávno sme ho v dôsledku pandémie výrazne aktualizovali, čím sme vyšli v ústrety našim klientom. Okrem rozšírenia poistného plnenia na ďalšie časté situácie, nové poistenie umožňuje skoršie vyplácanie aj spätné plnenie za mesiac, kedy sa stala poistná udalosť,” hovorí David Liška, konateľ spoločnosti VOLKSWAGEN Financial Services, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov financovania áut na Slovensku.

Aké sú výhody poistenia schopnosti splácať úver od spoločnosti VOLKSWAGEN Financial Services*?

Skrátenie minimálnej doby trvania poistnej udalosti na 30 dn í pri strate zamestnania, pracovnej neschopnosti (PN) alebo ošetrovaní člena rodiny (OČR).

í pri strate zamestnania, pracovnej neschopnosti (PN) alebo ošetrovaní člena rodiny (OČR). Poistné plnenie od prvého dňa vzniku poistnej udalosti formou pomerného plnenia vyplateného aj za mesiac, v ktorom poistná udalosť nastala.

formou pomerného plnenia vyplateného aj za mesiac, v ktorom poistná udalosť nastala. Poistenie sa vzťahuje aj na súčasné choroby , ktoré často trápia klientov, a ktoré predtým boli z poistných podmienok vylúčené. Ide napríklad o problémy s chrbticou či psychické ochorenia, ochorenia spôsobené COVID-om či pandemická OČR.

, ktoré často trápia klientov, a ktoré predtým boli z poistných podmienok vylúčené. Ide napríklad o problémy s chrbticou či psychické ochorenia, ochorenia spôsobené COVID-om či pandemická OČR. Krytie pre prípad OČR aj pre partnera/ partnerku , pričom člen rodiny nemusí byť len dieťa, ale napríklad aj rodič, starý rodič alebo súrodenec.

, pričom člen rodiny nemusí byť len dieťa, ale napríklad aj rodič, starý rodič alebo súrodenec. Poistenie straty zamestnania, ktoré sa po novom týka aj práce v zahraničí.

Poistenie je v ponuke v 2 balíčkoch:

a) Základný balík PSS s cenou 3,30 % (z celkovej mesačnej splátky úveru):

PN poisteného

Trvalá invalidita poisteného následkom úrazu alebo choroby

Smrť poisteného

b) Rozšírený balík PSS s cenou 4,90 % (z celkovej mesačnej splátky úveru):

PN poisteného

Strata zamestnania a následná nezamestnanosť

OČR

Trvalá invalidita poisteného následkom úrazu alebo choroby

Smrť poisteného

Viac informácií nájdete na www.vwfs.sk.

*Poistenie – poistné produkty sú sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o.