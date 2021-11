Trápia vás hemoroidy? Ochorenie sa dá bezbolestne vyriešiť.

Mnohí Slováci, najmä muži, majú veľké zábrany navštíviť odborného lekára pri problémoch s hemoroidmi. Hľadajú rady u priateľov či známych a liečia sa radšej rôznymi „babskými“ receptami. Možno sa im aj uľaví a príznaky zmiernia, no hemoroidy takto určite nezmiznú.

Ak pocítite nepríjemné svrbenie či tlak v okolí análneho otvoru a objaví sa v stolici krv, návštevu u odborného lekára neodkladajte! Hoci v mnohých prípadoch ide „iba“ o hemoroidy, môže to signalizovať aj závažnejšie ochorenie. Podobné príznaky môže mať napríklad trhlina análneho otvoru, polypy, alebo dokonca malígny nádor. Odborník – proktológ pomocou moderných diagnostických metód dokáže presne stanoviť diagnózu. A včasná liečba niekoľkonásobne zvyšuje šancu na úplne vyliečenie.

Čo sú hemoroidy

Žily v konečníku majú svoju nezastupiteľnú úlohu a sú jeho prirodzenou súčasťou. Problém nastáva, ak dôjde k ich zväčšeniu, zápalu či vytvoreniu krvnej zrazeniny – trombóze. Hovoríme o hemoroidálnom ochorení. Podľa polohy môžu byť hemoroidy vnútorné, ktoré sa nachádzajú v hĺbke 2 až 4 centimetre od análneho otvoru, prípadne menej časté vonkajšie, ktoré sa vyskytujú pod kožou v okolí konečníka. Prvé štádium ochorenia (mierne rozšírenie ciev) nebolí a môže sa prejaviť napr. kvapkou krvi na toaletnom papieri. No v ďalších štádiách už dochádza k vysunutiu žilového pletenca po vyprázdňovaní do análneho kanála, objaví sa svrbenie, krv v stolici a neskôr pálenie až bolesť.

Prevencia

Hemoroidálne ochorenie je v populácii veľmi rozšírené. Aspoň raz v živote sa s ním stretlo až 75 % ľudí nad 25 rokov. Príčinou vzniku bývajú zlé stravovanie návyky (jedenie vysoko kalorických a veľmi korenistých jedál s nízkym obsahom celulózy), pitie alkoholu, sedavý životný štýl a sedavé zamestnanie, alebo naopak, dlhodobá práca postojačky. K prevencii v prvom rade patrí zdravá strava, a to pravidelne v rovnakom čase, konzumácia potravín bohatých na vlákninu a dostatočný pitný režim. Zabránite tak nepravidelnej a tvrdej stolici, ktorá môže problémy vyvolať. Pomáha aj pohyb a nenáročný šport, napr. ľahké cvičenie, plávanie či gymnastika. Dôležité sú však preventívne vyšetrenia u proktológa.

Liečba

Zatiaľ nepoznáme lieky, ktoré by žily hemoroidálneho plexu dokázali vrátiť do ich pôvodnej veľkosti. Čípky a masti môžu odstrániť nepríjemné symptómy choroby, no iba na určitý čas. Príčinu nevyliečia. Ak je ochorenie zachytené v počiatočných štádiách, dá sa natrvalo vyriešiť ambulantným spôsobom, a to prostredníctvom moderných bezbolestných metód – ligovaním hemoroidálnych uzlov latexovými krúžkami alebo rádiofrekvenčnou metódou. Tieto postupy sú veľmi účinné, pacient necíti bolesť a obdobie zotavenia za normálnych okolností neprevyšuje dva dni. Pacient zostáva práceschopným aj počas liečby. Vyhne sa tak vážnym chirurgickým zákrokom a hospitalizácii.

